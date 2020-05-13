وقالت: إشارة إلى ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول تخفيض التعريفة الكهربائية، تؤكّد الهيئة أنه لم يطرأ أي تغيير على التعريفة الحالية، ‏كما تؤكّد ضرورة أخذ المعلومة من مصدرها الصحيح.

"تنظيم الكهرباء" تؤكّد: لم يطرأ أي تغيير على التعريفة الحالية محمد المواسي سبق 2020-05-13 نفت هيئة تنظيم الكهرباء ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول تخفيض التعريفة الكهربائية. وقالت: إشارة إلى ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول تخفيض التعريفة الكهربائية، تؤكّد الهيئة أنه لم يطرأ أي تغيير على التعريفة الحالية، ‏كما تؤكّد ضرورة أخذ المعلومة من مصدرها الصحيح.

13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441 10:58 AM

"تنظيم الكهرباء" تؤكّد: لم يطرأ أي تغيير على التعريفة الحالية نفت ما يتداول على مواقع التواصل حول تخفيضها





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نفت هيئة تنظيم الكهرباء ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول تخفيض التعريفة الكهربائية.

وقالت: إشارة إلى ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول تخفيض التعريفة الكهربائية، تؤكّد الهيئة أنه لم يطرأ أي تغيير على التعريفة الحالية، ‏كما تؤكّد ضرورة أخذ المعلومة من مصدرها الصحيح.