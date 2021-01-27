أفعى سامة تفاجئ عائلة أثناء تنزهها بواجهة جازان البحرية وتلدغ الأم

الزوج: قدّمتُ بلاغات ولا تجاوب.. و"الصحة": نومت السيدة وحالتها مستقرة

تعرضت عائلة سعودية أثناء تنزهها بالواجهة البحرية بالكورنيش الشمالي بمنطقة جازان، لهجوم من قِبَل أفعى سامة، تسببت في إدخال والدتهم للتنويم جراء تعرضها للدغة منذ عدة أيام.

وفي التفاصيل التي رواها رب الأسرة لـ"سبق"، أنه عند تنزههم الأسبوع الماضي بالواجهة البحرية بالكورنيش الشمالي وبالتحديد على بعد 100 متر من المدخل الرئيسي، افترشوا بجوار السور الحديدي للبحر مع مئات العائلات المتواجدة حينها.

وتابع: "أثناء جلوسنا هاجمتنا أفعى كبيرة الحجم وقامت بلدغ زوجتي، وعلى الفور تم نقلها للمستشفى الذي وجّه بتنويمها بشكل عاجل جراء تعرضها للدغة سامة"؛ مؤكداً أنه قدّم عدة بلاغات ولكن لم يجد أي تجاوب.

وبيّن لـ"سبق" متحدث "صحة جازان" نبيل غاوي، أن مستشفى الأمير محمد بن ناصر استقبل حالة لسيدة تعرضت للدغة ثعبان، وتم تنوميها على إثره؛ حيث إن حالتها مستقرة حالياً وستغادر المستشفى اليوم.