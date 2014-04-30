"تعليم تبوك" يشدد على الانضباط حتى نهاية العام الدراسي

أكد على أهمية متابعة أولياء أمور الطلاب لحضور أبنائهم يومياً

شددت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك على أهمية الانضباط المدرسي في مدارس المنطقة لجميع مراحل التعليم العام حتى آخر يوم في العام الدراسي، مستعينةً بحزمة من البرامج التربوية التي ركزت فيها على هذا الموضوع.

وأوضح مدير عام تعليم منطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري، أن الدوام الرسمي المدرسي سيستمر وفق التوقيت الزمني المعتاد حتى آخر يوم في العام الدراسي سواء في توقيت الدخول والخروج أو تنفيذ الدروس والحصص بشكل فاعل مع متابعة المشرفين والمشرفات لذلك.

وشدد على أهمية متابعة أولياء أمور الطلاب لحضور أبنائهم بصفة يومية، مشيراً إلى استمرار توثيق بيانات حضور الطلاب وغيابهم في برنامج نور، واستمرار تنفيذ الاختبارات الشفهية والتحريرية والعملية في جميع المقررات حتى نهاية الأسبوع.

وأكد أهمية قيمة الانضباط المدرسي لتحقيق الأهداف التعليمية وتنفيذ الخطط العلاجية للطلاب الذين يحتاجون ذلك مع تضمين الجدول المدرسي المعتاد ساعة لممارسة النشاط الحر لزيادة أثر التعلم وربط الأنشطة بالمواد الدراسية تحت إشراف المعلمين والمعلمات.

