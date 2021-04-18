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قرابة 11 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات نهاية العام بتعليم رجال ألمع

بالمرحلتين المتوسطة والثانوية عبر "منصة مدرستي" الرقمية

يؤدي اليوم الأحد "١٠٦٧٦" طالباً وطالبة في المرحلتين المتوسطة والثانوية بتعليم رجال ألمع اختبارات نهاية العام الدراسي 1442هـ عبر "منصة مدرستي" الرقمية بدءاً من الساعة 12.30 – 2.30 ظهراً، على أن تستمر العملية التعليمية خلال فترة الاختبارات من خلال تخصيص الوقت المتبقي لتقديم حصص لمراجعة المقررات وتعزيز المهارات وتسديد الفاقد التعليمي إن وجد.

وأكد مدير التعليم برجال ألمع الدكتور أحمد العُمري أن الاستعداد للاختبارات النهائية بدأ منذ صدور الأمر السامي الكريم من خلال عقد الاجتماعات واللقاءات بالأقسام ذات العلاقة وبالقادة والقائدات في الميدان التعليمي، حيث أُعدت خطة إجرائية لضمان سير أعمال الاختبارات بيسر وسهولة مع أهمية التقيد بالأدلة والتعليمات واللوائح المعنية بأنظمة الاختبارات، ومراعاة ما ورد فيها واعتماد تطبيقها.

وأضاف العمري أن الخطة تتضمن زيارات ميدانية للمشرفين والمشرفات؛ للوقوف على الاستعداد في جميع مدارس المحافظة والقطاعات التعليمية التابعة لها، بالإضافة للزيارات الإلكترونية، ورفع تقارير يومية عن سير العمل أثناء الاختبارات وحل الإشكالات الميدانية والتقنية التي قد تحدث.

وتابع: أطلقت الإدارة الهاتف الإرشادي لاستقبال الاستشارات النفسية والتربوية والاجتماعية، منوهاً بدور الأسرة في تهيئة الأجواء التربوية المناسبة لأبنائهم وبناتهم لأداء الاختبارات والاستفادة من الخيارات المطروحة لهم، مشدداً على أهمية دور القادة والقائدات في الميدان التعليمي من خلال تشكيل اللجان المنظمة لأعمال الاختبارات وتوزيع المهام والمسؤوليات، ورصد الدرجات في نظام نور وإنهاء أعمال الفصل الدراسي الثاني في الأوقات المحددة، داعياً للجميع بالتوفيق والسداد وأن يحققوا أعلى الدرجات.

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قرابة 11 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات نهاية العام بتعليم رجال ألمع
سبق

يؤدي اليوم الأحد "١٠٦٧٦" طالباً وطالبة في المرحلتين المتوسطة والثانوية بتعليم رجال ألمع اختبارات نهاية العام الدراسي 1442هـ عبر "منصة مدرستي" الرقمية بدءاً من الساعة 12.30 – 2.30 ظهراً، على أن تستمر العملية التعليمية خلال فترة الاختبارات من خلال تخصيص الوقت المتبقي لتقديم حصص لمراجعة المقررات وتعزيز المهارات وتسديد الفاقد التعليمي إن وجد.

وأكد مدير التعليم برجال ألمع الدكتور أحمد العُمري أن الاستعداد للاختبارات النهائية بدأ منذ صدور الأمر السامي الكريم من خلال عقد الاجتماعات واللقاءات بالأقسام ذات العلاقة وبالقادة والقائدات في الميدان التعليمي، حيث أُعدت خطة إجرائية لضمان سير أعمال الاختبارات بيسر وسهولة مع أهمية التقيد بالأدلة والتعليمات واللوائح المعنية بأنظمة الاختبارات، ومراعاة ما ورد فيها واعتماد تطبيقها.

وأضاف العمري أن الخطة تتضمن زيارات ميدانية للمشرفين والمشرفات؛ للوقوف على الاستعداد في جميع مدارس المحافظة والقطاعات التعليمية التابعة لها، بالإضافة للزيارات الإلكترونية، ورفع تقارير يومية عن سير العمل أثناء الاختبارات وحل الإشكالات الميدانية والتقنية التي قد تحدث.

وتابع: أطلقت الإدارة الهاتف الإرشادي لاستقبال الاستشارات النفسية والتربوية والاجتماعية، منوهاً بدور الأسرة في تهيئة الأجواء التربوية المناسبة لأبنائهم وبناتهم لأداء الاختبارات والاستفادة من الخيارات المطروحة لهم، مشدداً على أهمية دور القادة والقائدات في الميدان التعليمي من خلال تشكيل اللجان المنظمة لأعمال الاختبارات وتوزيع المهام والمسؤوليات، ورصد الدرجات في نظام نور وإنهاء أعمال الفصل الدراسي الثاني في الأوقات المحددة، داعياً للجميع بالتوفيق والسداد وأن يحققوا أعلى الدرجات.

18 إبريل 2021 - 6 رمضان 1442
01:07 PM

قرابة 11 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات نهاية العام بتعليم رجال ألمع

بالمرحلتين المتوسطة والثانوية عبر "منصة مدرستي" الرقمية

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فايع الزيادي - رجال ألمع
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يؤدي اليوم الأحد "١٠٦٧٦" طالباً وطالبة في المرحلتين المتوسطة والثانوية بتعليم رجال ألمع اختبارات نهاية العام الدراسي 1442هـ عبر "منصة مدرستي" الرقمية بدءاً من الساعة 12.30 – 2.30 ظهراً، على أن تستمر العملية التعليمية خلال فترة الاختبارات من خلال تخصيص الوقت المتبقي لتقديم حصص لمراجعة المقررات وتعزيز المهارات وتسديد الفاقد التعليمي إن وجد.

وأكد مدير التعليم برجال ألمع الدكتور أحمد العُمري أن الاستعداد للاختبارات النهائية بدأ منذ صدور الأمر السامي الكريم من خلال عقد الاجتماعات واللقاءات بالأقسام ذات العلاقة وبالقادة والقائدات في الميدان التعليمي، حيث أُعدت خطة إجرائية لضمان سير أعمال الاختبارات بيسر وسهولة مع أهمية التقيد بالأدلة والتعليمات واللوائح المعنية بأنظمة الاختبارات، ومراعاة ما ورد فيها واعتماد تطبيقها.

وأضاف العمري أن الخطة تتضمن زيارات ميدانية للمشرفين والمشرفات؛ للوقوف على الاستعداد في جميع مدارس المحافظة والقطاعات التعليمية التابعة لها، بالإضافة للزيارات الإلكترونية، ورفع تقارير يومية عن سير العمل أثناء الاختبارات وحل الإشكالات الميدانية والتقنية التي قد تحدث.

وتابع: أطلقت الإدارة الهاتف الإرشادي لاستقبال الاستشارات النفسية والتربوية والاجتماعية، منوهاً بدور الأسرة في تهيئة الأجواء التربوية المناسبة لأبنائهم وبناتهم لأداء الاختبارات والاستفادة من الخيارات المطروحة لهم، مشدداً على أهمية دور القادة والقائدات في الميدان التعليمي من خلال تشكيل اللجان المنظمة لأعمال الاختبارات وتوزيع المهام والمسؤوليات، ورصد الدرجات في نظام نور وإنهاء أعمال الفصل الدراسي الثاني في الأوقات المحددة، داعياً للجميع بالتوفيق والسداد وأن يحققوا أعلى الدرجات.

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