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مركز الجزيرة يحقق المركز الأول في بطولة المواي تاي للسيدات

بمشاركة 24 لاعبة بمختلف الدرجات

اختتمت مساء أمس بطولة المواي تاي للسيدات، التي نظّمها الاتحاد السعودي للمواي تاي والكيك بوكسينغ، على صالة ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، بمشاركة 24 لاعبة بمختلف الدرجات.

وحقق مركز الجزيرة المرتبة الأولى، وجاء في المرتبة الثانية مركز فايت كلوب، وحل ثالثًا مركز ريل فتنس، وحازت ريم الشريف على أفضل لاعبة في البطولة.

وعقب نهاية المنافسات، توج المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للمواي تاي والكيك بوكسينغ المهندس عبدالعزيز البنان، الفائزات في البطولة.

وأكد الاتحاد على جميع المشاركين والحضور، تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تكفل للجميع المحافظة على صحتهم وسلامتهم -بإذن الله- من فيروس كورونا المستجد.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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مركز الجزيرة يحقق المركز الأول في بطولة المواي تاي للسيدات
سبق

اختتمت مساء أمس بطولة المواي تاي للسيدات، التي نظّمها الاتحاد السعودي للمواي تاي والكيك بوكسينغ، على صالة ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، بمشاركة 24 لاعبة بمختلف الدرجات.

وحقق مركز الجزيرة المرتبة الأولى، وجاء في المرتبة الثانية مركز فايت كلوب، وحل ثالثًا مركز ريل فتنس، وحازت ريم الشريف على أفضل لاعبة في البطولة.

وعقب نهاية المنافسات، توج المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للمواي تاي والكيك بوكسينغ المهندس عبدالعزيز البنان، الفائزات في البطولة.

وأكد الاتحاد على جميع المشاركين والحضور، تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تكفل للجميع المحافظة على صحتهم وسلامتهم -بإذن الله- من فيروس كورونا المستجد.

12 يونيو 2021 - 2 ذو القعدة 1442
06:12 PM

مركز الجزيرة يحقق المركز الأول في بطولة المواي تاي للسيدات

بمشاركة 24 لاعبة بمختلف الدرجات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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اختتمت مساء أمس بطولة المواي تاي للسيدات، التي نظّمها الاتحاد السعودي للمواي تاي والكيك بوكسينغ، على صالة ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، بمشاركة 24 لاعبة بمختلف الدرجات.

وحقق مركز الجزيرة المرتبة الأولى، وجاء في المرتبة الثانية مركز فايت كلوب، وحل ثالثًا مركز ريل فتنس، وحازت ريم الشريف على أفضل لاعبة في البطولة.

وعقب نهاية المنافسات، توج المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للمواي تاي والكيك بوكسينغ المهندس عبدالعزيز البنان، الفائزات في البطولة.

وأكد الاتحاد على جميع المشاركين والحضور، تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تكفل للجميع المحافظة على صحتهم وسلامتهم -بإذن الله- من فيروس كورونا المستجد.

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