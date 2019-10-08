النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الأخضر يكثف تحضيراته استعدادًا لملاقاة سنغافورة

الشهراني يشارك بالتدريبات الجماعية والفرج يواصل التأهيل

كثف المنتخب السعودي الأول لكرة القدم من تحضيراته للقاء منتخب سنغافورة بعد غدٍ الخميس ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023م والتي احتضنها ملعب نادي التعاون.

بدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء تلتها مناورة تكتيكية تحت إشراف المدير الفني إيرفي رينارد حيث شارك ياسر الشهراني في التدريبات الجماعية بعد أن اكتفى أمس بالتمارين الاسترجاعية.

فيما أجرى سلمان الفرج تمارين تأهيلية في النادي الصحي إضافة إلى البرنامج العلاجي الذي تم تخصيصه من الجهاز الطبي.

ويختتم الأخضر غدًا الأربعاء تحضيراته على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بالقصيم في تمام السابعة والنصف مساء.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الأخضر يكثف تحضيراته استعدادًا لملاقاة سنغافورة
سبق

كثف المنتخب السعودي الأول لكرة القدم من تحضيراته للقاء منتخب سنغافورة بعد غدٍ الخميس ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023م والتي احتضنها ملعب نادي التعاون.

بدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء تلتها مناورة تكتيكية تحت إشراف المدير الفني إيرفي رينارد حيث شارك ياسر الشهراني في التدريبات الجماعية بعد أن اكتفى أمس بالتمارين الاسترجاعية.

فيما أجرى سلمان الفرج تمارين تأهيلية في النادي الصحي إضافة إلى البرنامج العلاجي الذي تم تخصيصه من الجهاز الطبي.

ويختتم الأخضر غدًا الأربعاء تحضيراته على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بالقصيم في تمام السابعة والنصف مساء.

08 أكتوبر 2019 - 9 صفر 1441
11:16 PM

الأخضر يكثف تحضيراته استعدادًا لملاقاة سنغافورة

الشهراني يشارك بالتدريبات الجماعية والفرج يواصل التأهيل

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
2,013

كثف المنتخب السعودي الأول لكرة القدم من تحضيراته للقاء منتخب سنغافورة بعد غدٍ الخميس ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023م والتي احتضنها ملعب نادي التعاون.

بدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء تلتها مناورة تكتيكية تحت إشراف المدير الفني إيرفي رينارد حيث شارك ياسر الشهراني في التدريبات الجماعية بعد أن اكتفى أمس بالتمارين الاسترجاعية.

فيما أجرى سلمان الفرج تمارين تأهيلية في النادي الصحي إضافة إلى البرنامج العلاجي الذي تم تخصيصه من الجهاز الطبي.

ويختتم الأخضر غدًا الأربعاء تحضيراته على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بالقصيم في تمام السابعة والنصف مساء.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,775
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,603
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,673
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,357

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة