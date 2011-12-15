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"الصواط "يدشن الوحدة التطوعية لجمعية الدعوة وتوعية الجاليات بـ"شرائع مكة "

"الجعيد": جائحة "كورونا" كشفت الإمكانيات الهائلة لدى المتطوعين بالسعودية

دشن مدير مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة ساعد الصواط الوحدة التطوعية في جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالشرائع بمكة المكرمة بعد استيفاء الإجراءات النظامية وفق المعيار الوطني السعودي للتطوع بحضور مشرف الجمعيات سامي بن تراحيب المقاطي .

فيما اعتمد الوحدة(الموارد البشرية ) المستشار وديع الحربي من برنامج إدامة وفريق العمل والمتطوعين .

وأكد رئيس مجلس الادارة الدكتور ستر بن ثواب الجعيد أن الأمة الإسلامية هى أمة التطوع والتطوع في الإسلام يشمل اشياء عظيمة، بل إن بعض العلماء قال يشمل ايضاً اذا كففت شرك عن أخيك المسلم فكيف اذا قدمت للمجتمع شيئاً ينفعهم في دينهم ودنياهم أو تعليمهم أو تقديم خدمات إنسانية ونحو ذلك.

وأكد "الجعيد " أن جائحة "كورونا" أثبتت بالفعل الإمكانيات الهائلة لدى المتطوعين في السعودية وحرصهم على العطاء والبذل في أحلك الظروف وأكد أن المتطوع يجب أن يتحلى بالعديد من الخصال أبرزها الصدق والأمانة والعفة والعدل والوفاء.

وقال المدير العام للجمعية الشيخ زيد العصيمي إن المتطوعين في الجمعية بلغ عددهم (232) متطوعاً ومتطوعة نفذوا (14460) ساعة تطوعية مشيراً أن العمل التطوعي يرسخ مفهوم فريق العمل الواحد ويثري المهارات التي تتكامل بين الجميع لتنفيذ المهمات الموكلة إلى الفريق بالشكل المطلوب ومما يسهم في رفع الروح المعنوية لدى الجميع ورفع الإنتاجية وبناء روح الثقة والتعاون والشعور بالمسؤولية المشتركة وتطوير المهارات واكتساب المزيد من الخبرات حفظ الله بلادنا من كيد الاعداء وجميع بلاد المسلمين .

فيما استعرض مدير وحدة التطوع بالجمعية محمد بن حميد العصيمي عرضاً مرئياً عن مراحل تأسيس وحدة التطوع والأهداف وإستراتيجية التطوع، كما أوضح بأن رؤية المملكة 2030 تركز على العمل التطوعي من أجل الوصول إلى مليون متطوع في القطاع غير الربحي وزيادة مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي إلى 5%.

وفي الختام جرى تكريم مدير مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة ساعد الصواط والمستشار وديع الحربي و مدير وحدة التطوع بالجمعية محمد بن حميد العصيمي.

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"الصواط "يدشن الوحدة التطوعية لجمعية الدعوة وتوعية الجاليات بـ"شرائع مكة "
سبق

دشن مدير مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة ساعد الصواط الوحدة التطوعية في جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالشرائع بمكة المكرمة بعد استيفاء الإجراءات النظامية وفق المعيار الوطني السعودي للتطوع بحضور مشرف الجمعيات سامي بن تراحيب المقاطي .

فيما اعتمد الوحدة(الموارد البشرية ) المستشار وديع الحربي من برنامج إدامة وفريق العمل والمتطوعين .

وأكد رئيس مجلس الادارة الدكتور ستر بن ثواب الجعيد أن الأمة الإسلامية هى أمة التطوع والتطوع في الإسلام يشمل اشياء عظيمة، بل إن بعض العلماء قال يشمل ايضاً اذا كففت شرك عن أخيك المسلم فكيف اذا قدمت للمجتمع شيئاً ينفعهم في دينهم ودنياهم أو تعليمهم أو تقديم خدمات إنسانية ونحو ذلك.

وأكد "الجعيد " أن جائحة "كورونا" أثبتت بالفعل الإمكانيات الهائلة لدى المتطوعين في السعودية وحرصهم على العطاء والبذل في أحلك الظروف وأكد أن المتطوع يجب أن يتحلى بالعديد من الخصال أبرزها الصدق والأمانة والعفة والعدل والوفاء.

وقال المدير العام للجمعية الشيخ زيد العصيمي إن المتطوعين في الجمعية بلغ عددهم (232) متطوعاً ومتطوعة نفذوا (14460) ساعة تطوعية مشيراً أن العمل التطوعي يرسخ مفهوم فريق العمل الواحد ويثري المهارات التي تتكامل بين الجميع لتنفيذ المهمات الموكلة إلى الفريق بالشكل المطلوب ومما يسهم في رفع الروح المعنوية لدى الجميع ورفع الإنتاجية وبناء روح الثقة والتعاون والشعور بالمسؤولية المشتركة وتطوير المهارات واكتساب المزيد من الخبرات حفظ الله بلادنا من كيد الاعداء وجميع بلاد المسلمين .

فيما استعرض مدير وحدة التطوع بالجمعية محمد بن حميد العصيمي عرضاً مرئياً عن مراحل تأسيس وحدة التطوع والأهداف وإستراتيجية التطوع، كما أوضح بأن رؤية المملكة 2030 تركز على العمل التطوعي من أجل الوصول إلى مليون متطوع في القطاع غير الربحي وزيادة مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي إلى 5%.

وفي الختام جرى تكريم مدير مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة ساعد الصواط والمستشار وديع الحربي و مدير وحدة التطوع بالجمعية محمد بن حميد العصيمي.

14 ديسمبر 2021 - 10 جمادى الأول 1443
11:40 PM
اخر تعديل
15 ديسمبر 2021 - 11 جمادى الأول 1443
03:50 AM

"الصواط "يدشن الوحدة التطوعية لجمعية الدعوة وتوعية الجاليات بـ"شرائع مكة "

"الجعيد": جائحة "كورونا" كشفت الإمكانيات الهائلة لدى المتطوعين بالسعودية

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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دشن مدير مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة ساعد الصواط الوحدة التطوعية في جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالشرائع بمكة المكرمة بعد استيفاء الإجراءات النظامية وفق المعيار الوطني السعودي للتطوع بحضور مشرف الجمعيات سامي بن تراحيب المقاطي .

فيما اعتمد الوحدة(الموارد البشرية ) المستشار وديع الحربي من برنامج إدامة وفريق العمل والمتطوعين .

وأكد رئيس مجلس الادارة الدكتور ستر بن ثواب الجعيد أن الأمة الإسلامية هى أمة التطوع والتطوع في الإسلام يشمل اشياء عظيمة، بل إن بعض العلماء قال يشمل ايضاً اذا كففت شرك عن أخيك المسلم فكيف اذا قدمت للمجتمع شيئاً ينفعهم في دينهم ودنياهم أو تعليمهم أو تقديم خدمات إنسانية ونحو ذلك.

وأكد "الجعيد " أن جائحة "كورونا" أثبتت بالفعل الإمكانيات الهائلة لدى المتطوعين في السعودية وحرصهم على العطاء والبذل في أحلك الظروف وأكد أن المتطوع يجب أن يتحلى بالعديد من الخصال أبرزها الصدق والأمانة والعفة والعدل والوفاء.

وقال المدير العام للجمعية الشيخ زيد العصيمي إن المتطوعين في الجمعية بلغ عددهم (232) متطوعاً ومتطوعة نفذوا (14460) ساعة تطوعية مشيراً أن العمل التطوعي يرسخ مفهوم فريق العمل الواحد ويثري المهارات التي تتكامل بين الجميع لتنفيذ المهمات الموكلة إلى الفريق بالشكل المطلوب ومما يسهم في رفع الروح المعنوية لدى الجميع ورفع الإنتاجية وبناء روح الثقة والتعاون والشعور بالمسؤولية المشتركة وتطوير المهارات واكتساب المزيد من الخبرات حفظ الله بلادنا من كيد الاعداء وجميع بلاد المسلمين .

فيما استعرض مدير وحدة التطوع بالجمعية محمد بن حميد العصيمي عرضاً مرئياً عن مراحل تأسيس وحدة التطوع والأهداف وإستراتيجية التطوع، كما أوضح بأن رؤية المملكة 2030 تركز على العمل التطوعي من أجل الوصول إلى مليون متطوع في القطاع غير الربحي وزيادة مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي إلى 5%.

وفي الختام جرى تكريم مدير مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة ساعد الصواط والمستشار وديع الحربي و مدير وحدة التطوع بالجمعية محمد بن حميد العصيمي.

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