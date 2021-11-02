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"الأمن السيبراني" تعلن أسماء وفئات الفائزين في برنامج تحدي الأمن السيبراني

يهدف إلى دعم الابتكار وتأسيس الشركات الناشئة وتعزيز إسهام القطاع الخاص

أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني أسماء الفائزين في برنامج "تحدي الأمن السيبراني" الذي أطلقته الهيئة في يونيو الماضي بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" ممثلةً في مركز ذكاء، والشركة السعودية لتقنية المعلومات "سايت"؛ حيث يهدف إلى دعم الابتكار، وتأسيس الشركات الناشئة، وتعزيز إسهام القطاع الخاص في مجال الأمن السيبراني.

وناقشت اللجنة خلال مراحل تنفيذ البرنامج 46 فكرة، من خلال عملية تقييم فني بمشاركة 855 عضوًا مثلوا 216 فريقًا، قدموا 118 حلًّا في الأمن السيبراني.

وفازت كل من الفرق: "كنان، سابري، الحماية الاستباقية، تحقق، CSA" بجائزة الفئة الماسية بمبلغ دعم قدره 250 ألف ريال لكل فائز، فيما حصل خمسة فائزين في الفئة الذهبية على دعم بقيمة 200 ألف ريال لكل فائز، وفي الفئة الفضية فازت خمسة فرق، حصلت على مبلغ دعم قدره 150 ألف ريال لكل فائز، فيما حصلت خمسة فرق في الفئة البرونزية على 100 ألف ريال لكل فائز. وسيتم الصرف من هذه المبالغ على أعمال تأسيس الشركات الناشئة في مجال الأمن السيبراني وفق ضوابط وإجراءات تحددها الجهات المنظمة للتحدي.

وأكد محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني المهندس ماجد بن محمد المزيد، أن هذا البرنامج يأتي داعمًا لجهود الهيئة في تنمية سوق الأمن السيبراني وصناعته، التي تهدف إلى دعم نمو قطاع الأمن السيبراني في المملكة، وتشجيع الابتكار والاستثمار فيه، للوصول إلى فضاء سيبراني آمن وموثوق يمكّن النمو والازدهار، إضافة إلى تعزيز إسهام قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي للمملكة.

ويستهدف البرنامج الشركات الناشئة والمختصين في مجال الأمن السيبراني، والمجالات ذات العلاقة، والمهتمين بريادة الأعمال؛ لدعمهم في تبني أفكارهم وابتكاراتهم وتطويرها في عدد من المجالات التي تشمل الاستجابة للحوادث، وخدمات الأمن السيبراني المدارة، والذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة في الأمن السيبراني، وحماية الشبكات المتقدمة، وحماية الأنظمة الصناعية، وحماية إنترنت الأشياء، وغيرها من المجالات التي تسهم في تطوير صناعة الأمن السيبراني في المملكة.

يذكر أن هذا التعاون بين الهيئة الوطنية للأمن السيبراني والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" ممثلة في مركز ذكاء، والشركة السعودية لتقنية المعلومات "سايت" يأتي ضمن جهود التكامل والتعاون بين الجهات الوطنية لتحقيق الأهداف المشتركة والإسهام في الوصول لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأمن السيبراني" تعلن أسماء وفئات الفائزين في برنامج تحدي الأمن السيبراني
سبق

أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني أسماء الفائزين في برنامج "تحدي الأمن السيبراني" الذي أطلقته الهيئة في يونيو الماضي بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" ممثلةً في مركز ذكاء، والشركة السعودية لتقنية المعلومات "سايت"؛ حيث يهدف إلى دعم الابتكار، وتأسيس الشركات الناشئة، وتعزيز إسهام القطاع الخاص في مجال الأمن السيبراني.

وناقشت اللجنة خلال مراحل تنفيذ البرنامج 46 فكرة، من خلال عملية تقييم فني بمشاركة 855 عضوًا مثلوا 216 فريقًا، قدموا 118 حلًّا في الأمن السيبراني.

وفازت كل من الفرق: "كنان، سابري، الحماية الاستباقية، تحقق، CSA" بجائزة الفئة الماسية بمبلغ دعم قدره 250 ألف ريال لكل فائز، فيما حصل خمسة فائزين في الفئة الذهبية على دعم بقيمة 200 ألف ريال لكل فائز، وفي الفئة الفضية فازت خمسة فرق، حصلت على مبلغ دعم قدره 150 ألف ريال لكل فائز، فيما حصلت خمسة فرق في الفئة البرونزية على 100 ألف ريال لكل فائز. وسيتم الصرف من هذه المبالغ على أعمال تأسيس الشركات الناشئة في مجال الأمن السيبراني وفق ضوابط وإجراءات تحددها الجهات المنظمة للتحدي.

وأكد محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني المهندس ماجد بن محمد المزيد، أن هذا البرنامج يأتي داعمًا لجهود الهيئة في تنمية سوق الأمن السيبراني وصناعته، التي تهدف إلى دعم نمو قطاع الأمن السيبراني في المملكة، وتشجيع الابتكار والاستثمار فيه، للوصول إلى فضاء سيبراني آمن وموثوق يمكّن النمو والازدهار، إضافة إلى تعزيز إسهام قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي للمملكة.

ويستهدف البرنامج الشركات الناشئة والمختصين في مجال الأمن السيبراني، والمجالات ذات العلاقة، والمهتمين بريادة الأعمال؛ لدعمهم في تبني أفكارهم وابتكاراتهم وتطويرها في عدد من المجالات التي تشمل الاستجابة للحوادث، وخدمات الأمن السيبراني المدارة، والذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة في الأمن السيبراني، وحماية الشبكات المتقدمة، وحماية الأنظمة الصناعية، وحماية إنترنت الأشياء، وغيرها من المجالات التي تسهم في تطوير صناعة الأمن السيبراني في المملكة.

يذكر أن هذا التعاون بين الهيئة الوطنية للأمن السيبراني والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" ممثلة في مركز ذكاء، والشركة السعودية لتقنية المعلومات "سايت" يأتي ضمن جهود التكامل والتعاون بين الجهات الوطنية لتحقيق الأهداف المشتركة والإسهام في الوصول لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

02 نوفمبر 2021 - 27 ربيع الأول 1443
04:47 PM

"الأمن السيبراني" تعلن أسماء وفئات الفائزين في برنامج تحدي الأمن السيبراني

يهدف إلى دعم الابتكار وتأسيس الشركات الناشئة وتعزيز إسهام القطاع الخاص

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني أسماء الفائزين في برنامج "تحدي الأمن السيبراني" الذي أطلقته الهيئة في يونيو الماضي بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" ممثلةً في مركز ذكاء، والشركة السعودية لتقنية المعلومات "سايت"؛ حيث يهدف إلى دعم الابتكار، وتأسيس الشركات الناشئة، وتعزيز إسهام القطاع الخاص في مجال الأمن السيبراني.

وناقشت اللجنة خلال مراحل تنفيذ البرنامج 46 فكرة، من خلال عملية تقييم فني بمشاركة 855 عضوًا مثلوا 216 فريقًا، قدموا 118 حلًّا في الأمن السيبراني.

وفازت كل من الفرق: "كنان، سابري، الحماية الاستباقية، تحقق، CSA" بجائزة الفئة الماسية بمبلغ دعم قدره 250 ألف ريال لكل فائز، فيما حصل خمسة فائزين في الفئة الذهبية على دعم بقيمة 200 ألف ريال لكل فائز، وفي الفئة الفضية فازت خمسة فرق، حصلت على مبلغ دعم قدره 150 ألف ريال لكل فائز، فيما حصلت خمسة فرق في الفئة البرونزية على 100 ألف ريال لكل فائز. وسيتم الصرف من هذه المبالغ على أعمال تأسيس الشركات الناشئة في مجال الأمن السيبراني وفق ضوابط وإجراءات تحددها الجهات المنظمة للتحدي.

وأكد محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني المهندس ماجد بن محمد المزيد، أن هذا البرنامج يأتي داعمًا لجهود الهيئة في تنمية سوق الأمن السيبراني وصناعته، التي تهدف إلى دعم نمو قطاع الأمن السيبراني في المملكة، وتشجيع الابتكار والاستثمار فيه، للوصول إلى فضاء سيبراني آمن وموثوق يمكّن النمو والازدهار، إضافة إلى تعزيز إسهام قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي للمملكة.

ويستهدف البرنامج الشركات الناشئة والمختصين في مجال الأمن السيبراني، والمجالات ذات العلاقة، والمهتمين بريادة الأعمال؛ لدعمهم في تبني أفكارهم وابتكاراتهم وتطويرها في عدد من المجالات التي تشمل الاستجابة للحوادث، وخدمات الأمن السيبراني المدارة، والذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة في الأمن السيبراني، وحماية الشبكات المتقدمة، وحماية الأنظمة الصناعية، وحماية إنترنت الأشياء، وغيرها من المجالات التي تسهم في تطوير صناعة الأمن السيبراني في المملكة.

يذكر أن هذا التعاون بين الهيئة الوطنية للأمن السيبراني والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" ممثلة في مركز ذكاء، والشركة السعودية لتقنية المعلومات "سايت" يأتي ضمن جهود التكامل والتعاون بين الجهات الوطنية لتحقيق الأهداف المشتركة والإسهام في الوصول لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

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