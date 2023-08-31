"الحربي" يطلع على سير العمل بمركز الغسيل الكلوي بمستشفى صامطة

بعد الانتهاء من مشروع تطوير بيئة العمل

زار مدير صحة جازان عبد الرحمن بن دبي الحربي، مركز الغسيل الكلوي بمستشفى صامطة العام، وتفقد سير العمل، وذلك بعد أن تم الانتهاء من أعمال مشروع تطوير بيئة العمل وتشغيل المركز وتقديم خدماته لمرضى الغسيل الكلوي بمحافظة صامطة.

واطلع "الحربي" على محتوى المركز بعد الانتهاء من مشروع تطوير بيئة العمل وتنفيذه بأحدث المعايير الصحية ومعايير مكافحة العدوى وتشغيله لتقديم خدماته للمرضى؛ إذ يضم المركز عدد "24" سريرًا مزودة بأجهزة الغسيل الكلوي؛ منها عدد "10" أسرة لمرضى الغسيل الكلوي السالبين، وعدد "7" أسرة غسيل كلوي مخصصة لمرضى التهاب الفيروس الكبدي "C"، وعدد "3" أسرة غسيل كلوي مخصصة لمرضى التهاب الفيروس الكبدي "B" وغرفة العزل وغرفة فحص وتركيب القسطرة الوريدية وغرفة المعالجة وغرفة تحضير الأدوية والمحاليل الطبية.

إضافة إلى ذلك اطلع على محطة معالجة المياه التي تعمل بطاقة استيعابية عالية تتوافق مع حالات الغسيل الكلوي والمولدات الكهربائية الاحتياطية ومنطقة الانتظار للرجال والنساء، استراحة الموظفين، وغيرها من المرافق العامة التابعة لمركز الغسيل الكلوي بمستشفى محافظة صامطة العام.

كما وقف مدير عام صحة جازان على سير عمل الخدمات الصحية التي تقدم لمرضى الغسيل الكلوي ومدى رضاهم عن الخدمات الصحية المقدمة لهم، مقدمًا شكره وتقديره لمنسوبي المركز من الطاقم الطبي والتمريضي، وحثهم على بذل المزيد من الجهود تجاه المرضى، والارتقاء بالخدمة الصحية التي تقدم للمرضى.

يذكر أن مشروع تطوير بيئة العمل بمركز الغسيل الكلوي بمستشفى صامطة يأتي ضمن المشاريع التطويرية الصحية التي تشرع في تنفيذها صحة جازان عبر العديد من منشآتها الصحية؛ وذلك سعيًا منها إلى رفع جودة الخدمات الصحية التي تقدم للمرضى والمراجعين بمنطقة جازان.