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"رازفان": ثقتي باللاعبين لم تهتز وسنرفع رؤوسنا قريبًا

رفض المدير الفني لنادي الهلال، الروماني رازفان لوتشيسكو تحميل اللاعبين هزيمة الفريق أمام النصر في قمة الجولة الثامنة من مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

وكان النصر قد تغلب على الهلال بهدفين لهدف في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم على ملعب جامعة الملك سعود.

ووجّه المدرب الهلالي حديثه للاعبين بأن ثقته بهم لم تهتز وأنهم قادرون على العودة لوضعهم الطبيعي بعد تعديل الأخطاء، مشددًا على أن الجميع سيرفع رأسه في القريب القادم.

وتابع المدرب الهلالي حديثه قائلاً إن الهلال لا يزال متصدر قمة الدوري السعودي ومتأهل لنهائي آسيا وإن اللقاء القادم سيشهد عودة الفريق لوضعه الطبيعي.

وعن تبديل اللاعب غوميز قال :"إشراك جوفينكو بديلاً لغوميز طبيعي، قدمت إدواردو للأمام وجوفينكو لاعب يمتلك الخبرة الكبيرة للعب بشكل جيد".

وعن اللاعب علي البليهي قال: "لاعب جيد، وغير مقبول تحميله كل الخطأ، نحن كمجموعة نتحمل ويبدو أننا تساهلنا في المباراة".

واعتبر لوتشيسكو أن هدف النصر الأول كان نقطة تحول في المباراة، متمنيًا أن تكون الخسارة في مباراة اليوم دافعًا قويًا لعودة الفريق لوضعه".

الرياض ملعب جامعة الأمير سلطان دوري كأس الأمير مجمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم النصر الهلال مدرب الهلال رازفان لوتشيسكو

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"رازفان": ثقتي باللاعبين لم تهتز وسنرفع رؤوسنا قريبًا
سبق

رفض المدير الفني لنادي الهلال، الروماني رازفان لوتشيسكو تحميل اللاعبين هزيمة الفريق أمام النصر في قمة الجولة الثامنة من مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

وكان النصر قد تغلب على الهلال بهدفين لهدف في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم على ملعب جامعة الملك سعود.

ووجّه المدرب الهلالي حديثه للاعبين بأن ثقته بهم لم تهتز وأنهم قادرون على العودة لوضعهم الطبيعي بعد تعديل الأخطاء، مشددًا على أن الجميع سيرفع رأسه في القريب القادم.

وتابع المدرب الهلالي حديثه قائلاً إن الهلال لا يزال متصدر قمة الدوري السعودي ومتأهل لنهائي آسيا وإن اللقاء القادم سيشهد عودة الفريق لوضعه الطبيعي.

وعن تبديل اللاعب غوميز قال :"إشراك جوفينكو بديلاً لغوميز طبيعي، قدمت إدواردو للأمام وجوفينكو لاعب يمتلك الخبرة الكبيرة للعب بشكل جيد".

وعن اللاعب علي البليهي قال: "لاعب جيد، وغير مقبول تحميله كل الخطأ، نحن كمجموعة نتحمل ويبدو أننا تساهلنا في المباراة".

واعتبر لوتشيسكو أن هدف النصر الأول كان نقطة تحول في المباراة، متمنيًا أن تكون الخسارة في مباراة اليوم دافعًا قويًا لعودة الفريق لوضعه".

27 أكتوبر 2019 - 28 صفر 1441
11:43 PM
اخر تعديل
28 أكتوبر 2019 - 29 صفر 1441
12:08 AM

"رازفان": ثقتي باللاعبين لم تهتز وسنرفع رؤوسنا قريبًا

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محمد السيّد - الرياض
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رفض المدير الفني لنادي الهلال، الروماني رازفان لوتشيسكو تحميل اللاعبين هزيمة الفريق أمام النصر في قمة الجولة الثامنة من مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

وكان النصر قد تغلب على الهلال بهدفين لهدف في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم على ملعب جامعة الملك سعود.

ووجّه المدرب الهلالي حديثه للاعبين بأن ثقته بهم لم تهتز وأنهم قادرون على العودة لوضعهم الطبيعي بعد تعديل الأخطاء، مشددًا على أن الجميع سيرفع رأسه في القريب القادم.

وتابع المدرب الهلالي حديثه قائلاً إن الهلال لا يزال متصدر قمة الدوري السعودي ومتأهل لنهائي آسيا وإن اللقاء القادم سيشهد عودة الفريق لوضعه الطبيعي.

وعن تبديل اللاعب غوميز قال :"إشراك جوفينكو بديلاً لغوميز طبيعي، قدمت إدواردو للأمام وجوفينكو لاعب يمتلك الخبرة الكبيرة للعب بشكل جيد".

وعن اللاعب علي البليهي قال: "لاعب جيد، وغير مقبول تحميله كل الخطأ، نحن كمجموعة نتحمل ويبدو أننا تساهلنا في المباراة".

واعتبر لوتشيسكو أن هدف النصر الأول كان نقطة تحول في المباراة، متمنيًا أن تكون الخسارة في مباراة اليوم دافعًا قويًا لعودة الفريق لوضعه".

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