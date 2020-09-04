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الإمارات: تسجيل 612 إصابة جديدة بكورونا من جنسيات مختلفة

ليصل عدد المصابين إلى 72.766 حالة

سجلت السلطات الصحية في الإمارات العربية المتحدة 612 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة؛ ليصل عدد المصابين إلى 72.766 حالة.

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أنها لم تسجل أي حالة وفاة؛ مشيرة إلى شفاء 490 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض؛ ليبلغ مجموع حالات الشفاء 63.158 حالة.

الإمارات فيروس كورونا الجديد

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الإمارات: تسجيل 612 إصابة جديدة بكورونا من جنسيات مختلفة
سبق

سجلت السلطات الصحية في الإمارات العربية المتحدة 612 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة؛ ليصل عدد المصابين إلى 72.766 حالة.

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أنها لم تسجل أي حالة وفاة؛ مشيرة إلى شفاء 490 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض؛ ليبلغ مجموع حالات الشفاء 63.158 حالة.

04 سبتمبر 2020 - 16 محرّم 1442
02:14 PM

الإمارات: تسجيل 612 إصابة جديدة بكورونا من جنسيات مختلفة

ليصل عدد المصابين إلى 72.766 حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت السلطات الصحية في الإمارات العربية المتحدة 612 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة؛ ليصل عدد المصابين إلى 72.766 حالة.

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أنها لم تسجل أي حالة وفاة؛ مشيرة إلى شفاء 490 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض؛ ليبلغ مجموع حالات الشفاء 63.158 حالة.

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