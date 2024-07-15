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"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على هذه المناطق

طقس حار إلى شديد الحرارة على شرق المملكة وجنوبها والرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: الشرقية، الرياض، القصيم وحائل؛ تمتد إلى منطقة نجران، كذلك على الأجزاء الشرقية من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، وعلى طول ساحل البحر الأحمر، خاصة الطريق الساحلي، في حين يكون الطقس حاراً إلى شديد الحرارة على شرق وجنوب شرق المملكة والأجزاء الشرقية من منطقة الرياض، كما يتوقع أن تتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير؛ تمتد إلى الباحة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

رياح مثيرة للأتربة الأرصاد حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على هذه المناطق
سبق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: الشرقية، الرياض، القصيم وحائل؛ تمتد إلى منطقة نجران، كذلك على الأجزاء الشرقية من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، وعلى طول ساحل البحر الأحمر، خاصة الطريق الساحلي، في حين يكون الطقس حاراً إلى شديد الحرارة على شرق وجنوب شرق المملكة والأجزاء الشرقية من منطقة الرياض، كما يتوقع أن تتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير؛ تمتد إلى الباحة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

15 يوليو 2020 - 24 ذو القعدة 1441
08:14 AM

"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على هذه المناطق

طقس حار إلى شديد الحرارة على شرق المملكة وجنوبها والرياض

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: الشرقية، الرياض، القصيم وحائل؛ تمتد إلى منطقة نجران، كذلك على الأجزاء الشرقية من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، وعلى طول ساحل البحر الأحمر، خاصة الطريق الساحلي، في حين يكون الطقس حاراً إلى شديد الحرارة على شرق وجنوب شرق المملكة والأجزاء الشرقية من منطقة الرياض، كما يتوقع أن تتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير؛ تمتد إلى الباحة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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