النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ميناء الجبيل التجاري يحقق زيادة ٢٧% في مناولة الحاويات

بواقع أكثر من 53 ألف حاوية قياسية خلال شهر سبتمبر الماضي

حقق ميناء الجبيل التجاري خلال شهر سبتمبر الماضي 2021م، زيادة في مناولة الحاويات‏‏ ‏‏بنسبة بلغت 27%، بواقع أكثر من 53 ألف حاوية قياسية؛ وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق، ‏كما حقق الميناء ‏رقمًا قياسيًّا في سرعة مغادرة سفن الحاويات خلال خمس دقائق بعد انتهاء أعمال المناولة.

وتؤكد هذه الخطوة متانة سلاسل الإمداد في الميناء، وجاهزيته لاستقبال مختلف أنواع وأحجام السفن؛ وذلك في ظل الأهداف الاستراتيجية للهيئة العامة للموانئ نحو جذب الخطوط الملاحية العالمية وتوسيع القدرات الاستيعابية للموانئ السعودية، بالإضافة إلى رفع مستوى عملياتها التشغيلية واللوجستية، وتحقيق الاستفادة من التجهيزات المتطورة والمزايا التنافسية بها.

يُذكر أن ميناء الجبيل التجاري يتميز بدعمه للنشاط الاقتصادي في المنطقة الشرقية؛ وذلك في ظل قربه من مراكز الإنتاج؛ مما يساعد على خفض تكاليف البضائع الواردة والصادرة، ونقلها إلى الأسواق العالمية بكفاءة وجودة عالية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
ميناء الجبيل التجاري يحقق زيادة ٢٧% في مناولة الحاويات
سبق

حقق ميناء الجبيل التجاري خلال شهر سبتمبر الماضي 2021م، زيادة في مناولة الحاويات‏‏ ‏‏بنسبة بلغت 27%، بواقع أكثر من 53 ألف حاوية قياسية؛ وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق، ‏كما حقق الميناء ‏رقمًا قياسيًّا في سرعة مغادرة سفن الحاويات خلال خمس دقائق بعد انتهاء أعمال المناولة.

وتؤكد هذه الخطوة متانة سلاسل الإمداد في الميناء، وجاهزيته لاستقبال مختلف أنواع وأحجام السفن؛ وذلك في ظل الأهداف الاستراتيجية للهيئة العامة للموانئ نحو جذب الخطوط الملاحية العالمية وتوسيع القدرات الاستيعابية للموانئ السعودية، بالإضافة إلى رفع مستوى عملياتها التشغيلية واللوجستية، وتحقيق الاستفادة من التجهيزات المتطورة والمزايا التنافسية بها.

يُذكر أن ميناء الجبيل التجاري يتميز بدعمه للنشاط الاقتصادي في المنطقة الشرقية؛ وذلك في ظل قربه من مراكز الإنتاج؛ مما يساعد على خفض تكاليف البضائع الواردة والصادرة، ونقلها إلى الأسواق العالمية بكفاءة وجودة عالية.

24 أكتوبر 2021 - 18 ربيع الأول 1443
01:27 PM

ميناء الجبيل التجاري يحقق زيادة ٢٧% في مناولة الحاويات

بواقع أكثر من 53 ألف حاوية قياسية خلال شهر سبتمبر الماضي

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الجبيل
0
469

حقق ميناء الجبيل التجاري خلال شهر سبتمبر الماضي 2021م، زيادة في مناولة الحاويات‏‏ ‏‏بنسبة بلغت 27%، بواقع أكثر من 53 ألف حاوية قياسية؛ وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق، ‏كما حقق الميناء ‏رقمًا قياسيًّا في سرعة مغادرة سفن الحاويات خلال خمس دقائق بعد انتهاء أعمال المناولة.

وتؤكد هذه الخطوة متانة سلاسل الإمداد في الميناء، وجاهزيته لاستقبال مختلف أنواع وأحجام السفن؛ وذلك في ظل الأهداف الاستراتيجية للهيئة العامة للموانئ نحو جذب الخطوط الملاحية العالمية وتوسيع القدرات الاستيعابية للموانئ السعودية، بالإضافة إلى رفع مستوى عملياتها التشغيلية واللوجستية، وتحقيق الاستفادة من التجهيزات المتطورة والمزايا التنافسية بها.

يُذكر أن ميناء الجبيل التجاري يتميز بدعمه للنشاط الاقتصادي في المنطقة الشرقية؛ وذلك في ظل قربه من مراكز الإنتاج؛ مما يساعد على خفض تكاليف البضائع الواردة والصادرة، ونقلها إلى الأسواق العالمية بكفاءة وجودة عالية.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,517
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,726
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,000
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,096

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

بندر مغرم الشهري
فوضى وعدم وعي

فوضى وعدم وعي

مها الجبر
المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

علي آل شرمة
لا سجن إلا لمجرم

لا سجن إلا لمجرم

حسن آل عمير
الاستثمار من الداخل

الاستثمار من الداخل

محمد باحارث
صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

سلمان بن حسين الحربي
التسوُّق بأريحيـة..!!

التسوُّق بأريحيـة..!!

محمد الصيعري
‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

عبدالرحمن المرشد
"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

علي آل شرمة
انهيار السياق.. أزمة تقنية

انهيار السياق.. أزمة تقنية

مها الجبر
في أروقة الجامعة..!

في أروقة الجامعة..!

بدر الغامدي
النصابون أسياد التقنية

النصابون أسياد التقنية

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة