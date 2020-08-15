الاتحاد بطلاً لمسابقة كأس النخبة السعودي للتنس الأرضي

بعد تغلبه على الهلال 2 / 0

حقق فريق الاتحاد للتنس الأرضي لقب مسابقة كأس النخبة السعودي بعد تغلبه على نظيره الهلال في المباراة النهائية بنتيجة 2 / 0، وذلك في ختام منافسات البطولة التي احتضنتها ملاعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف.

وبهذه المناسبة قدم رئيس مجلس إدارة النادي أنمار الحائلي التهنئة للأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين على تحقيق هذا الإنجاز، والذي يؤكد تميز النادي في جميع ألعابه.