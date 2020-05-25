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اللجنة النسائية بإمارة الرياض تستضيف 45 من أسر وأبناء "كيان"

في هيلتون الرمضانية.. "سبق" الشريك الإعلامي لبرامج الجمعية

استضافت اللجنة النسائية بإمارة الرياض "45" من أسر وأبناء وبنات جمعية "كيان" للأيتام في إفطار خيمة فندق هيلتون الرمضانية، عبر اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية بإمارة الرياض، والتي ترأسها الأميرة نورة بنت محمد آل سعود، حرم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة الرياض بالتنسيق مع فاعل خير وبحضور عدد من الجمعيات الأخرى.

في أجواء سادتها البهجة والسعادة بين أسر وأبناء جمعية "كيان" للأيتام باجتماعهم الجميل الخيري في شهر رمضان المبارك، حيث شكروا اللجنة النسائية التنمية المجتمعية بإمارة الرياض على اهتمامها بهم، كما قدموا شكرهم الكبير لجمعية كيان على اهتمامها الكبير بأبنائها في كل المجالات.

وشارك الأيتام في إفطارهم عدد من موظفات الجمعية حيث قضين معهم وقتاً ممتعاً مليئاً بروحانية الشهر الفضيل.

وقالت سمها بنت سعيد الغامدي رئيس مجلس إدارة جمعية كيان: لقد كان لمبادرة لجنة التنمية المجتمعية الأثر البالغ على نفوس أسر وأبناء كيان وإشعارهم بالحميمية والتآلف في شهر الخير، ويسرني أن أتقدم بالشكر الجزيل لرئيسة اللجنة الأميرة نورة بنت محمد، وهي عضو مؤسس في جمعية كيان وداعمة دوماً لها ولكافة عضوات اللجنة على هذه اللفتة الإنسانية بإكرام أبنائنا الأيتام داعية الله أن يجزل المثوبة لهم ولفاعل الخير الذي دعم هذه المبادرة.

الجدير بالذكر أن "سبق" تعتبر الراعي الإعلامي لأنشطة و برامج "كيان" للأيتام.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اللجنة النسائية بإمارة الرياض تستضيف 45 من أسر وأبناء "كيان"
سبق

استضافت اللجنة النسائية بإمارة الرياض "45" من أسر وأبناء وبنات جمعية "كيان" للأيتام في إفطار خيمة فندق هيلتون الرمضانية، عبر اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية بإمارة الرياض، والتي ترأسها الأميرة نورة بنت محمد آل سعود، حرم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة الرياض بالتنسيق مع فاعل خير وبحضور عدد من الجمعيات الأخرى.

في أجواء سادتها البهجة والسعادة بين أسر وأبناء جمعية "كيان" للأيتام باجتماعهم الجميل الخيري في شهر رمضان المبارك، حيث شكروا اللجنة النسائية التنمية المجتمعية بإمارة الرياض على اهتمامها بهم، كما قدموا شكرهم الكبير لجمعية كيان على اهتمامها الكبير بأبنائها في كل المجالات.

وشارك الأيتام في إفطارهم عدد من موظفات الجمعية حيث قضين معهم وقتاً ممتعاً مليئاً بروحانية الشهر الفضيل.

وقالت سمها بنت سعيد الغامدي رئيس مجلس إدارة جمعية كيان: لقد كان لمبادرة لجنة التنمية المجتمعية الأثر البالغ على نفوس أسر وأبناء كيان وإشعارهم بالحميمية والتآلف في شهر الخير، ويسرني أن أتقدم بالشكر الجزيل لرئيسة اللجنة الأميرة نورة بنت محمد، وهي عضو مؤسس في جمعية كيان وداعمة دوماً لها ولكافة عضوات اللجنة على هذه اللفتة الإنسانية بإكرام أبنائنا الأيتام داعية الله أن يجزل المثوبة لهم ولفاعل الخير الذي دعم هذه المبادرة.

الجدير بالذكر أن "سبق" تعتبر الراعي الإعلامي لأنشطة و برامج "كيان" للأيتام.

25 مايو 2019 - 20 رمضان 1440
12:58 AM

اللجنة النسائية بإمارة الرياض تستضيف 45 من أسر وأبناء "كيان"

في هيلتون الرمضانية.. "سبق" الشريك الإعلامي لبرامج الجمعية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استضافت اللجنة النسائية بإمارة الرياض "45" من أسر وأبناء وبنات جمعية "كيان" للأيتام في إفطار خيمة فندق هيلتون الرمضانية، عبر اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية بإمارة الرياض، والتي ترأسها الأميرة نورة بنت محمد آل سعود، حرم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة الرياض بالتنسيق مع فاعل خير وبحضور عدد من الجمعيات الأخرى.

في أجواء سادتها البهجة والسعادة بين أسر وأبناء جمعية "كيان" للأيتام باجتماعهم الجميل الخيري في شهر رمضان المبارك، حيث شكروا اللجنة النسائية التنمية المجتمعية بإمارة الرياض على اهتمامها بهم، كما قدموا شكرهم الكبير لجمعية كيان على اهتمامها الكبير بأبنائها في كل المجالات.

وشارك الأيتام في إفطارهم عدد من موظفات الجمعية حيث قضين معهم وقتاً ممتعاً مليئاً بروحانية الشهر الفضيل.

وقالت سمها بنت سعيد الغامدي رئيس مجلس إدارة جمعية كيان: لقد كان لمبادرة لجنة التنمية المجتمعية الأثر البالغ على نفوس أسر وأبناء كيان وإشعارهم بالحميمية والتآلف في شهر الخير، ويسرني أن أتقدم بالشكر الجزيل لرئيسة اللجنة الأميرة نورة بنت محمد، وهي عضو مؤسس في جمعية كيان وداعمة دوماً لها ولكافة عضوات اللجنة على هذه اللفتة الإنسانية بإكرام أبنائنا الأيتام داعية الله أن يجزل المثوبة لهم ولفاعل الخير الذي دعم هذه المبادرة.

الجدير بالذكر أن "سبق" تعتبر الراعي الإعلامي لأنشطة و برامج "كيان" للأيتام.

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