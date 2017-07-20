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تفاعلاً مع "سبق".. "نقل عسير" يعالج عبّارة طريق "سحر آل عاصم"

أحاطها بعدد من الصبّات والشرائط التحذيرية

تفاعل فرع وزارة النقل بمنطقة عسير مع خبر نشرته "سبق"، أبدى فيه عدد من مرتادي طريق محايل رجال ألمع تخوفهم من ‏عبّارة لتصريف مياه الأمطار مكشوفة، تقع على قارعة الطريق، وتحديدًا بـ"سحر آل عاصم".

وشرع فرع الوزارة في المنطقة في معالجة الوضع بإحاطة العبّارة بصبات ملونة، وأشرطة تحذيرية في إجراء سريع، وحل عاجل للحد من خطورتها.

وكان المواطن حسن الشديدي قد قال إن العبّارة تشكّل خطرًا كبيرًا، وتتربص بالمركبات والبشر والدواب، ولا يفصل بينها وبين الطريق العام سوى أقل من مترين. وطرح الشديدي تساؤلات عدة، منها: لماذا لم يُعمل لها مصدات كأقل تقدير؟ أين وسائل السلامة على الطرق؟ ومَن المسؤول عن هذا؟

عبّارة تصريف مياه تثير مخاوف مرتادي طريق "سحر آل عاصم"

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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تفاعلاً مع "سبق".. "نقل عسير" يعالج عبّارة طريق "سحر آل عاصم"
سبق

تفاعل فرع وزارة النقل بمنطقة عسير مع خبر نشرته "سبق"، أبدى فيه عدد من مرتادي طريق محايل رجال ألمع تخوفهم من ‏عبّارة لتصريف مياه الأمطار مكشوفة، تقع على قارعة الطريق، وتحديدًا بـ"سحر آل عاصم".

وشرع فرع الوزارة في المنطقة في معالجة الوضع بإحاطة العبّارة بصبات ملونة، وأشرطة تحذيرية في إجراء سريع، وحل عاجل للحد من خطورتها.

وكان المواطن حسن الشديدي قد قال إن العبّارة تشكّل خطرًا كبيرًا، وتتربص بالمركبات والبشر والدواب، ولا يفصل بينها وبين الطريق العام سوى أقل من مترين. وطرح الشديدي تساؤلات عدة، منها: لماذا لم يُعمل لها مصدات كأقل تقدير؟ أين وسائل السلامة على الطرق؟ ومَن المسؤول عن هذا؟

19 يوليو 2019 - 16 ذو القعدة 1440
11:59 PM

تفاعلاً مع "سبق".. "نقل عسير" يعالج عبّارة طريق "سحر آل عاصم"

أحاطها بعدد من الصبّات والشرائط التحذيرية

A A A
محمد طيران - عسير
2
2,606

تفاعل فرع وزارة النقل بمنطقة عسير مع خبر نشرته "سبق"، أبدى فيه عدد من مرتادي طريق محايل رجال ألمع تخوفهم من ‏عبّارة لتصريف مياه الأمطار مكشوفة، تقع على قارعة الطريق، وتحديدًا بـ"سحر آل عاصم".

وشرع فرع الوزارة في المنطقة في معالجة الوضع بإحاطة العبّارة بصبات ملونة، وأشرطة تحذيرية في إجراء سريع، وحل عاجل للحد من خطورتها.

وكان المواطن حسن الشديدي قد قال إن العبّارة تشكّل خطرًا كبيرًا، وتتربص بالمركبات والبشر والدواب، ولا يفصل بينها وبين الطريق العام سوى أقل من مترين. وطرح الشديدي تساؤلات عدة، منها: لماذا لم يُعمل لها مصدات كأقل تقدير؟ أين وسائل السلامة على الطرق؟ ومَن المسؤول عن هذا؟

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