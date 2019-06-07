النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"المطلق": في هذه الحالات يقدم صيام الست من شوال قبل قضاء صوم رمضان

قال: يجوز تأخيرها إلى ذي القعدة أيضاً كأمر مقبول

قال عضو هيئة كِبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق: إنه يجوز لمن يسافر في شوال أو لمن عليها قضاء كثير أن تقدم صيام الست على قضاء رمضان أو تؤخرها إلى ذي القعدة، مشيرًا إلى أن صيام الست من شوال يكون بعد قضاء صوم رمضان.

وكتب المطلق تغريدة عبر حسابه بتويتر نصها: "صيام ست من شوال يكون بعد قضاء صوم رمضان، ‏ويجوز لمن يسافر في شوال أو لمن عليها قضاء كثير أن تقدم الست على قضاء رمضان أو تؤخرها إلى ذي القعدة" .

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"المطلق": في هذه الحالات يقدم صيام الست من شوال قبل قضاء صوم رمضان
سبق

قال عضو هيئة كِبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق: إنه يجوز لمن يسافر في شوال أو لمن عليها قضاء كثير أن تقدم صيام الست على قضاء رمضان أو تؤخرها إلى ذي القعدة، مشيرًا إلى أن صيام الست من شوال يكون بعد قضاء صوم رمضان.

وكتب المطلق تغريدة عبر حسابه بتويتر نصها: "صيام ست من شوال يكون بعد قضاء صوم رمضان، ‏ويجوز لمن يسافر في شوال أو لمن عليها قضاء كثير أن تقدم الست على قضاء رمضان أو تؤخرها إلى ذي القعدة" .

07 يونيو 2019 - 4 شوّال 1440
01:41 PM

"المطلق": في هذه الحالات يقدم صيام الست من شوال قبل قضاء صوم رمضان

قال: يجوز تأخيرها إلى ذي القعدة أيضاً كأمر مقبول

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
2
3,112

قال عضو هيئة كِبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق: إنه يجوز لمن يسافر في شوال أو لمن عليها قضاء كثير أن تقدم صيام الست على قضاء رمضان أو تؤخرها إلى ذي القعدة، مشيرًا إلى أن صيام الست من شوال يكون بعد قضاء صوم رمضان.

وكتب المطلق تغريدة عبر حسابه بتويتر نصها: "صيام ست من شوال يكون بعد قضاء صوم رمضان، ‏ويجوز لمن يسافر في شوال أو لمن عليها قضاء كثير أن تقدم الست على قضاء رمضان أو تؤخرها إلى ذي القعدة" .

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,370
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,195
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,321
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,001

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

توافُق "استثنائي" أوجده خادم الحرمين الشريفين

توافُق "استثنائي" أوجده خادم الحرمين الشريفين

ماجد البريكان
الكوارث المهنية وأزمات الإدارة

الكوارث المهنية وأزمات الإدارة

عبدالغني الشيخ
كأس العالم في خطر..!

كأس العالم في خطر..!

صالح المسلّم
كلنا (محمد)

كلنا (محمد)

سلطان رديف
قمم ثلاث.. مصير واحد

قمم ثلاث.. مصير واحد

سعيد آل جندب
منظمة هيومن رايتس ووتش "الإنسمالية"

منظمة هيومن رايتس ووتش "الإنسمالية"

حمد العرق الغفراني
السعودية تدهش العالم بهذا الإنجاز

السعودية تدهش العالم بهذا الإنجاز

حواء القرني
قمم مكة تجمع الأمة

قمم مكة تجمع الأمة

سلطان رديف
عمدة الحي.. هل يصمد الموروث في زمن العولمة؟

عمدة الحي.. هل يصمد الموروث في زمن العولمة؟

عبدالغني الشيخ
"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

عبدالرحمن القحطاني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة