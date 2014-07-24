خلال 24 ساعة.. الهند تسجّل أكثر من 39 ألف إصابة جديدة بكورونا و546 وفاة
سجّلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية 39 ألفاً و97 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و546 وفاة.
وذكرت وزارة الصحة الهندية، اليوم، أن إجمالي عدد المصابين بلغ 31 مليوناً و332 ألفاً و159 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 420 ألفاً و16 وفاة منذ بدء الجائحة.
خلال 24 ساعة.. الهند تسجّل أكثر من 39 ألف إصابة جديدة بكورونا و546 وفاة
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-07-24
سجّلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية 39 ألفاً و97 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و546 وفاة.
وذكرت وزارة الصحة الهندية، اليوم، أن إجمالي عدد المصابين بلغ 31 مليوناً و332 ألفاً و159 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 420 ألفاً و16 وفاة منذ بدء الجائحة.
24 يوليو 2021 - 14 ذو الحجة 1442
10:35 AM
خلال 24 ساعة.. الهند تسجّل أكثر من 39 ألف إصابة جديدة بكورونا و546 وفاة
سجّلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية 39 ألفاً و97 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و546 وفاة.
وذكرت وزارة الصحة الهندية، اليوم، أن إجمالي عدد المصابين بلغ 31 مليوناً و332 ألفاً و159 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 420 ألفاً و16 وفاة منذ بدء الجائحة.