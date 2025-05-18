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جامعة الملك سعود تنجز 3910 اختبارات للطلاب والطالبات في "رمضان"

خلال فترة تعليق الدراسة بسبب تفشي فيروس كورونا على مستوى العالم

كشف وكيل جامعة الملك سعود للشؤون التعليمية والأكاديمية، الدكتور محمد بن صالح النمي، عن تنفيذ الجامعة عددًا من الإجراءات والإنجازات أثناء تسيير التعليم والاختبارات عن بُعد خلال فترة تعليق الدراسة بسبب جائحة كورونا.

وأوضح أن الجامعة أنجزت خلال فترة الاختبارات التي بدأت من 3 – 21 رمضان الجاري العديد من المهام التعليمية، منها الاختبارات الإلكترونية التي بلغت 3574 اختبارًا باستخدام منصات إلكترونية متعددة، واختبارات شفهية بعدد 336 اختبارًا، بينما بلغ عدد المشاريع المقدمة من الطلاب 132 مشروعًا، وعدد البحوث المقدمة 173 بحثًا.

وبيّن أنه بخصوص الاختبارات الأخرى، مثل الاختبار المنزلي، وغيره من الاختبارات المتنوعة، فقد بلغ عددها 1143 اختبارًا، ووصل عدد المقررات المختبرة 5358 مقررًا، وعدد الطلاب الذين تقدموا للاختبارات 101943 طالبًا وطالبة، وعدد الطالبات المختبرات 79812 طالبة؛ ليصبح إجمالي عدد الطلبة المختبرين 181755، بمتوسط 4 اختبارات عن بُعد تقريبًا لكل طالب وطالبة.

جامعة الملك سعود الاختبارات عن بعد تعليق الدراسة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جامعة الملك سعود تنجز 3910 اختبارات للطلاب والطالبات في "رمضان"
سبق

كشف وكيل جامعة الملك سعود للشؤون التعليمية والأكاديمية، الدكتور محمد بن صالح النمي، عن تنفيذ الجامعة عددًا من الإجراءات والإنجازات أثناء تسيير التعليم والاختبارات عن بُعد خلال فترة تعليق الدراسة بسبب جائحة كورونا.

وأوضح أن الجامعة أنجزت خلال فترة الاختبارات التي بدأت من 3 – 21 رمضان الجاري العديد من المهام التعليمية، منها الاختبارات الإلكترونية التي بلغت 3574 اختبارًا باستخدام منصات إلكترونية متعددة، واختبارات شفهية بعدد 336 اختبارًا، بينما بلغ عدد المشاريع المقدمة من الطلاب 132 مشروعًا، وعدد البحوث المقدمة 173 بحثًا.

وبيّن أنه بخصوص الاختبارات الأخرى، مثل الاختبار المنزلي، وغيره من الاختبارات المتنوعة، فقد بلغ عددها 1143 اختبارًا، ووصل عدد المقررات المختبرة 5358 مقررًا، وعدد الطلاب الذين تقدموا للاختبارات 101943 طالبًا وطالبة، وعدد الطالبات المختبرات 79812 طالبة؛ ليصبح إجمالي عدد الطلبة المختبرين 181755، بمتوسط 4 اختبارات عن بُعد تقريبًا لكل طالب وطالبة.

17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441
10:46 PM
اخر تعديل
18 مايو 2020 - 25 رمضان 1441
03:02 AM

جامعة الملك سعود تنجز 3910 اختبارات للطلاب والطالبات في "رمضان"

خلال فترة تعليق الدراسة بسبب تفشي فيروس كورونا على مستوى العالم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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كشف وكيل جامعة الملك سعود للشؤون التعليمية والأكاديمية، الدكتور محمد بن صالح النمي، عن تنفيذ الجامعة عددًا من الإجراءات والإنجازات أثناء تسيير التعليم والاختبارات عن بُعد خلال فترة تعليق الدراسة بسبب جائحة كورونا.

وأوضح أن الجامعة أنجزت خلال فترة الاختبارات التي بدأت من 3 – 21 رمضان الجاري العديد من المهام التعليمية، منها الاختبارات الإلكترونية التي بلغت 3574 اختبارًا باستخدام منصات إلكترونية متعددة، واختبارات شفهية بعدد 336 اختبارًا، بينما بلغ عدد المشاريع المقدمة من الطلاب 132 مشروعًا، وعدد البحوث المقدمة 173 بحثًا.

وبيّن أنه بخصوص الاختبارات الأخرى، مثل الاختبار المنزلي، وغيره من الاختبارات المتنوعة، فقد بلغ عددها 1143 اختبارًا، ووصل عدد المقررات المختبرة 5358 مقررًا، وعدد الطلاب الذين تقدموا للاختبارات 101943 طالبًا وطالبة، وعدد الطالبات المختبرات 79812 طالبة؛ ليصبح إجمالي عدد الطلبة المختبرين 181755، بمتوسط 4 اختبارات عن بُعد تقريبًا لكل طالب وطالبة.

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