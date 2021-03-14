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مناورة وتدريبات تكتيكية ولياقية تجهز النصر لمواجهة العين

استعدادًا للقاء دور ربع نهائي كأس الملك

يكثف الفريق الكروي الأول لكرة القدم بنادي النصر تحضيراته لمواجهة العين، الثلاثاء المقبل، ضمن دور ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

التقى مدرب الفريق آلين هورفات اللاعبين، اليوم الأحد، قبل بداية تدريبات الفريق، ثم بدأت التدريبات بالجوانب اللياقية المتنوعة التي انطلقت بالجري بسرعات مختلفة واستخدام الحواجز والأقماع، طبق مدرب الفريق تدريبات تكتيكية متنوعة من خلال تقسيم اللاعبين لثلاث مجموعات.

واختتم الفريق تدريباته اليوم بمناورة على كامل الملعب، ويجري الفريق غدًا الاثنين تدريبه الأخير على ملعبه "مرسول بارك" بجامعة الملك سعود.

ويمثل هذا الدور من المسابقة أهمية قصوى للنصر، الذي سيواجه العين، خصوصًا بعد أن فقد الفريق فرص المنافسة على لقب الدوري، بسبب تأخر ترتيبه إلى المركز السادس بـ33 نقطة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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مناورة وتدريبات تكتيكية ولياقية تجهز النصر لمواجهة العين
سبق

يكثف الفريق الكروي الأول لكرة القدم بنادي النصر تحضيراته لمواجهة العين، الثلاثاء المقبل، ضمن دور ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

التقى مدرب الفريق آلين هورفات اللاعبين، اليوم الأحد، قبل بداية تدريبات الفريق، ثم بدأت التدريبات بالجوانب اللياقية المتنوعة التي انطلقت بالجري بسرعات مختلفة واستخدام الحواجز والأقماع، طبق مدرب الفريق تدريبات تكتيكية متنوعة من خلال تقسيم اللاعبين لثلاث مجموعات.

واختتم الفريق تدريباته اليوم بمناورة على كامل الملعب، ويجري الفريق غدًا الاثنين تدريبه الأخير على ملعبه "مرسول بارك" بجامعة الملك سعود.

ويمثل هذا الدور من المسابقة أهمية قصوى للنصر، الذي سيواجه العين، خصوصًا بعد أن فقد الفريق فرص المنافسة على لقب الدوري، بسبب تأخر ترتيبه إلى المركز السادس بـ33 نقطة.

14 مارس 2021 - 1 شعبان 1442
10:12 PM
اخر تعديل
14 مارس 2021 - 1 شعبان 1442
10:26 PM

مناورة وتدريبات تكتيكية ولياقية تجهز النصر لمواجهة العين

استعدادًا للقاء دور ربع نهائي كأس الملك

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يكثف الفريق الكروي الأول لكرة القدم بنادي النصر تحضيراته لمواجهة العين، الثلاثاء المقبل، ضمن دور ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

التقى مدرب الفريق آلين هورفات اللاعبين، اليوم الأحد، قبل بداية تدريبات الفريق، ثم بدأت التدريبات بالجوانب اللياقية المتنوعة التي انطلقت بالجري بسرعات مختلفة واستخدام الحواجز والأقماع، طبق مدرب الفريق تدريبات تكتيكية متنوعة من خلال تقسيم اللاعبين لثلاث مجموعات.

واختتم الفريق تدريباته اليوم بمناورة على كامل الملعب، ويجري الفريق غدًا الاثنين تدريبه الأخير على ملعبه "مرسول بارك" بجامعة الملك سعود.

ويمثل هذا الدور من المسابقة أهمية قصوى للنصر، الذي سيواجه العين، خصوصًا بعد أن فقد الفريق فرص المنافسة على لقب الدوري، بسبب تأخر ترتيبه إلى المركز السادس بـ33 نقطة.

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