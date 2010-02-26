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"محافظ شقراء" يدشن خطة "التنمية الأسرية" لمواكبة رؤية 2030

تهدف إلى الإرشاد الأسري لتأهيل المقبلين على الزواج

رعى محافظ شقراء محمد بن سعود الهلال، حفلَ تدشين خطة جمعية التنمية الأسرية بالمحافظة، بحضور عدد من رؤساء الدوائر الحكومية والأهلية ورجال الأعمال ووجهاء المحافظة.

بدأ الحفل بآيات من القرآن الكريم، ثم عرض مرئي عن الجمعية، وألقى رئيس مجلس إدارة الجمعية سامي بن عبدالله الشويمي، كلمةً أوضح فيها ما تُقَدمه من منتجات اجتماعية تأهيلية واستشارية نوعية وبرامج متجددة لبناء الأسرة وتماسكها؛ في إطار الدور المنوط بها في تحقيق مستهدفات التحول الوطني من رؤية ٢٠٣٠.

وقال الشويمي: "تهدف الجمعية إلى الإرشاد الأسري لتأهيل المقبلين على الزواج، والتوفيق بين الراغبين في الزواج، وإصلاح ذات البين، في رعاية ودعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين".

وقدّم شكره لأعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالجمعية".

وتم تدشين خطة الجمعية، ثم قدّم رئيس مجلس الإدارة درعاً تكريمياً لمدير مركز التنمية سلمان بن صالح الصميت ودرعاً تكريمياً لمحافظ شقراء.

وخلال الحفل تم شكر الداعمين للجمعية: عبدالله بن ناصر المجيول لتبرعه بمقر للجمعية، والشيخ عبدالرحمن المقحم، ورائد الصعب، ومحمد بن حسن الجبر، وعبدالعزيز بن علي الشويعر، وشركة الفاضل؛ لتبرعهم بمبالغ مالية للجمعية.

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"محافظ شقراء" يدشن خطة "التنمية الأسرية" لمواكبة رؤية 2030
سبق

رعى محافظ شقراء محمد بن سعود الهلال، حفلَ تدشين خطة جمعية التنمية الأسرية بالمحافظة، بحضور عدد من رؤساء الدوائر الحكومية والأهلية ورجال الأعمال ووجهاء المحافظة.

بدأ الحفل بآيات من القرآن الكريم، ثم عرض مرئي عن الجمعية، وألقى رئيس مجلس إدارة الجمعية سامي بن عبدالله الشويمي، كلمةً أوضح فيها ما تُقَدمه من منتجات اجتماعية تأهيلية واستشارية نوعية وبرامج متجددة لبناء الأسرة وتماسكها؛ في إطار الدور المنوط بها في تحقيق مستهدفات التحول الوطني من رؤية ٢٠٣٠.

وقال الشويمي: "تهدف الجمعية إلى الإرشاد الأسري لتأهيل المقبلين على الزواج، والتوفيق بين الراغبين في الزواج، وإصلاح ذات البين، في رعاية ودعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين".

وقدّم شكره لأعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالجمعية".

وتم تدشين خطة الجمعية، ثم قدّم رئيس مجلس الإدارة درعاً تكريمياً لمدير مركز التنمية سلمان بن صالح الصميت ودرعاً تكريمياً لمحافظ شقراء.

وخلال الحفل تم شكر الداعمين للجمعية: عبدالله بن ناصر المجيول لتبرعه بمقر للجمعية، والشيخ عبدالرحمن المقحم، ورائد الصعب، ومحمد بن حسن الجبر، وعبدالعزيز بن علي الشويعر، وشركة الفاضل؛ لتبرعهم بمبالغ مالية للجمعية.

26 فبراير 2018 - 10 جمادى الآخر 1439
09:51 AM

"محافظ شقراء" يدشن خطة "التنمية الأسرية" لمواكبة رؤية 2030

تهدف إلى الإرشاد الأسري لتأهيل المقبلين على الزواج

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فلاح الجوفان - شقراء
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رعى محافظ شقراء محمد بن سعود الهلال، حفلَ تدشين خطة جمعية التنمية الأسرية بالمحافظة، بحضور عدد من رؤساء الدوائر الحكومية والأهلية ورجال الأعمال ووجهاء المحافظة.

بدأ الحفل بآيات من القرآن الكريم، ثم عرض مرئي عن الجمعية، وألقى رئيس مجلس إدارة الجمعية سامي بن عبدالله الشويمي، كلمةً أوضح فيها ما تُقَدمه من منتجات اجتماعية تأهيلية واستشارية نوعية وبرامج متجددة لبناء الأسرة وتماسكها؛ في إطار الدور المنوط بها في تحقيق مستهدفات التحول الوطني من رؤية ٢٠٣٠.

وقال الشويمي: "تهدف الجمعية إلى الإرشاد الأسري لتأهيل المقبلين على الزواج، والتوفيق بين الراغبين في الزواج، وإصلاح ذات البين، في رعاية ودعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين".

وقدّم شكره لأعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالجمعية".

وتم تدشين خطة الجمعية، ثم قدّم رئيس مجلس الإدارة درعاً تكريمياً لمدير مركز التنمية سلمان بن صالح الصميت ودرعاً تكريمياً لمحافظ شقراء.

وخلال الحفل تم شكر الداعمين للجمعية: عبدالله بن ناصر المجيول لتبرعه بمقر للجمعية، والشيخ عبدالرحمن المقحم، ورائد الصعب، ومحمد بن حسن الجبر، وعبدالعزيز بن علي الشويعر، وشركة الفاضل؛ لتبرعهم بمبالغ مالية للجمعية.

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