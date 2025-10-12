النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

انطلاق حملة "ما ينسكت عنه" من المجلس الصحي الخليجي ضد التحرش الجنسي بالأطفال

حذَّر من أن صمت العائلة عن المتحرش يهدم شخصية الطفل ويجعل الجاني يتمادى

حذَّر مجلس الصحة الخليجي من أن "صمت العائلة عن المتحرش يهدم شخصية الطفل، ويجعل المتحرش يتمادى".

ونشر المجلس عبر حسابه بتويتر مقطع فيديو بعنوان "هذه ليست قصة الراعي والذئب"! للتحذير من تجاهل الأسرة والآباء مشاعر أطفالهم وأبنائهم حال تعرُّضهم لأي تحرش جنسي.

وحذَّر من خلال وسم ‏ ‫#ما_ينسكت_عنه من أن "عدم خلق بيئة آمنة بين أفراد العائلة للحديث بكل أمان يجعل الطفل أكثر عرضة للتحرش والخوف من الحديث عنه".

وأكد مجلس الصحة أن "سكوت الطفل عن المتحرش لا يعني رضاه؛ فالطفل دائمًا ضحية، وليس شريكًا في الجريمة".

وكانت الدكتورة مها المنيف، المؤسس والمدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري، قد أعلنت عبر حسابها بتويتر "انطلاق حملة ‫#ما_ينسكت_عنه من المجلس الصحي الخليجي ‪@GHC_GCC⁩ ضد التحرش الجنسي بالأطفال، مشيرة إلى أن "فيها الكثير من المعلومات العلمية القيمة لحماية الأطفال من التحرش".

وأضافت: "تابعوها، وشاركوا أطفالكم المعلومات".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
انطلاق حملة "ما ينسكت عنه" من المجلس الصحي الخليجي ضد التحرش الجنسي بالأطفال
سبق

حذَّر مجلس الصحة الخليجي من أن "صمت العائلة عن المتحرش يهدم شخصية الطفل، ويجعل المتحرش يتمادى".

ونشر المجلس عبر حسابه بتويتر مقطع فيديو بعنوان "هذه ليست قصة الراعي والذئب"! للتحذير من تجاهل الأسرة والآباء مشاعر أطفالهم وأبنائهم حال تعرُّضهم لأي تحرش جنسي.

وحذَّر من خلال وسم ‏ ‫#ما_ينسكت_عنه من أن "عدم خلق بيئة آمنة بين أفراد العائلة للحديث بكل أمان يجعل الطفل أكثر عرضة للتحرش والخوف من الحديث عنه".

وأكد مجلس الصحة أن "سكوت الطفل عن المتحرش لا يعني رضاه؛ فالطفل دائمًا ضحية، وليس شريكًا في الجريمة".

وكانت الدكتورة مها المنيف، المؤسس والمدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري، قد أعلنت عبر حسابها بتويتر "انطلاق حملة ‫#ما_ينسكت_عنه من المجلس الصحي الخليجي ‪@GHC_GCC⁩ ضد التحرش الجنسي بالأطفال، مشيرة إلى أن "فيها الكثير من المعلومات العلمية القيمة لحماية الأطفال من التحرش".

وأضافت: "تابعوها، وشاركوا أطفالكم المعلومات".

12 أكتوبر 2020 - 25 صفر 1442
01:40 AM

انطلاق حملة "ما ينسكت عنه" من المجلس الصحي الخليجي ضد التحرش الجنسي بالأطفال

حذَّر من أن صمت العائلة عن المتحرش يهدم شخصية الطفل ويجعل الجاني يتمادى

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
0
140

حذَّر مجلس الصحة الخليجي من أن "صمت العائلة عن المتحرش يهدم شخصية الطفل، ويجعل المتحرش يتمادى".

ونشر المجلس عبر حسابه بتويتر مقطع فيديو بعنوان "هذه ليست قصة الراعي والذئب"! للتحذير من تجاهل الأسرة والآباء مشاعر أطفالهم وأبنائهم حال تعرُّضهم لأي تحرش جنسي.

وحذَّر من خلال وسم ‏ ‫#ما_ينسكت_عنه من أن "عدم خلق بيئة آمنة بين أفراد العائلة للحديث بكل أمان يجعل الطفل أكثر عرضة للتحرش والخوف من الحديث عنه".

وأكد مجلس الصحة أن "سكوت الطفل عن المتحرش لا يعني رضاه؛ فالطفل دائمًا ضحية، وليس شريكًا في الجريمة".

وكانت الدكتورة مها المنيف، المؤسس والمدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري، قد أعلنت عبر حسابها بتويتر "انطلاق حملة ‫#ما_ينسكت_عنه من المجلس الصحي الخليجي ‪@GHC_GCC⁩ ضد التحرش الجنسي بالأطفال، مشيرة إلى أن "فيها الكثير من المعلومات العلمية القيمة لحماية الأطفال من التحرش".

وأضافت: "تابعوها، وشاركوا أطفالكم المعلومات".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,830
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,411
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,736
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,295

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

لا بطالة مع رؤية 2030

لا بطالة مع رؤية 2030

سارة الجهني
لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

عبدالغني الشيخ
"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

ماجد البريكان
إنها أمي وليست العجوز..!

إنها أمي وليست العجوز..!

حسن آل عمير
الوصفة السعودية لهزيمة كورونا

الوصفة السعودية لهزيمة كورونا

علي آل شرمة
مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

غسان محمد عسيلان
حينما سقطت الطائرة

حينما سقطت الطائرة

بدر الغامدي
زعم "أردوغان" أن سيقتل مَربَعًا..!

زعم "أردوغان" أن سيقتل مَربَعًا..!

عبدالرحمن المرشد
المعلم فقط..

المعلم فقط..

خالد الشبانة
محمد بن سلمان الرقم الصعب في تاريخ المملكة العربية السعودية

محمد بن سلمان الرقم الصعب في تاريخ المملكة العربية السعودية

د. بشير الصم

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة