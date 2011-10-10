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العثور على شاب متوفّى في منطقة جبلية بفيفاء

الجثّة بدت عليها آثارٌ لكدمات ورضوض

عثرت الجهات الأمنية، صباح اليوم الخميس، على جثة شخص متوفّى بمنطقة جبلية وعرة، شرق محافظة فيفاء.

وجاء العثور على جثة الشاب في موقع وعر بالكرس شرق محافظة فيفاء، قبل نقله لمستشفى فيفاء العام، لحين الانتهاء من بعض الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات، وتم العثور في جسده على آثار لكدمات ورضوض.

من جانبه قال المتحدث باسم الهلال الأحمر بمنطقة جازان، بيشي الصرخي: بعدما تلقّت غرفة العمليات بالهلال الأحمر بالمنطقة، بلاغًا على الرقم ٩٩٧، في الساعة 8:03 صباح اليوم الخميس، يفيد بسقوط شخص في منحدر جبلي، بموقع يسمى: الكرس، التابع لمحافظة فيفاء.

وأضاف: على الفور توجّهت فرقة إسعافية إلى موقع سقوط الشخص، وبعد انتشاله عن طريق فرق الدفاع المدني، قامت الفرقة الإسعافية بالكشف عليه وتبيّن أنه توفي.

وأردف: نقل الجثمان إلى مستشفى فيفاء العام، لإيداعه ثلاجة الموتى، والمتوفّى سعودي الجنسية ثلاثيني.

فيفاء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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العثور على شاب متوفّى في منطقة جبلية بفيفاء
سبق

عثرت الجهات الأمنية، صباح اليوم الخميس، على جثة شخص متوفّى بمنطقة جبلية وعرة، شرق محافظة فيفاء.

وجاء العثور على جثة الشاب في موقع وعر بالكرس شرق محافظة فيفاء، قبل نقله لمستشفى فيفاء العام، لحين الانتهاء من بعض الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات، وتم العثور في جسده على آثار لكدمات ورضوض.

من جانبه قال المتحدث باسم الهلال الأحمر بمنطقة جازان، بيشي الصرخي: بعدما تلقّت غرفة العمليات بالهلال الأحمر بالمنطقة، بلاغًا على الرقم ٩٩٧، في الساعة 8:03 صباح اليوم الخميس، يفيد بسقوط شخص في منحدر جبلي، بموقع يسمى: الكرس، التابع لمحافظة فيفاء.

وأضاف: على الفور توجّهت فرقة إسعافية إلى موقع سقوط الشخص، وبعد انتشاله عن طريق فرق الدفاع المدني، قامت الفرقة الإسعافية بالكشف عليه وتبيّن أنه توفي.

وأردف: نقل الجثمان إلى مستشفى فيفاء العام، لإيداعه ثلاجة الموتى، والمتوفّى سعودي الجنسية ثلاثيني.

10 أكتوبر 2019 - 11 صفر 1441
06:14 PM

العثور على شاب متوفّى في منطقة جبلية بفيفاء

الجثّة بدت عليها آثارٌ لكدمات ورضوض

A A A
عبدالرحمن السلماني - فيفاء
7
4,016

عثرت الجهات الأمنية، صباح اليوم الخميس، على جثة شخص متوفّى بمنطقة جبلية وعرة، شرق محافظة فيفاء.

وجاء العثور على جثة الشاب في موقع وعر بالكرس شرق محافظة فيفاء، قبل نقله لمستشفى فيفاء العام، لحين الانتهاء من بعض الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات، وتم العثور في جسده على آثار لكدمات ورضوض.

من جانبه قال المتحدث باسم الهلال الأحمر بمنطقة جازان، بيشي الصرخي: بعدما تلقّت غرفة العمليات بالهلال الأحمر بالمنطقة، بلاغًا على الرقم ٩٩٧، في الساعة 8:03 صباح اليوم الخميس، يفيد بسقوط شخص في منحدر جبلي، بموقع يسمى: الكرس، التابع لمحافظة فيفاء.

وأضاف: على الفور توجّهت فرقة إسعافية إلى موقع سقوط الشخص، وبعد انتشاله عن طريق فرق الدفاع المدني، قامت الفرقة الإسعافية بالكشف عليه وتبيّن أنه توفي.

وأردف: نقل الجثمان إلى مستشفى فيفاء العام، لإيداعه ثلاجة الموتى، والمتوفّى سعودي الجنسية ثلاثيني.

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