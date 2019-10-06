الخدمة الاجتماعية بمستشفى جامعة المؤسس تقيم دورة عن لغة الإشارة

استهدفت الأخصائيين وعلاقات المرضى وموظفي الاستقبال

أقام قسم الخدمة الاجتماعية الطبية بمستشفى جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، دورة تدريبية عن لغة الإشارة للأخصائيين الاجتماعيين، وعلاقات المرضى وموظفي الاستقبال.

وأوضح رئيس قسم الخدمة الاجتماعية الطبية بمستشفى جامعة الملك عبدالعزيز بجدة أن هذه الدورة تأتي ضمن أهداف القسم التطويرية وفق رؤية المملكة 2030.

من جانبه، دعا مشرف العوق السمعي بتعليم جدة يوسف الشمراني، إلى إمكانية عقد شراكة مجتمعية مع كافة الجهات الحكومية؛ لتدريب مقدمي الخدمات لفئة الصم على لغة الإشارة حتى يتمكن الأفراد من تقديم الخدمات لفئة الصم.

وأعرب عن شكره لإدارة مستشفى الجامعة بجامعة الملك عبدالعزيز، على هذه المبادرة الرائعة، مضيفاً: "نحن على أتم الاستعداد لتدريب كل من يهتم بهذه الفئة ويقدم الخدمة لها".



