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شرطة مكة تطيح بـ 4 مقيمين ارتكبوا عدداً من الجرائم وتحيلهم للنيابة العامة

تمثلت جرائمهم في كسر زجاج المركبات وسرقة ما بداخلها من مقتنيات ثمينة

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهات الأمنية بمحافظة جدة من القبض على (4) مقيمين من الجنسية الميانمارية في العقد الثالث من العمر، ارتكبوا عدداً من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي.

وتفصيلاً، أوضح متحدث شرطة مكة أن الجرائم تمثلت في كسر زجاج المركبات أثناء توقفها وسرقة ما بداخلها من مقتنيات ثمينة، وجرى إيقافهم واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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شرطة مكة تطيح بـ 4 مقيمين ارتكبوا عدداً من الجرائم وتحيلهم للنيابة العامة
سبق

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهات الأمنية بمحافظة جدة من القبض على (4) مقيمين من الجنسية الميانمارية في العقد الثالث من العمر، ارتكبوا عدداً من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي.

وتفصيلاً، أوضح متحدث شرطة مكة أن الجرائم تمثلت في كسر زجاج المركبات أثناء توقفها وسرقة ما بداخلها من مقتنيات ثمينة، وجرى إيقافهم واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

18 مارس 2021 - 5 شعبان 1442
08:33 PM

شرطة مكة تطيح بـ 4 مقيمين ارتكبوا عدداً من الجرائم وتحيلهم للنيابة العامة

تمثلت جرائمهم في كسر زجاج المركبات وسرقة ما بداخلها من مقتنيات ثمينة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهات الأمنية بمحافظة جدة من القبض على (4) مقيمين من الجنسية الميانمارية في العقد الثالث من العمر، ارتكبوا عدداً من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي.

وتفصيلاً، أوضح متحدث شرطة مكة أن الجرائم تمثلت في كسر زجاج المركبات أثناء توقفها وسرقة ما بداخلها من مقتنيات ثمينة، وجرى إيقافهم واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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