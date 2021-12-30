النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تتنافسان على توظيف هؤلاء.. "أبل" مكافآت ضخمة لبعض الموظفين

بعد خطف "فيسبوك" لمجموعة موظفين

أبلغت شركة أبل عدداً من موظفيها بأنهم سيحصلون على مكافآت تصل إلى 180 ألف دولار، فيما يبدو أنها "محاولة واضحة للاحتفاظ بفئة المهندسين الذين يتم توظيفهم من قبل شركات التكنولوجيا الأخرى في وادي السيليكون"، بحسب موقع "دابليو إس بي تي في".

وفي الأسبوع الماضي، أبلغت الشركة مهندسيها بالمكافآت المفاجئة، التي ستكون، بحسب ما نقل الموقع عن بلومبرج، حزمة أسهم يتسلمونها على مدى أربع سنوات.

وتتراوح المكافآت بين حوالي 50.000 دولار إلى ما يصل إلى 180.000 دولار للبعض.

وتقدم الشركة مكافأة للموظفين المتميزين.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت شركة أبل أنها ستمنح موظفي الشركة مكافأة 1000 دولار.

ووفقاً لوكالة بلومبرج، فإن ميتا، المملوكة لفيسبوك، وظفت حوالي 100 مهندس من شركة أبل في الأشهر القليلة الماضية، ولكن أبل قد جذبت بعض الموظفين بعيداً عن ميتا كذلك.

الرئيسية/ محطات

اعلان
تتنافسان على توظيف هؤلاء.. "أبل" مكافآت ضخمة لبعض الموظفين
سبق

أبلغت شركة أبل عدداً من موظفيها بأنهم سيحصلون على مكافآت تصل إلى 180 ألف دولار، فيما يبدو أنها "محاولة واضحة للاحتفاظ بفئة المهندسين الذين يتم توظيفهم من قبل شركات التكنولوجيا الأخرى في وادي السيليكون"، بحسب موقع "دابليو إس بي تي في".

وفي الأسبوع الماضي، أبلغت الشركة مهندسيها بالمكافآت المفاجئة، التي ستكون، بحسب ما نقل الموقع عن بلومبرج، حزمة أسهم يتسلمونها على مدى أربع سنوات.

وتتراوح المكافآت بين حوالي 50.000 دولار إلى ما يصل إلى 180.000 دولار للبعض.

وتقدم الشركة مكافأة للموظفين المتميزين.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت شركة أبل أنها ستمنح موظفي الشركة مكافأة 1000 دولار.

ووفقاً لوكالة بلومبرج، فإن ميتا، المملوكة لفيسبوك، وظفت حوالي 100 مهندس من شركة أبل في الأشهر القليلة الماضية، ولكن أبل قد جذبت بعض الموظفين بعيداً عن ميتا كذلك.

30 ديسمبر 2021 - 26 جمادى الأول 1443
12:20 PM

تتنافسان على توظيف هؤلاء.. "أبل" مكافآت ضخمة لبعض الموظفين

بعد خطف "فيسبوك" لمجموعة موظفين

A A A
أيمن حسن - الرياض
0
527

أبلغت شركة أبل عدداً من موظفيها بأنهم سيحصلون على مكافآت تصل إلى 180 ألف دولار، فيما يبدو أنها "محاولة واضحة للاحتفاظ بفئة المهندسين الذين يتم توظيفهم من قبل شركات التكنولوجيا الأخرى في وادي السيليكون"، بحسب موقع "دابليو إس بي تي في".

وفي الأسبوع الماضي، أبلغت الشركة مهندسيها بالمكافآت المفاجئة، التي ستكون، بحسب ما نقل الموقع عن بلومبرج، حزمة أسهم يتسلمونها على مدى أربع سنوات.

وتتراوح المكافآت بين حوالي 50.000 دولار إلى ما يصل إلى 180.000 دولار للبعض.

وتقدم الشركة مكافأة للموظفين المتميزين.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت شركة أبل أنها ستمنح موظفي الشركة مكافأة 1000 دولار.

ووفقاً لوكالة بلومبرج، فإن ميتا، المملوكة لفيسبوك، وظفت حوالي 100 مهندس من شركة أبل في الأشهر القليلة الماضية، ولكن أبل قد جذبت بعض الموظفين بعيداً عن ميتا كذلك.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,037
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,081
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,633
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,537

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة