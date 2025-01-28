أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 28 يناير 2022، تسجيل 4474 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصبح الإجمالي 675471 حالة.
وقالت الوزارة إنه تمّ تسجيل 4445 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصبح الإجمالي 626,532 حالة، ولله الحمد.
وأكّدت "الصحة" تسجيل حالتَي وفاة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 8931 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 869 حالة.
"الصحة": تسجيل 4474 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 4445 خلال الـ 24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 28 يناير 2022، تسجيل 4474 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصبح الإجمالي 675471 حالة.
وقالت الوزارة إنه تمّ تسجيل 4445 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصبح الإجمالي 626,532 حالة، ولله الحمد.
وأكّدت "الصحة" تسجيل حالتَي وفاة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 8931 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 869 حالة.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 28 يناير 2022، تسجيل 4474 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصبح الإجمالي 675471 حالة.
"الصحة": تسجيل 4474 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 4445 خلال الـ 24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 28 يناير 2022، تسجيل 4474 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصبح الإجمالي 675471 حالة.
وقالت الوزارة إنه تمّ تسجيل 4445 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصبح الإجمالي 626,532 حالة، ولله الحمد.
وأكّدت "الصحة" تسجيل حالتَي وفاة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 8931 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 869 حالة.