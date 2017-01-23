الملك يؤكّد: دور القطاع الخاص مهم في تحقيق الأهداف التنموية

خادم الحرمين استقبل كبار مسؤولي "التجارة" وعدداً من رجال الأعمال

أكّد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على دور القطاع الخاص المهم في تحقيق الأهداف التنموية في المملكة، ورفع مستوى الخدمات المقدمة، وذلك لدى استقباله كبار مسؤولي وزارة التجارة والاستثمار وعدداً من رجال الأعمال اليوم.

تفصيلاً، استقبل خادم الحرمين الشريفين، بقصر اليمامة في الرياض اليوم، كبار مسؤولي وزارة التجارة والاستثمار، ورؤساء الغرف التجارية، وعدداً من رجال الأعمال.

في بداية الاستقبال، تشرّف الجميع بالسلام على خادم الحرمين الشريفين.

وحمد خادم الحرمين الشريفين، خلال الاستقبال، الله -عزّ وجلّ- على ما منّ الله به على المملكة من نعمة الأمن والاستقرار، مؤكداً دور القطاع الخاص المهم في تحقيق الأهداف التنموية في المملكة، ورفع مستوى الخدمات المقدمة.

حضر الاستقبال، الأمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز، وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومحافظ هيئة المواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي.