تتنافسان على توظيف هؤلاء.. "أبل" مكافآت ضخمة لبعض الموظفين

بعد خطف "فيسبوك" لمجموعة موظفين

أبلغت شركة أبل عدداً من موظفيها بأنهم سيحصلون على مكافآت تصل إلى 180 ألف دولار، فيما يبدو أنها "محاولة واضحة للاحتفاظ بفئة المهندسين الذين يتم توظيفهم من قبل شركات التكنولوجيا الأخرى في وادي السيليكون"، بحسب موقع "دابليو إس بي تي في".

وفي الأسبوع الماضي، أبلغت الشركة مهندسيها بالمكافآت المفاجئة، التي ستكون، بحسب ما نقل الموقع عن بلومبرج، حزمة أسهم يتسلمونها على مدى أربع سنوات.

وتتراوح المكافآت بين حوالي 50.000 دولار إلى ما يصل إلى 180.000 دولار للبعض.

وتقدم الشركة مكافأة للموظفين المتميزين.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت شركة أبل أنها ستمنح موظفي الشركة مكافأة 1000 دولار.

ووفقاً لوكالة بلومبرج، فإن ميتا، المملوكة لفيسبوك، وظفت حوالي 100 مهندس من شركة أبل في الأشهر القليلة الماضية، ولكن أبل قد جذبت بعض الموظفين بعيداً عن ميتا كذلك.