النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1218 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1252 خلال الـ24 ساعة الماضية

7 مدن عربية تسجل أعلى درجات حرارة في العالم آخر 24 ساعة

بدرجات حرارة تُقارب الـ50 درجة مئوية.. ومعظمها في دولة خليجية

صنّف موقع دولي متخصص في رصد درجات الحرارة، 13 مدينة عربية ضمن المناطق الأكثر حرًّا في العالم خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بدرجات حرارة تجاوزت 50 درجة مئوية.

ونشر eldoradoweather قائمة بأعلى 15 درجة سجلها العالم خلال الـ24 ساعة الأخيرة؛ حيث تم تسجيل أعلى 7 درجات حرارة في 7 مدن عربية، وجاءت القائمة على الشكل الآتي: وفق روسيا اليوم:

1- الجهراء (الكويت) 50.2 درجة مئوية.

2- نواصيب (الكويت) 50 درجة مئوية.

3- مطربة (الكويت) 49.4 درجة مئوية.

4- مطار البصرة الدولي (العراق) 49.3 درجة مئوية.

5- العمارة (العراق) 49.2 درجة مئوية.

6- الصليبية (الكويت) 49.2 درجة مئوية.

7- العبدلي (الكويت) 49.1 درجة مئوية..

8- عبادان (إيران) 49 درجة مئوية.

9- الأهواز (إيران) 48.8 درجة مئوية.

10- مطار الكويت الدولي (الكويت) 48.8 درجة مئوية.

11- البصرة- الحسين (الكويت) 48.6 درجة مئوية.

12- مدينة الكويت (الكويت) 48.6 درجة مئوية.

13- صابرية (الكويت) 48.6 درجة مئوية.

14- علي الغربي (العراق) 48.4 درجة مئوية.

15- الفاو (العراق) 48.4 درجة مئوية".

الرئيسية/ محطات

اعلان
7 مدن عربية تسجل أعلى درجات حرارة في العالم آخر 24 ساعة
سبق

صنّف موقع دولي متخصص في رصد درجات الحرارة، 13 مدينة عربية ضمن المناطق الأكثر حرًّا في العالم خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بدرجات حرارة تجاوزت 50 درجة مئوية.

ونشر eldoradoweather قائمة بأعلى 15 درجة سجلها العالم خلال الـ24 ساعة الأخيرة؛ حيث تم تسجيل أعلى 7 درجات حرارة في 7 مدن عربية، وجاءت القائمة على الشكل الآتي: وفق روسيا اليوم:

1- الجهراء (الكويت) 50.2 درجة مئوية.

2- نواصيب (الكويت) 50 درجة مئوية.

3- مطربة (الكويت) 49.4 درجة مئوية.

4- مطار البصرة الدولي (العراق) 49.3 درجة مئوية.

5- العمارة (العراق) 49.2 درجة مئوية.

6- الصليبية (الكويت) 49.2 درجة مئوية.

7- العبدلي (الكويت) 49.1 درجة مئوية..

8- عبادان (إيران) 49 درجة مئوية.

9- الأهواز (إيران) 48.8 درجة مئوية.

10- مطار الكويت الدولي (الكويت) 48.8 درجة مئوية.

11- البصرة- الحسين (الكويت) 48.6 درجة مئوية.

12- مدينة الكويت (الكويت) 48.6 درجة مئوية.

13- صابرية (الكويت) 48.6 درجة مئوية.

14- علي الغربي (العراق) 48.4 درجة مئوية.

15- الفاو (العراق) 48.4 درجة مئوية".

27 يونيو 2021 - 17 ذو القعدة 1442
12:39 PM

7 مدن عربية تسجل أعلى درجات حرارة في العالم آخر 24 ساعة

بدرجات حرارة تُقارب الـ50 درجة مئوية.. ومعظمها في دولة خليجية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
4,874

صنّف موقع دولي متخصص في رصد درجات الحرارة، 13 مدينة عربية ضمن المناطق الأكثر حرًّا في العالم خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بدرجات حرارة تجاوزت 50 درجة مئوية.

ونشر eldoradoweather قائمة بأعلى 15 درجة سجلها العالم خلال الـ24 ساعة الأخيرة؛ حيث تم تسجيل أعلى 7 درجات حرارة في 7 مدن عربية، وجاءت القائمة على الشكل الآتي: وفق روسيا اليوم:

1- الجهراء (الكويت) 50.2 درجة مئوية.

2- نواصيب (الكويت) 50 درجة مئوية.

3- مطربة (الكويت) 49.4 درجة مئوية.

4- مطار البصرة الدولي (العراق) 49.3 درجة مئوية.

5- العمارة (العراق) 49.2 درجة مئوية.

6- الصليبية (الكويت) 49.2 درجة مئوية.

7- العبدلي (الكويت) 49.1 درجة مئوية..

8- عبادان (إيران) 49 درجة مئوية.

9- الأهواز (إيران) 48.8 درجة مئوية.

10- مطار الكويت الدولي (الكويت) 48.8 درجة مئوية.

11- البصرة- الحسين (الكويت) 48.6 درجة مئوية.

12- مدينة الكويت (الكويت) 48.6 درجة مئوية.

13- صابرية (الكويت) 48.6 درجة مئوية.

14- علي الغربي (العراق) 48.4 درجة مئوية.

15- الفاو (العراق) 48.4 درجة مئوية".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,814
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,252
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,455
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
33,032

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة