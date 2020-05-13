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"تنظيم الكهرباء" تؤكّد: لم يطرأ أي تغيير على التعريفة الحالية

نفت ما يتداول على مواقع التواصل حول تخفيضها

نفت هيئة تنظيم الكهرباء ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول تخفيض التعريفة الكهربائية.

وقالت: إشارة إلى ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول تخفيض التعريفة الكهربائية، تؤكّد الهيئة أنه لم يطرأ أي تغيير على التعريفة الحالية، ‏كما تؤكّد ضرورة أخذ المعلومة من مصدرها الصحيح.

هيئة تنظيم الكهرباء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تنظيم الكهرباء" تؤكّد: لم يطرأ أي تغيير على التعريفة الحالية
سبق

نفت هيئة تنظيم الكهرباء ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول تخفيض التعريفة الكهربائية.

وقالت: إشارة إلى ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول تخفيض التعريفة الكهربائية، تؤكّد الهيئة أنه لم يطرأ أي تغيير على التعريفة الحالية، ‏كما تؤكّد ضرورة أخذ المعلومة من مصدرها الصحيح.

13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441
10:58 AM

"تنظيم الكهرباء" تؤكّد: لم يطرأ أي تغيير على التعريفة الحالية

نفت ما يتداول على مواقع التواصل حول تخفيضها

A A A
محمد المواسي - الرياض
2
691

نفت هيئة تنظيم الكهرباء ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول تخفيض التعريفة الكهربائية.

وقالت: إشارة إلى ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول تخفيض التعريفة الكهربائية، تؤكّد الهيئة أنه لم يطرأ أي تغيير على التعريفة الحالية، ‏كما تؤكّد ضرورة أخذ المعلومة من مصدرها الصحيح.

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