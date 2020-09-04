وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أنها لم تسجل أي حالة وفاة؛ مشيرة إلى شفاء 490 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض؛ ليبلغ مجموع حالات الشفاء 63.158 حالة.

سجلت السلطات الصحية في الإمارات العربية المتحدة 612 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة؛ ليصل عدد المصابين إلى 72.766 حالة.

الإمارات: تسجيل 612 إصابة جديدة بكورونا من جنسيات مختلفة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-09-04 سجلت السلطات الصحية في الإمارات العربية المتحدة 612 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة؛ ليصل عدد المصابين إلى 72.766 حالة. وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أنها لم تسجل أي حالة وفاة؛ مشيرة إلى شفاء 490 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض؛ ليبلغ مجموع حالات الشفاء 63.158 حالة.

04 سبتمبر 2020 - 16 محرّم 1442 02:14 PM

الإمارات: تسجيل 612 إصابة جديدة بكورونا من جنسيات مختلفة ليصل عدد المصابين إلى 72.766 حالة





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سجلت السلطات الصحية في الإمارات العربية المتحدة 612 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة؛ ليصل عدد المصابين إلى 72.766 حالة.

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أنها لم تسجل أي حالة وفاة؛ مشيرة إلى شفاء 490 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض؛ ليبلغ مجموع حالات الشفاء 63.158 حالة.