تفاعلاً مع "سبق".. "نقل عسير" يعالج عبّارة طريق "سحر آل عاصم"

أحاطها بعدد من الصبّات والشرائط التحذيرية

تفاعل فرع وزارة النقل بمنطقة عسير مع خبر نشرته "سبق"، أبدى فيه عدد من مرتادي طريق محايل رجال ألمع تخوفهم من ‏عبّارة لتصريف مياه الأمطار مكشوفة، تقع على قارعة الطريق، وتحديدًا بـ"سحر آل عاصم".

وشرع فرع الوزارة في المنطقة في معالجة الوضع بإحاطة العبّارة بصبات ملونة، وأشرطة تحذيرية في إجراء سريع، وحل عاجل للحد من خطورتها.

وكان المواطن حسن الشديدي قد قال إن العبّارة تشكّل خطرًا كبيرًا، وتتربص بالمركبات والبشر والدواب، ولا يفصل بينها وبين الطريق العام سوى أقل من مترين. وطرح الشديدي تساؤلات عدة، منها: لماذا لم يُعمل لها مصدات كأقل تقدير؟ أين وسائل السلامة على الطرق؟ ومَن المسؤول عن هذا؟