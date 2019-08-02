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"العويس" يتفقّد طوارئ صحة الطائف ويقف على "المبنى الذكي"

يخدم 4 مستشفيات و19 مركزًا صحيًّا

أجرى مدير عام الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بوزارة الصحة، الدكتور جلال العويس؛ زيارة لإدارة الطوارئ بصحة الطائف؛ حيث تفقّد سير العمل في الإدارة وغرفة العمليات.

واستمع "العويس" إلى شرح مفصل من مدير إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي، سعيد بن عبدالله الزهراني، عن سير العمل في الإدارة، وأهم عمليات التطوير في الإدارة من أجل تقديم أفضل الخدمات المناطة بالإدارة.

كما اطلع على برنامج تتبُّع سيارات الإسعاف الذي يعد من أهم البرامج التطويرية الرامية إلى الاستفادة بشكل أمثل من سيارات الإسعاف، كما أجرى جولة على المبنى الجديد لإدارة الطوارئ الذي يجري العمل فيه حاليًّا، بتكلفة تتجاوز ثلاثة ملايين و200 ألف ريال، وشاهد عمليات الإنجاز وسير العمل في جوانب المشروع.

وأكد "الزهراني" أن هذا المبنى من المباني النموذجية؛ حيث رُوعِيَ استخدام أفضل الأساليب في البناء مع بيئة عمل جاذبة ومميزة، بتوجيه من مدير الشؤون الصحية صالح بن سعد المؤنس، الذي وجّه أن يكون المبنى على أحدث المستويات، لافتًا إلى أن المبنى يعد أول مبنى ذكي متكامل؛ حيث استخدمت كل وسائل التقنية المتطورة في هذا المبنى، من أجل تقديم أفضل الخدمات، ورفع كفاءة التشغيل والاستفادة من الموارد المختلفة بشكل أفضل.

وأوضح أن المبنى الجديد يضم أيضًا مبنى لأكبر مركز للنقل الإسعافي، الذي سيخدم 4 مستشفيات و19 مركزًا للرعاية الصحية الأولية، إضافة إلى المشاركة الميدانية المختلفة وفقًا لمهام وزارة الصحة.

تجدر الإشارة إلى أن المبنى الجديد لإدارة الطوارئ ومبنى النقل الاسعافي، يقع على مساحة 11 ألف متر مربع؛ حيث روعي وجود مساحات كافية تلبّي رغبات ومهام الإدارة المختلفة، إضافة إلى وجود الخدمات المكملة للمباني من مواقف سيارات رسمية ومدنية، وآليات متنوعة، وخدمات أخرى.

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"العويس" يتفقّد طوارئ صحة الطائف ويقف على "المبنى الذكي"
سبق

أجرى مدير عام الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بوزارة الصحة، الدكتور جلال العويس؛ زيارة لإدارة الطوارئ بصحة الطائف؛ حيث تفقّد سير العمل في الإدارة وغرفة العمليات.

واستمع "العويس" إلى شرح مفصل من مدير إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي، سعيد بن عبدالله الزهراني، عن سير العمل في الإدارة، وأهم عمليات التطوير في الإدارة من أجل تقديم أفضل الخدمات المناطة بالإدارة.

كما اطلع على برنامج تتبُّع سيارات الإسعاف الذي يعد من أهم البرامج التطويرية الرامية إلى الاستفادة بشكل أمثل من سيارات الإسعاف، كما أجرى جولة على المبنى الجديد لإدارة الطوارئ الذي يجري العمل فيه حاليًّا، بتكلفة تتجاوز ثلاثة ملايين و200 ألف ريال، وشاهد عمليات الإنجاز وسير العمل في جوانب المشروع.

وأكد "الزهراني" أن هذا المبنى من المباني النموذجية؛ حيث رُوعِيَ استخدام أفضل الأساليب في البناء مع بيئة عمل جاذبة ومميزة، بتوجيه من مدير الشؤون الصحية صالح بن سعد المؤنس، الذي وجّه أن يكون المبنى على أحدث المستويات، لافتًا إلى أن المبنى يعد أول مبنى ذكي متكامل؛ حيث استخدمت كل وسائل التقنية المتطورة في هذا المبنى، من أجل تقديم أفضل الخدمات، ورفع كفاءة التشغيل والاستفادة من الموارد المختلفة بشكل أفضل.

وأوضح أن المبنى الجديد يضم أيضًا مبنى لأكبر مركز للنقل الإسعافي، الذي سيخدم 4 مستشفيات و19 مركزًا للرعاية الصحية الأولية، إضافة إلى المشاركة الميدانية المختلفة وفقًا لمهام وزارة الصحة.

تجدر الإشارة إلى أن المبنى الجديد لإدارة الطوارئ ومبنى النقل الاسعافي، يقع على مساحة 11 ألف متر مربع؛ حيث روعي وجود مساحات كافية تلبّي رغبات ومهام الإدارة المختلفة، إضافة إلى وجود الخدمات المكملة للمباني من مواقف سيارات رسمية ومدنية، وآليات متنوعة، وخدمات أخرى.

02 أغسطس 2019 - 1 ذو الحجة 1440
07:20 PM

"العويس" يتفقّد طوارئ صحة الطائف ويقف على "المبنى الذكي"

يخدم 4 مستشفيات و19 مركزًا صحيًّا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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أجرى مدير عام الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بوزارة الصحة، الدكتور جلال العويس؛ زيارة لإدارة الطوارئ بصحة الطائف؛ حيث تفقّد سير العمل في الإدارة وغرفة العمليات.

واستمع "العويس" إلى شرح مفصل من مدير إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي، سعيد بن عبدالله الزهراني، عن سير العمل في الإدارة، وأهم عمليات التطوير في الإدارة من أجل تقديم أفضل الخدمات المناطة بالإدارة.

كما اطلع على برنامج تتبُّع سيارات الإسعاف الذي يعد من أهم البرامج التطويرية الرامية إلى الاستفادة بشكل أمثل من سيارات الإسعاف، كما أجرى جولة على المبنى الجديد لإدارة الطوارئ الذي يجري العمل فيه حاليًّا، بتكلفة تتجاوز ثلاثة ملايين و200 ألف ريال، وشاهد عمليات الإنجاز وسير العمل في جوانب المشروع.

وأكد "الزهراني" أن هذا المبنى من المباني النموذجية؛ حيث رُوعِيَ استخدام أفضل الأساليب في البناء مع بيئة عمل جاذبة ومميزة، بتوجيه من مدير الشؤون الصحية صالح بن سعد المؤنس، الذي وجّه أن يكون المبنى على أحدث المستويات، لافتًا إلى أن المبنى يعد أول مبنى ذكي متكامل؛ حيث استخدمت كل وسائل التقنية المتطورة في هذا المبنى، من أجل تقديم أفضل الخدمات، ورفع كفاءة التشغيل والاستفادة من الموارد المختلفة بشكل أفضل.

وأوضح أن المبنى الجديد يضم أيضًا مبنى لأكبر مركز للنقل الإسعافي، الذي سيخدم 4 مستشفيات و19 مركزًا للرعاية الصحية الأولية، إضافة إلى المشاركة الميدانية المختلفة وفقًا لمهام وزارة الصحة.

تجدر الإشارة إلى أن المبنى الجديد لإدارة الطوارئ ومبنى النقل الاسعافي، يقع على مساحة 11 ألف متر مربع؛ حيث روعي وجود مساحات كافية تلبّي رغبات ومهام الإدارة المختلفة، إضافة إلى وجود الخدمات المكملة للمباني من مواقف سيارات رسمية ومدنية، وآليات متنوعة، وخدمات أخرى.

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