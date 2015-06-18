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رسميًّا.. تأشيرة الهند "إلكترونية للسعوديين.." تعرف على المدة المتاحة والمقابل المالي؟

أعلنت سفارة جمهورية الهند بالرياض، عن بدء العمل بالنظام الإلكتروني لإتاحة الحصول على تأشيرة السفر للهند إلكترونيًّا للسعوديين؛ وذلك لأغراض السياحة والأعمال التجارية والعلاج.

ونشرت تغريدة في حساب السفارة على منصة "تويتر"، أنه يسعدها أن تعلن أن تسهيلات التأشيرة الإلكترونية امتدت الآن لتشمل المواطنين السعوديين ضمن 110 دول في العالم؛ حيث يمكنهم التقديم للحصول عليها عبر الإنترنت.

وتبلغ قيمة الفيزا الإلكترونية 300 ريال أو ما يعادل 85 دولارًا أمريكيًّا، ولمدة عام كامل وبشكل متعدد الزيارات؛ على ألا تتعدى الزيارة الواحدة ثلاثة أشهر من الإقامة المتواصلة.

الرئيسية/ سياحة / وجهات خارجية

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رسميًّا.. تأشيرة الهند "إلكترونية للسعوديين.." تعرف على المدة المتاحة والمقابل المالي؟
سبق

أعلنت سفارة جمهورية الهند بالرياض، عن بدء العمل بالنظام الإلكتروني لإتاحة الحصول على تأشيرة السفر للهند إلكترونيًّا للسعوديين؛ وذلك لأغراض السياحة والأعمال التجارية والعلاج.

ونشرت تغريدة في حساب السفارة على منصة "تويتر"، أنه يسعدها أن تعلن أن تسهيلات التأشيرة الإلكترونية امتدت الآن لتشمل المواطنين السعوديين ضمن 110 دول في العالم؛ حيث يمكنهم التقديم للحصول عليها عبر الإنترنت.

وتبلغ قيمة الفيزا الإلكترونية 300 ريال أو ما يعادل 85 دولارًا أمريكيًّا، ولمدة عام كامل وبشكل متعدد الزيارات؛ على ألا تتعدى الزيارة الواحدة ثلاثة أشهر من الإقامة المتواصلة.

18 يونيو 2019 - 15 شوّال 1440
12:19 PM

رسميًّا.. تأشيرة الهند "إلكترونية للسعوديين.." تعرف على المدة المتاحة والمقابل المالي؟

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خالد خليل - الرياض
5
8,956

أعلنت سفارة جمهورية الهند بالرياض، عن بدء العمل بالنظام الإلكتروني لإتاحة الحصول على تأشيرة السفر للهند إلكترونيًّا للسعوديين؛ وذلك لأغراض السياحة والأعمال التجارية والعلاج.

ونشرت تغريدة في حساب السفارة على منصة "تويتر"، أنه يسعدها أن تعلن أن تسهيلات التأشيرة الإلكترونية امتدت الآن لتشمل المواطنين السعوديين ضمن 110 دول في العالم؛ حيث يمكنهم التقديم للحصول عليها عبر الإنترنت.

وتبلغ قيمة الفيزا الإلكترونية 300 ريال أو ما يعادل 85 دولارًا أمريكيًّا، ولمدة عام كامل وبشكل متعدد الزيارات؛ على ألا تتعدى الزيارة الواحدة ثلاثة أشهر من الإقامة المتواصلة.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,912
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,714
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,518
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,575

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