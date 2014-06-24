النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1255 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1247 خلال الـ24 ساعة الماضية

رئيس المشيخة الإسلامية الألبانية: نثمن حرص السعودية على سلامة الحجاج وأمنهم

أشاد بقرار إقامة الحج بأعداد محدودة نظراً لاستمرار تطورات جائحة كورونا

أشاد رئيس المشيخة الإسلامية الألبانية الشيخ بويار سباهيو بقرار حكومة المملكة العربية السعودية بإقامة حج هذا العام 1442هـ بأعداد محدودة من المواطنين والمقيمين داخل المملكة بإجمالي 60 ألف حاج نظراً لاستمرار تطورات جائحة كورونا وظهور تحورات جديدة له في العالم.

جاء ذلك في بيان تلقته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بمركز الملك فهد الثقافي في سراييفو، وقال: إننا نؤيد هذا القرار الذي يحمل أعلى درجات الحكمة والمسؤولية في دفع الضرر والوباء عن المسلمين الراغبين في أداء هذا النسك العظيم، وهذا يدل دلالة واضحة أن حكومة المملكة العربية السعودية تولي دوماً سلامة الحجاج وصحتهم وأمنهم حرصاً بالغاً، وعناية تامة، وتضع ذلك في مقدمة أولوياتها امتثالاً لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية.

واختتم رئيس المشيخة الإسلامية الألبانية ــ بيانه ــ بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين أن يجزيهما الله خير الجزاء على ما قدما ويقدمان للإسلام والمسلمين والإنسانية، ونسأل الله أن يحمي المملكة العربية السعودية وسائر البلاد، وأن يحفظ الإنسانية من كل شر ومكروه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
رئيس المشيخة الإسلامية الألبانية: نثمن حرص السعودية على سلامة الحجاج وأمنهم
سبق

أشاد رئيس المشيخة الإسلامية الألبانية الشيخ بويار سباهيو بقرار حكومة المملكة العربية السعودية بإقامة حج هذا العام 1442هـ بأعداد محدودة من المواطنين والمقيمين داخل المملكة بإجمالي 60 ألف حاج نظراً لاستمرار تطورات جائحة كورونا وظهور تحورات جديدة له في العالم.

جاء ذلك في بيان تلقته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بمركز الملك فهد الثقافي في سراييفو، وقال: إننا نؤيد هذا القرار الذي يحمل أعلى درجات الحكمة والمسؤولية في دفع الضرر والوباء عن المسلمين الراغبين في أداء هذا النسك العظيم، وهذا يدل دلالة واضحة أن حكومة المملكة العربية السعودية تولي دوماً سلامة الحجاج وصحتهم وأمنهم حرصاً بالغاً، وعناية تامة، وتضع ذلك في مقدمة أولوياتها امتثالاً لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية.

واختتم رئيس المشيخة الإسلامية الألبانية ــ بيانه ــ بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين أن يجزيهما الله خير الجزاء على ما قدما ويقدمان للإسلام والمسلمين والإنسانية، ونسأل الله أن يحمي المملكة العربية السعودية وسائر البلاد، وأن يحفظ الإنسانية من كل شر ومكروه.

24 يونيو 2021 - 14 ذو القعدة 1442
02:19 PM

رئيس المشيخة الإسلامية الألبانية: نثمن حرص السعودية على سلامة الحجاج وأمنهم

أشاد بقرار إقامة الحج بأعداد محدودة نظراً لاستمرار تطورات جائحة كورونا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
189

أشاد رئيس المشيخة الإسلامية الألبانية الشيخ بويار سباهيو بقرار حكومة المملكة العربية السعودية بإقامة حج هذا العام 1442هـ بأعداد محدودة من المواطنين والمقيمين داخل المملكة بإجمالي 60 ألف حاج نظراً لاستمرار تطورات جائحة كورونا وظهور تحورات جديدة له في العالم.

جاء ذلك في بيان تلقته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بمركز الملك فهد الثقافي في سراييفو، وقال: إننا نؤيد هذا القرار الذي يحمل أعلى درجات الحكمة والمسؤولية في دفع الضرر والوباء عن المسلمين الراغبين في أداء هذا النسك العظيم، وهذا يدل دلالة واضحة أن حكومة المملكة العربية السعودية تولي دوماً سلامة الحجاج وصحتهم وأمنهم حرصاً بالغاً، وعناية تامة، وتضع ذلك في مقدمة أولوياتها امتثالاً لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية.

واختتم رئيس المشيخة الإسلامية الألبانية ــ بيانه ــ بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين أن يجزيهما الله خير الجزاء على ما قدما ويقدمان للإسلام والمسلمين والإنسانية، ونسأل الله أن يحمي المملكة العربية السعودية وسائر البلاد، وأن يحفظ الإنسانية من كل شر ومكروه.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,777
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,217
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,420
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,988

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الصقر للتقبيل.. لعدم التفرغ..!!

الصقر للتقبيل.. لعدم التفرغ..!!

محمد الصيعري
المُخْرِجُ الأميركي وتقوية الفُرس..!!

المُخْرِجُ الأميركي وتقوية الفُرس..!!

عبدالمحسن الحارثي
المكتبات.. ورؤية 2030!!

المكتبات.. ورؤية 2030!!

غسان محمد عسيلان
ولا ظـل حائـط

ولا ظـل حائـط

أحمد عجب
الآباء مخلوقات من نور

الآباء مخلوقات من نور

مها الجبر
"مواسم السعودية".. ودفع عجلة الاقتصاد

"مواسم السعودية".. ودفع عجلة الاقتصاد

علي آل شرمة
الأولى عالميًا.. إنجاز سعودي يتكرر

الأولى عالميًا.. إنجاز سعودي يتكرر

بندر مغرم الشهري
فرص وظيفية بعد الخصخصة

فرص وظيفية بعد الخصخصة

عبدالغني الشيخ
إسطنبول.. حضن عصابات الاتجار بالبشر

إسطنبول.. حضن عصابات الاتجار بالبشر

مبارك آل عاتي
صفعات متتالية لحزب الشيطان..!

صفعات متتالية لحزب الشيطان..!

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة