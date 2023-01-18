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الصومال.. "انتحاري" يفجر سيارته وسط مهندسين أتراك

استهدفهم عند تناولهم الغداء

استهدفت سيارة ملغومة مجموعة من المتعاقدين الأتراك بمدينة أفجوي شمال غربي العاصمة الصومالية مقديشو، اليوم (السبت)، حسبما نقلت "رويترز" عن الشرطة الصومالية.

وأوضح الشرطي نور علي لـ"رويترز" من أفجوي، أن سيارة ملغومة مسرعة اقتحمت مكانًا أثناء تناول مهندسين أتراك وأفراد شرطة صوماليين الغداء.

وأشار "علي" إلى أنه من السابق لأوانه جدًّا معرفة حجم الخسائر البشرية.

الصومال

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الصومال.. "انتحاري" يفجر سيارته وسط مهندسين أتراك
سبق

استهدفت سيارة ملغومة مجموعة من المتعاقدين الأتراك بمدينة أفجوي شمال غربي العاصمة الصومالية مقديشو، اليوم (السبت)، حسبما نقلت "رويترز" عن الشرطة الصومالية.

وأوضح الشرطي نور علي لـ"رويترز" من أفجوي، أن سيارة ملغومة مسرعة اقتحمت مكانًا أثناء تناول مهندسين أتراك وأفراد شرطة صوماليين الغداء.

وأشار "علي" إلى أنه من السابق لأوانه جدًّا معرفة حجم الخسائر البشرية.

18 يناير 2020 - 23 جمادى الأول 1441
02:59 PM

الصومال.. "انتحاري" يفجر سيارته وسط مهندسين أتراك

استهدفهم عند تناولهم الغداء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استهدفت سيارة ملغومة مجموعة من المتعاقدين الأتراك بمدينة أفجوي شمال غربي العاصمة الصومالية مقديشو، اليوم (السبت)، حسبما نقلت "رويترز" عن الشرطة الصومالية.

وأوضح الشرطي نور علي لـ"رويترز" من أفجوي، أن سيارة ملغومة مسرعة اقتحمت مكانًا أثناء تناول مهندسين أتراك وأفراد شرطة صوماليين الغداء.

وأشار "علي" إلى أنه من السابق لأوانه جدًّا معرفة حجم الخسائر البشرية.

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