متحدث "الموارد البشرية": الدوام المرن سيتواصل مع استمرار تعليق البصمة
أكد أن عودة موظفي القطاع العام بنسبة 100% شهدت التزاماً بالبروتوكولات
قال متحدث #الموارد_البشرية_والتنمية_الاجتماعية اليوم: إن حضور العاملين وفق الدوام المرن، سيتواصل مع استمرار تعليق البصمة.
وأضاف خلال مشاركته اليوم في الإيجاز الدوري حول مستجدات كورونا في المملكة: عودة الموظفين في القطاع العام بنسبة 100% شهدت التزام الجميع بالبروتوكولات الوقائية.
الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
متحدث "الموارد البشرية": الدوام المرن سيتواصل مع استمرار تعليق البصمة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-08-30
قال متحدث #الموارد_البشرية_والتنمية_الاجتماعية اليوم: إن حضور العاملين وفق الدوام المرن، سيتواصل مع استمرار تعليق البصمة.
وأضاف خلال مشاركته اليوم في الإيجاز الدوري حول مستجدات كورونا في المملكة: عودة الموظفين في القطاع العام بنسبة 100% شهدت التزام الجميع بالبروتوكولات الوقائية.
30 أغسطس 2020 - 11 محرّم 1442
04:05 PM
متحدث "الموارد البشرية": الدوام المرن سيتواصل مع استمرار تعليق البصمة
أكد أن عودة موظفي القطاع العام بنسبة 100% شهدت التزاماً بالبروتوكولات
قال متحدث #الموارد_البشرية_والتنمية_الاجتماعية اليوم: إن حضور العاملين وفق الدوام المرن، سيتواصل مع استمرار تعليق البصمة.
وأضاف خلال مشاركته اليوم في الإيجاز الدوري حول مستجدات كورونا في المملكة: عودة الموظفين في القطاع العام بنسبة 100% شهدت التزام الجميع بالبروتوكولات الوقائية.