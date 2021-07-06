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"العوهلي" يزور كلية المجتمع ببقيق ويطلع على مستجداتها الإنشائية

للوقوف على استعداداتها للعام الجامعي الجديد

تفقد رئيس جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، يرافقه كل من وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور مهنا بن عبدالله الدلامي، ووكيل الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع الدكتور مقبل بن مشاري العيدان، كلية المجتمع بمحافظة بقيق يوم الأربعاء الماضي.

واستمع "العوهلي " خلال جولته إلى شرح مفصل من وكيل الكلية الدكتور إبراهيم بن يوسف اليوسف، ووكيلة الكلية الدكتورة منال عبدالرحمن الفويرس حول مبنى الكلية ومرافقها وإمكاناتها، وأكد معاليه على ضرورة الاستمرار في توفير وتحسين البيئة التعليمية الآمنة والاستعداد المبكر لبدء الدراسة حضورياً مطلع الفصل الدراسي الأول 1442/ 1443هـ وتطبيق الإجراءات الاحترازية، مشيراً إلى أن إدارة الجامعة شكلت فرقاً متخصصة تقوم بالمتابعة اليومية لمراجعة سير العملية الأكاديمية، تحقيقاً لسلامة طلبتها ومنسوبيها، إلى جانب السعي نحو تحقيق أعلى معايير الجودة التعليمية.

كما زار "العوهلي "والوفد المرافق له مشروع المبنى الجديد للكلية، واستمع إلى شرح من المشرف على إدارة المشاريع المهندس عبدالله السماعيل عن المبنى الجديد وسير العمل في المشروع، ووجه معاليه خلال ذلك بضرورة الإسراع لاستكمال المشروع في وقته المحدد؛ والذي سيخدم بشكل كبير بإذن الله محافظة بقيق وما جاورها، حيث سيتم تعزيز دور الكلية بفتح برامج علمية تواكب متطلبات سوق العمل.

يشار إلى أن المبنى الجديد يقع في محافظة بقيق وتقدر طاقته الاستيعابية بـ ٢٠٠٠ طالب وطالبة، إذ يتكون من أربعة مبان بمساحة بناء إجمالية ١٢٠٠٠ متر مربع، ويحتوي المبنى الرئيس على مكاتب إدارية، ومكتبة مركزية، وصالة متعددة الاستخدامات، ومنطقة استراحة للطلاب وأخرى للطالبات، كما تحتوي المباني على مكاتب إدارية ومكاتب لأعضاء هيئة التدريس وغرف اجتماعات وقاعات دراسية ومعامل حاسب آلي، ومعمل كيمياء، ومعمل فيزياء، ومعمل رسم، ومسرح للبنين والبنات يضم ٢٣٤ مقعداً.

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"العوهلي" يزور كلية المجتمع ببقيق ويطلع على مستجداتها الإنشائية
سبق

تفقد رئيس جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، يرافقه كل من وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور مهنا بن عبدالله الدلامي، ووكيل الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع الدكتور مقبل بن مشاري العيدان، كلية المجتمع بمحافظة بقيق يوم الأربعاء الماضي.

واستمع "العوهلي " خلال جولته إلى شرح مفصل من وكيل الكلية الدكتور إبراهيم بن يوسف اليوسف، ووكيلة الكلية الدكتورة منال عبدالرحمن الفويرس حول مبنى الكلية ومرافقها وإمكاناتها، وأكد معاليه على ضرورة الاستمرار في توفير وتحسين البيئة التعليمية الآمنة والاستعداد المبكر لبدء الدراسة حضورياً مطلع الفصل الدراسي الأول 1442/ 1443هـ وتطبيق الإجراءات الاحترازية، مشيراً إلى أن إدارة الجامعة شكلت فرقاً متخصصة تقوم بالمتابعة اليومية لمراجعة سير العملية الأكاديمية، تحقيقاً لسلامة طلبتها ومنسوبيها، إلى جانب السعي نحو تحقيق أعلى معايير الجودة التعليمية.

كما زار "العوهلي "والوفد المرافق له مشروع المبنى الجديد للكلية، واستمع إلى شرح من المشرف على إدارة المشاريع المهندس عبدالله السماعيل عن المبنى الجديد وسير العمل في المشروع، ووجه معاليه خلال ذلك بضرورة الإسراع لاستكمال المشروع في وقته المحدد؛ والذي سيخدم بشكل كبير بإذن الله محافظة بقيق وما جاورها، حيث سيتم تعزيز دور الكلية بفتح برامج علمية تواكب متطلبات سوق العمل.

يشار إلى أن المبنى الجديد يقع في محافظة بقيق وتقدر طاقته الاستيعابية بـ ٢٠٠٠ طالب وطالبة، إذ يتكون من أربعة مبان بمساحة بناء إجمالية ١٢٠٠٠ متر مربع، ويحتوي المبنى الرئيس على مكاتب إدارية، ومكتبة مركزية، وصالة متعددة الاستخدامات، ومنطقة استراحة للطلاب وأخرى للطالبات، كما تحتوي المباني على مكاتب إدارية ومكاتب لأعضاء هيئة التدريس وغرف اجتماعات وقاعات دراسية ومعامل حاسب آلي، ومعمل كيمياء، ومعمل فيزياء، ومعمل رسم، ومسرح للبنين والبنات يضم ٢٣٤ مقعداً.

06 يوليو 2021 - 26 ذو القعدة 1442
09:27 PM

"العوهلي" يزور كلية المجتمع ببقيق ويطلع على مستجداتها الإنشائية

للوقوف على استعداداتها للعام الجامعي الجديد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تفقد رئيس جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، يرافقه كل من وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور مهنا بن عبدالله الدلامي، ووكيل الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع الدكتور مقبل بن مشاري العيدان، كلية المجتمع بمحافظة بقيق يوم الأربعاء الماضي.

واستمع "العوهلي " خلال جولته إلى شرح مفصل من وكيل الكلية الدكتور إبراهيم بن يوسف اليوسف، ووكيلة الكلية الدكتورة منال عبدالرحمن الفويرس حول مبنى الكلية ومرافقها وإمكاناتها، وأكد معاليه على ضرورة الاستمرار في توفير وتحسين البيئة التعليمية الآمنة والاستعداد المبكر لبدء الدراسة حضورياً مطلع الفصل الدراسي الأول 1442/ 1443هـ وتطبيق الإجراءات الاحترازية، مشيراً إلى أن إدارة الجامعة شكلت فرقاً متخصصة تقوم بالمتابعة اليومية لمراجعة سير العملية الأكاديمية، تحقيقاً لسلامة طلبتها ومنسوبيها، إلى جانب السعي نحو تحقيق أعلى معايير الجودة التعليمية.

كما زار "العوهلي "والوفد المرافق له مشروع المبنى الجديد للكلية، واستمع إلى شرح من المشرف على إدارة المشاريع المهندس عبدالله السماعيل عن المبنى الجديد وسير العمل في المشروع، ووجه معاليه خلال ذلك بضرورة الإسراع لاستكمال المشروع في وقته المحدد؛ والذي سيخدم بشكل كبير بإذن الله محافظة بقيق وما جاورها، حيث سيتم تعزيز دور الكلية بفتح برامج علمية تواكب متطلبات سوق العمل.

يشار إلى أن المبنى الجديد يقع في محافظة بقيق وتقدر طاقته الاستيعابية بـ ٢٠٠٠ طالب وطالبة، إذ يتكون من أربعة مبان بمساحة بناء إجمالية ١٢٠٠٠ متر مربع، ويحتوي المبنى الرئيس على مكاتب إدارية، ومكتبة مركزية، وصالة متعددة الاستخدامات، ومنطقة استراحة للطلاب وأخرى للطالبات، كما تحتوي المباني على مكاتب إدارية ومكاتب لأعضاء هيئة التدريس وغرف اجتماعات وقاعات دراسية ومعامل حاسب آلي، ومعمل كيمياء، ومعمل فيزياء، ومعمل رسم، ومسرح للبنين والبنات يضم ٢٣٤ مقعداً.

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