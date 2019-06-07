"المطلق": في هذه الحالات يقدم صيام الست من شوال قبل قضاء صوم رمضان

قال: يجوز تأخيرها إلى ذي القعدة أيضاً كأمر مقبول

قال عضو هيئة كِبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق: إنه يجوز لمن يسافر في شوال أو لمن عليها قضاء كثير أن تقدم صيام الست على قضاء رمضان أو تؤخرها إلى ذي القعدة، مشيرًا إلى أن صيام الست من شوال يكون بعد قضاء صوم رمضان.

وكتب المطلق تغريدة عبر حسابه بتويتر نصها: "صيام ست من شوال يكون بعد قضاء صوم رمضان، ‏ويجوز لمن يسافر في شوال أو لمن عليها قضاء كثير أن تقدم الست على قضاء رمضان أو تؤخرها إلى ذي القعدة" .