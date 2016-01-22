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"اليوبي" يرأس الاجتماع الأول لمعهد الاعتدال بجامعة المؤسس

بعد الموافقة على تحويله من مركز علمي

رأس مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، اليوم الثلاثاء، بالجامعة، الاجتماع الأول لمعهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال، بحضور عميد ووكلاء المعهد.

واستعرض الاجتماع احتياجات المعهد وخططه للعمل، بعد الموافقة على تحويله من مركز علمي إلى معهد يقدم برنامج ماجستير متخصص في الاعتدال ومكافحة التطرف، وعدد من الدبلومات المهنية التي تحتاجها مختلف القطاعات في هذا المجال.

كما اطلع على خطط المعهد في توقيع الشراكات التي يزمع عقدها مع الجهات ذات الاهتمام المشترك.

وقدم عميد المعهد الدكتور الحسن آل المناخرة، شكره لمدير الجامعة على ترؤسه المجلس الأول للمعهد، في سياق دعمه لتأصيل مفهوم الاعتدال الفكري والسلوكي بأشكاله كافة، وترسيخ هذا النهج كأحد الأسس الراسخة في مسيرة المملكة، منذ نشأتها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز رحمه الله.

ويحمل المعهد اسم الأمير خالد الفيصل، الذي أنشأ كرسياً علمياً عام ١٤٣٠هـ، قدم العديد من الأبحاث العلمية، وتحول إلى مركز علمي ليحافظ على استدامته ويقدم مجموعة من المبادرات، واليوم، ينتقل إلى مرحلة جديدة يتوسع فيها لتحقيق أهدافه السامية من خلال برامج أكاديمية متخصصة، ليكون المعهد الأول في مجاله كمرجعٍ أكاديمي لمواجهة الفكر المتطرف.

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"اليوبي" يرأس الاجتماع الأول لمعهد الاعتدال بجامعة المؤسس
سبق

رأس مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، اليوم الثلاثاء، بالجامعة، الاجتماع الأول لمعهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال، بحضور عميد ووكلاء المعهد.

واستعرض الاجتماع احتياجات المعهد وخططه للعمل، بعد الموافقة على تحويله من مركز علمي إلى معهد يقدم برنامج ماجستير متخصص في الاعتدال ومكافحة التطرف، وعدد من الدبلومات المهنية التي تحتاجها مختلف القطاعات في هذا المجال.

كما اطلع على خطط المعهد في توقيع الشراكات التي يزمع عقدها مع الجهات ذات الاهتمام المشترك.

وقدم عميد المعهد الدكتور الحسن آل المناخرة، شكره لمدير الجامعة على ترؤسه المجلس الأول للمعهد، في سياق دعمه لتأصيل مفهوم الاعتدال الفكري والسلوكي بأشكاله كافة، وترسيخ هذا النهج كأحد الأسس الراسخة في مسيرة المملكة، منذ نشأتها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز رحمه الله.

ويحمل المعهد اسم الأمير خالد الفيصل، الذي أنشأ كرسياً علمياً عام ١٤٣٠هـ، قدم العديد من الأبحاث العلمية، وتحول إلى مركز علمي ليحافظ على استدامته ويقدم مجموعة من المبادرات، واليوم، ينتقل إلى مرحلة جديدة يتوسع فيها لتحقيق أهدافه السامية من خلال برامج أكاديمية متخصصة، ليكون المعهد الأول في مجاله كمرجعٍ أكاديمي لمواجهة الفكر المتطرف.

22 يناير 2019 - 16 جمادى الأول 1440
08:05 PM

"اليوبي" يرأس الاجتماع الأول لمعهد الاعتدال بجامعة المؤسس

بعد الموافقة على تحويله من مركز علمي

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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رأس مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، اليوم الثلاثاء، بالجامعة، الاجتماع الأول لمعهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال، بحضور عميد ووكلاء المعهد.

واستعرض الاجتماع احتياجات المعهد وخططه للعمل، بعد الموافقة على تحويله من مركز علمي إلى معهد يقدم برنامج ماجستير متخصص في الاعتدال ومكافحة التطرف، وعدد من الدبلومات المهنية التي تحتاجها مختلف القطاعات في هذا المجال.

كما اطلع على خطط المعهد في توقيع الشراكات التي يزمع عقدها مع الجهات ذات الاهتمام المشترك.

وقدم عميد المعهد الدكتور الحسن آل المناخرة، شكره لمدير الجامعة على ترؤسه المجلس الأول للمعهد، في سياق دعمه لتأصيل مفهوم الاعتدال الفكري والسلوكي بأشكاله كافة، وترسيخ هذا النهج كأحد الأسس الراسخة في مسيرة المملكة، منذ نشأتها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز رحمه الله.

ويحمل المعهد اسم الأمير خالد الفيصل، الذي أنشأ كرسياً علمياً عام ١٤٣٠هـ، قدم العديد من الأبحاث العلمية، وتحول إلى مركز علمي ليحافظ على استدامته ويقدم مجموعة من المبادرات، واليوم، ينتقل إلى مرحلة جديدة يتوسع فيها لتحقيق أهدافه السامية من خلال برامج أكاديمية متخصصة، ليكون المعهد الأول في مجاله كمرجعٍ أكاديمي لمواجهة الفكر المتطرف.

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