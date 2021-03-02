شاهد.. لجنة مكافحة التبغ تُكثّف حملاتها لضبط المخالفين في مناطق المملكة

رصدت شققًا سكنية ومحلات ملابس ومستودعات لبيع التمباك والشمة

كثّفت أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ من برامجها لرصد ومتابعة المخالفة بمشاركة الجهات الحكومية الشريكة ولجان الضبط الميداني.

وشملت هذه الجهود عدة مناطق مثل منطقة نجران التي تم فيها رصد وإتلاف 70 كيلو من مادة الشمة، و23 كيلو من مادة التنباك، و65 كيلو من المعسلات المخلوطة بمصادر مجهولة، كما ضبطت اللجنة في نجران 125 كيلو من مادة الشمة في أحد المنازل السكنية بالتعاون مع شرطة المنطقة والنيابة العامة.

وفي محافظة الطائف رصدت أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ -بالتعاون مع الجهات المعنية- محلًّا للملابس الجاهزة يقوم ببيع الشمة، وتمت مصادرة المواد المخالفة للنظام وإغلاق المحل.

وضبطت أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ في منطقة عسير -بالتعاون مع الجهات المعنية- مستودعًا لبيع التبغ في أبها ووُجد بداخله 145 كيلو من مادة التمباك، و200 كيلو كلس يستخدم في خلط مواد تبغيه، و1340 علبة سجائر مخالفة للنظام.

‏وواصلت أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ في منطقة الحدود الشمالية -بالتعاون مع الجهات المعنية- جهودها وحملاتها، وتم رصد وإتلاف 179 كيلو معسل بخلطات مجهولة و189 علبة معسل و107 علب سجائر مجهولة المصدر؛ وذلك في أحد الجولات التي قامت بها على منافذ البيع.

أما في المنطقة الشرقية فنفذت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة التبغ جولاتها الميدانية على محلات بيع التبغ بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ حيث شملت عدة مواقع مختلفة، وكان منها رصد عدة مخالفات بالدمام، وضبط محلات وشقة ومستودع تم تحويلها لتسويق خلطات مجهولة المصدر ومخالفة الأنظمة.

ونوّهت بأن الحملات مستمرة لرصد وضبط كل مخالف؛ داعية الجميع للتعاون معها في الإبلاغ عن أي مخالفات، ومقدمة شكرها لجميع الجهات الشريكة الفاعلة في جهود أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ.