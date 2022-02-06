نجوم وأندية الكرة في السعودية وأوروبا تنعي الطفل ريان

ماجد عبدالله: لحظات مؤلمة.. برشلونة: اللهم اجعله طيرًا في الجنة

أعرب العديد من أندية ونجوم كرة القدم العربية والأوروبية، عن حزنها الشديد بوفاة الطفل المغربي ريان، بعد إخفاق الجهود الحثيثة التي بذلتها فِرَق الإغاثة لإخراج الطفل الذي عَلِقَ لنحو 5 أيام في بئر مهجورة.

ففي السعودية قال نادي الهلال السعودي في تغريدة على حسابه على تويتر: "رحم الله الطفل ريان وجعل الجنة داره وقراره".. ونشر حساب نادي الأهلي السعودي صورة الطفل الراحل، معلقًا: "كلنا نبكيك يا ريان"، بينما غرد نادي النصر بالقول: "إلى جنة الخلد بإذن الله يا ريان".

ونشر لاعب المنتخب السعودي ونادي النصر سابقًا الكابتن ماجد عبدالله تغريدة قال فيها: "أحر التعازي وصادق المواساة إلى والد ووالدة الطفل المغربي ريان، الذي توفاه الله بعد سقوطه في البئر. لله ما أعطى ولله ما أخذ، لحظات مؤلمة عشناها لحظة بلحظة في هذه المأساة الإنسانية إنا لله وإنا إليه راجعون".

وقدّم نادي الحزم السعودي تعازيه لأسرة الطفل ريان بتغريدة قالت: "إنا لله وإنا إليه راجعون رحم الله الطفل ريان ورزق ذويه الصبر والسلوان".

كما نشر النادي الفيصلي صورة للطفل ريان، وعلق على حسابه على تويتر: "نعزي أسرة الطفل ريان والشعب المغربي الشقيق".

وفي إسبانيا، قدّم نادي برشلونة الإسباني خالص العزاء لأسرة الطفل ريان في تغريدة على حسابه على تويتر بالقول: "لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اجعله طيرًا من طيور الجنة"، حسب "سكاي نيوز عربية".

وغرد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي على حسابه على تويتر معلقًا: "نتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسرة الطفل #ريان.. مشاعرنا وقلوبنا مع والديه، وتعازينا للشعب المغربي والإنسانية جمعاء على هذه الفاجعة".

وغرّد رياض محرز لاعب المنتخب الجزائري ونادي مان سيتي بعد وفاة الطفل ريان بالقول: "ريان، الله يرحمه".

وختم نادي مانشستر يونايتد تغريداته عن فاجعة الطفل ريان بالتقدم بالتعازي الحارة لأسرة ريان، وغرد بالقول: "خالص تعازينا في وفاة البطل ريان، نتمنى لأسرته الصبر والسلوان".

أما نادي ليفربول، فأعرب عن حزنه الشديد لوفاة الطفل ريان وكتب تغريدة تقول: "ببالغ الحزن والأسى تلقينا خبر وفاة الطفل ريان، خالص تعازينا لأسرته وكل أحبائه. مقاومته الطويلة ستبقى خالدة للأبد".

وفي إيطاليا وصف نادي إي سي ميلان الطفل ريان بالبطل وعلق على رحيله: "رحمة الله على البطل ريان.. قلوب الجميع في ميلان مع أهله وذويه في هذا الظرف الأليم".

وفي فرنسا نشر نادي باريس سان جيرمان تغريدة على حسابه، داعيًا للطفل ريان بالرحمة وقال: "رحم الله الطفل ريان".