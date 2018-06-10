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جهود متواصلة للبحث عن الصياد "العامري" ومقربون يكشفون كيف فُقِد

قالوا: كان ينوي صيد نوع محدد من الأسماك بين جزيرة قماح وفرسان

كشف مقربون من الصياد المفقود في عرض البحر الأحمر أمس، أنه لم يتم العثور عليه حتى هذا الوقت مع استمرار البحث بجهود مكثفة.

وبيّن المقربون أن الصياد محمد العامري خرج من الميناء بعد الظهر؛ بهدف صيد نوع محدد من الأسماك يتكاثر في هذه الأيام، وكان ينوي الصيد بين جزيرة قماح وفرسان؛ لكنه فُقِد في مواقع قريبة.

وبيّن المقربون أن صيادين عائدين من الصيد عثروا على قاربه يدور حول نفسه في عرض البحر؛ مما دعاهم للاقتراب والتأكد من أنه غير موجود؛ مشيرين في توقعاتهم إلى أنه قذف في البحر بسبب عطل في محرك القارب؛ مؤكدين أن الجهود متواصلة للبحث من قِبَل الجهات المعنية والمتطوعين.

البحر الأحمر الصياد المفقود

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جهود متواصلة للبحث عن الصياد "العامري" ومقربون يكشفون كيف فُقِد
سبق

كشف مقربون من الصياد المفقود في عرض البحر الأحمر أمس، أنه لم يتم العثور عليه حتى هذا الوقت مع استمرار البحث بجهود مكثفة.

وبيّن المقربون أن الصياد محمد العامري خرج من الميناء بعد الظهر؛ بهدف صيد نوع محدد من الأسماك يتكاثر في هذه الأيام، وكان ينوي الصيد بين جزيرة قماح وفرسان؛ لكنه فُقِد في مواقع قريبة.

وبيّن المقربون أن صيادين عائدين من الصيد عثروا على قاربه يدور حول نفسه في عرض البحر؛ مما دعاهم للاقتراب والتأكد من أنه غير موجود؛ مشيرين في توقعاتهم إلى أنه قذف في البحر بسبب عطل في محرك القارب؛ مؤكدين أن الجهود متواصلة للبحث من قِبَل الجهات المعنية والمتطوعين.

10 يونيو 2020 - 18 شوّال 1441
01:34 PM

جهود متواصلة للبحث عن الصياد "العامري" ومقربون يكشفون كيف فُقِد

قالوا: كان ينوي صيد نوع محدد من الأسماك بين جزيرة قماح وفرسان

A A A
محمد المواسي - جازان
0
7,075

كشف مقربون من الصياد المفقود في عرض البحر الأحمر أمس، أنه لم يتم العثور عليه حتى هذا الوقت مع استمرار البحث بجهود مكثفة.

وبيّن المقربون أن الصياد محمد العامري خرج من الميناء بعد الظهر؛ بهدف صيد نوع محدد من الأسماك يتكاثر في هذه الأيام، وكان ينوي الصيد بين جزيرة قماح وفرسان؛ لكنه فُقِد في مواقع قريبة.

وبيّن المقربون أن صيادين عائدين من الصيد عثروا على قاربه يدور حول نفسه في عرض البحر؛ مما دعاهم للاقتراب والتأكد من أنه غير موجود؛ مشيرين في توقعاتهم إلى أنه قذف في البحر بسبب عطل في محرك القارب؛ مؤكدين أن الجهود متواصلة للبحث من قِبَل الجهات المعنية والمتطوعين.

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