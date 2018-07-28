رُزق عبدالله حسن شرف، بمولود اتفق وحرمه على تسميته "يحيى"، وكان الأكثر فرحاً بقدوم الضيف الجديد شقيقه "فهد"، جعله الله من مواليد السعادة، وأقر به أعين والدَيْه.
"يحيى" يضيء منزل "عبدالله"
رُزق عبدالله حسن شرف، بمولود اتفق وحرمه على تسميته "يحيى"، وكان الأكثر فرحاً بقدوم الضيف الجديد شقيقه "فهد"، جعله الله من مواليد السعادة، وأقر به أعين والدَيْه.
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"يحيى" يضيء منزل "عبدالله"صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-07-28
28 يوليو 2021 - 18 ذو الحجة 1442
02:27 PM
"يحيى" يضيء منزل "عبدالله"
رُزق عبدالله حسن شرف، بمولود اتفق وحرمه على تسميته "يحيى"، وكان الأكثر فرحاً بقدوم الضيف الجديد شقيقه "فهد"، جعله الله من مواليد السعادة، وأقر به أعين والدَيْه.
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