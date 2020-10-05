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برج النساء والولادة بمجمع الملك فيصل بالطائف يتوشح بشعار سرطان الثدي

تضامنًا مع حملة توعوية للكشف المبكر عن سرطان الثدي تحت شعار "افحصي الآن"

اكتسى مجمع الملك فيصل الطبي وبرج النساء والولادة بشعار "سرطان الثدي"؛ تضامنًا واستعدادًا للحملة التوعوية للكشف عن سرطان الثدي تحت شعار "الرحلة آمنة افحصي الآن".

جاء ذلك فيما أعلنت مديرية الشؤون الصحية بالطائف، عن بدء حملة توعوية للكشف المبكر عن سرطان الثدي تحت شعار "افحصي الآن"، تزامنًا مع فعاليات الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي "الشهر الوردي" الذي يُقام في شهر أكتوبر من كل عام.

يُذكر أن هذه الحملة تأتي استمرارًا للجهود التوعوية التي تبذلها "الصحة" للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع، وتعزيزًا لأنماط الحياة الصحية والتخفيف من عبء المرضى؛ تماشيًا مع مبادرات منظومة الصحة في البرنامج الوطني للتحول ورؤية 2030.

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برج النساء والولادة بمجمع الملك فيصل بالطائف يتوشح بشعار سرطان الثدي
سبق

اكتسى مجمع الملك فيصل الطبي وبرج النساء والولادة بشعار "سرطان الثدي"؛ تضامنًا واستعدادًا للحملة التوعوية للكشف عن سرطان الثدي تحت شعار "الرحلة آمنة افحصي الآن".

جاء ذلك فيما أعلنت مديرية الشؤون الصحية بالطائف، عن بدء حملة توعوية للكشف المبكر عن سرطان الثدي تحت شعار "افحصي الآن"، تزامنًا مع فعاليات الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي "الشهر الوردي" الذي يُقام في شهر أكتوبر من كل عام.

يُذكر أن هذه الحملة تأتي استمرارًا للجهود التوعوية التي تبذلها "الصحة" للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع، وتعزيزًا لأنماط الحياة الصحية والتخفيف من عبء المرضى؛ تماشيًا مع مبادرات منظومة الصحة في البرنامج الوطني للتحول ورؤية 2030.

05 أكتوبر 2020 - 18 صفر 1442
02:27 PM

برج النساء والولادة بمجمع الملك فيصل بالطائف يتوشح بشعار سرطان الثدي

تضامنًا مع حملة توعوية للكشف المبكر عن سرطان الثدي تحت شعار "افحصي الآن"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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اكتسى مجمع الملك فيصل الطبي وبرج النساء والولادة بشعار "سرطان الثدي"؛ تضامنًا واستعدادًا للحملة التوعوية للكشف عن سرطان الثدي تحت شعار "الرحلة آمنة افحصي الآن".

جاء ذلك فيما أعلنت مديرية الشؤون الصحية بالطائف، عن بدء حملة توعوية للكشف المبكر عن سرطان الثدي تحت شعار "افحصي الآن"، تزامنًا مع فعاليات الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي "الشهر الوردي" الذي يُقام في شهر أكتوبر من كل عام.

يُذكر أن هذه الحملة تأتي استمرارًا للجهود التوعوية التي تبذلها "الصحة" للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع، وتعزيزًا لأنماط الحياة الصحية والتخفيف من عبء المرضى؛ تماشيًا مع مبادرات منظومة الصحة في البرنامج الوطني للتحول ورؤية 2030.

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