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استرضاءً لجماهيره.. "تشيلسي" يعلن قراراً "غريباً" بدءاً من يوليو

لضمان اعتبار المشاعر العامة للجمهور جزءاً من عملية صناعة القرار

عقب مهاجمة جماهير تشيلسي لمجلس إدارة النادي إثر إعلانه المشاركة في تأسيس بطولة السوبر ليغ "دوري السوبر الأوروبي" دون العودة للمشجعين. أعلن تشيلسي، الثلاثاء، قراراً جديداً يقضي بمشاركة جمهور "البلوز" في قرارات النادي.


وخرج تشيلسي في بيان رسمي قال فيه: "يعلن النادي أنه اعتباراً من 1 يوليو، سيحضر مشجعون في اجتماعات مجلس إدارة النادي".

وأضاف وفق روسيا اليوم: "سيحضر 3 من المستشارين الداعمين (المشجعين)، الذين يتم اختيارهم من خلال الانتخاب والاختيار، في اجتماعات مجلس الإدارة، لضمان اعتبار المشاعر العامة للجمهور جزءاً من عملية صناعة القرار في النادي".

وأكمل: "سيتشاور النادي الآن مع منتدى المشجعين والعديد من روابط التشجيع غير الرسمية، لمناقشة العملية المقترحة للنادي لاختيار المستشارين الداعمين الثلاثة".

وتابع: "معايير الترشيحات والاختيار ستضمن أن المشجع المختار ممثل لقاعدة من المشجعين، وسيتم إجراء اختيار جديد قبل بداية كل موسم".

وواصل: "سيتم إرسال المزيد من المعلومات المتعلقة بهذه القضية مباشرة إلى منتدى المشجعين وروابط المشجعين غير الرسميين الأخرى في الأيام المقبلة".

وأردف: "سيطلب من المرشحين الناجحين الدخول في اتفاقية سرية (عدم إفشاء أسرار الاجتماع)، مماثلة في نطاقها لالتزامات السرية الخاصة بعضو مجلس الإدارة".

وأضاف: "لن يكون للمستشارين الداعمين أي حقوق تصويت، ولن يشاركوا في أي اجتماعات تتعلق باللاعبين والموظفين والأكاديمية".

وأتم: "سيحضر المستشارون الداعمون ما يقرب من 4 اجتماعات في السنة، أو أكثر من ذلك، إذا كان هذا مناسباً".

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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استرضاءً لجماهيره.. "تشيلسي" يعلن قراراً "غريباً" بدءاً من يوليو
سبق

عقب مهاجمة جماهير تشيلسي لمجلس إدارة النادي إثر إعلانه المشاركة في تأسيس بطولة السوبر ليغ "دوري السوبر الأوروبي" دون العودة للمشجعين. أعلن تشيلسي، الثلاثاء، قراراً جديداً يقضي بمشاركة جمهور "البلوز" في قرارات النادي.


وخرج تشيلسي في بيان رسمي قال فيه: "يعلن النادي أنه اعتباراً من 1 يوليو، سيحضر مشجعون في اجتماعات مجلس إدارة النادي".

وأضاف وفق روسيا اليوم: "سيحضر 3 من المستشارين الداعمين (المشجعين)، الذين يتم اختيارهم من خلال الانتخاب والاختيار، في اجتماعات مجلس الإدارة، لضمان اعتبار المشاعر العامة للجمهور جزءاً من عملية صناعة القرار في النادي".

وأكمل: "سيتشاور النادي الآن مع منتدى المشجعين والعديد من روابط التشجيع غير الرسمية، لمناقشة العملية المقترحة للنادي لاختيار المستشارين الداعمين الثلاثة".

وتابع: "معايير الترشيحات والاختيار ستضمن أن المشجع المختار ممثل لقاعدة من المشجعين، وسيتم إجراء اختيار جديد قبل بداية كل موسم".

وواصل: "سيتم إرسال المزيد من المعلومات المتعلقة بهذه القضية مباشرة إلى منتدى المشجعين وروابط المشجعين غير الرسميين الأخرى في الأيام المقبلة".

وأردف: "سيطلب من المرشحين الناجحين الدخول في اتفاقية سرية (عدم إفشاء أسرار الاجتماع)، مماثلة في نطاقها لالتزامات السرية الخاصة بعضو مجلس الإدارة".

وأضاف: "لن يكون للمستشارين الداعمين أي حقوق تصويت، ولن يشاركوا في أي اجتماعات تتعلق باللاعبين والموظفين والأكاديمية".

وأتم: "سيحضر المستشارون الداعمون ما يقرب من 4 اجتماعات في السنة، أو أكثر من ذلك، إذا كان هذا مناسباً".

05 مايو 2021 - 23 رمضان 1442
12:26 PM

استرضاءً لجماهيره.. "تشيلسي" يعلن قراراً "غريباً" بدءاً من يوليو

لضمان اعتبار المشاعر العامة للجمهور جزءاً من عملية صناعة القرار

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عقب مهاجمة جماهير تشيلسي لمجلس إدارة النادي إثر إعلانه المشاركة في تأسيس بطولة السوبر ليغ "دوري السوبر الأوروبي" دون العودة للمشجعين. أعلن تشيلسي، الثلاثاء، قراراً جديداً يقضي بمشاركة جمهور "البلوز" في قرارات النادي.


وخرج تشيلسي في بيان رسمي قال فيه: "يعلن النادي أنه اعتباراً من 1 يوليو، سيحضر مشجعون في اجتماعات مجلس إدارة النادي".

وأضاف وفق روسيا اليوم: "سيحضر 3 من المستشارين الداعمين (المشجعين)، الذين يتم اختيارهم من خلال الانتخاب والاختيار، في اجتماعات مجلس الإدارة، لضمان اعتبار المشاعر العامة للجمهور جزءاً من عملية صناعة القرار في النادي".

وأكمل: "سيتشاور النادي الآن مع منتدى المشجعين والعديد من روابط التشجيع غير الرسمية، لمناقشة العملية المقترحة للنادي لاختيار المستشارين الداعمين الثلاثة".

وتابع: "معايير الترشيحات والاختيار ستضمن أن المشجع المختار ممثل لقاعدة من المشجعين، وسيتم إجراء اختيار جديد قبل بداية كل موسم".

وواصل: "سيتم إرسال المزيد من المعلومات المتعلقة بهذه القضية مباشرة إلى منتدى المشجعين وروابط المشجعين غير الرسميين الأخرى في الأيام المقبلة".

وأردف: "سيطلب من المرشحين الناجحين الدخول في اتفاقية سرية (عدم إفشاء أسرار الاجتماع)، مماثلة في نطاقها لالتزامات السرية الخاصة بعضو مجلس الإدارة".

وأضاف: "لن يكون للمستشارين الداعمين أي حقوق تصويت، ولن يشاركوا في أي اجتماعات تتعلق باللاعبين والموظفين والأكاديمية".

وأتم: "سيحضر المستشارون الداعمون ما يقرب من 4 اجتماعات في السنة، أو أكثر من ذلك، إذا كان هذا مناسباً".

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