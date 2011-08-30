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متحدث "الموارد البشرية": الدوام المرن سيتواصل مع استمرار تعليق البصمة

أكد أن عودة موظفي القطاع العام بنسبة 100% شهدت التزاماً بالبروتوكولات

قال متحدث #الموارد_البشرية_والتنمية_الاجتماعية اليوم: إن حضور العاملين وفق الدوام المرن، سيتواصل مع استمرار تعليق البصمة.

وأضاف خلال مشاركته اليوم في الإيجاز الدوري حول مستجدات كورونا في المملكة: عودة الموظفين في القطاع العام بنسبة 100% شهدت التزام الجميع بالبروتوكولات الوقائية.

الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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متحدث "الموارد البشرية": الدوام المرن سيتواصل مع استمرار تعليق البصمة
سبق

قال متحدث #الموارد_البشرية_والتنمية_الاجتماعية اليوم: إن حضور العاملين وفق الدوام المرن، سيتواصل مع استمرار تعليق البصمة.

وأضاف خلال مشاركته اليوم في الإيجاز الدوري حول مستجدات كورونا في المملكة: عودة الموظفين في القطاع العام بنسبة 100% شهدت التزام الجميع بالبروتوكولات الوقائية.

30 أغسطس 2020 - 11 محرّم 1442
04:05 PM

متحدث "الموارد البشرية": الدوام المرن سيتواصل مع استمرار تعليق البصمة

أكد أن عودة موظفي القطاع العام بنسبة 100% شهدت التزاماً بالبروتوكولات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال متحدث #الموارد_البشرية_والتنمية_الاجتماعية اليوم: إن حضور العاملين وفق الدوام المرن، سيتواصل مع استمرار تعليق البصمة.

وأضاف خلال مشاركته اليوم في الإيجاز الدوري حول مستجدات كورونا في المملكة: عودة الموظفين في القطاع العام بنسبة 100% شهدت التزام الجميع بالبروتوكولات الوقائية.

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