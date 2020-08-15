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الاتحاد بطلاً لمسابقة كأس النخبة السعودي للتنس الأرضي

بعد تغلبه على الهلال 2 / 0

حقق فريق الاتحاد للتنس الأرضي لقب مسابقة كأس النخبة السعودي بعد تغلبه على نظيره الهلال في المباراة النهائية بنتيجة 2 / 0، وذلك في ختام منافسات البطولة التي احتضنتها ملاعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف.

وبهذه المناسبة قدم رئيس مجلس إدارة النادي أنمار الحائلي التهنئة للأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين على تحقيق هذا الإنجاز، والذي يؤكد تميز النادي في جميع ألعابه.

الاتحاد

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الاتحاد بطلاً لمسابقة كأس النخبة السعودي للتنس الأرضي
سبق

حقق فريق الاتحاد للتنس الأرضي لقب مسابقة كأس النخبة السعودي بعد تغلبه على نظيره الهلال في المباراة النهائية بنتيجة 2 / 0، وذلك في ختام منافسات البطولة التي احتضنتها ملاعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف.

وبهذه المناسبة قدم رئيس مجلس إدارة النادي أنمار الحائلي التهنئة للأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين على تحقيق هذا الإنجاز، والذي يؤكد تميز النادي في جميع ألعابه.

15 أغسطس 2020 - 25 ذو الحجة 1441
10:50 PM

الاتحاد بطلاً لمسابقة كأس النخبة السعودي للتنس الأرضي

بعد تغلبه على الهلال 2 / 0

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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حقق فريق الاتحاد للتنس الأرضي لقب مسابقة كأس النخبة السعودي بعد تغلبه على نظيره الهلال في المباراة النهائية بنتيجة 2 / 0، وذلك في ختام منافسات البطولة التي احتضنتها ملاعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف.

وبهذه المناسبة قدم رئيس مجلس إدارة النادي أنمار الحائلي التهنئة للأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين على تحقيق هذا الإنجاز، والذي يؤكد تميز النادي في جميع ألعابه.

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