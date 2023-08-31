النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الحربي" يطلع على سير العمل بمركز الغسيل الكلوي بمستشفى صامطة

بعد الانتهاء من مشروع تطوير بيئة العمل

زار مدير صحة جازان عبد الرحمن بن دبي الحربي، مركز الغسيل الكلوي بمستشفى صامطة العام، وتفقد سير العمل، وذلك بعد أن تم الانتهاء من أعمال مشروع تطوير بيئة العمل وتشغيل المركز وتقديم خدماته لمرضى الغسيل الكلوي بمحافظة صامطة.

واطلع "الحربي" على محتوى المركز بعد الانتهاء من مشروع تطوير بيئة العمل وتنفيذه بأحدث المعايير الصحية ومعايير مكافحة العدوى وتشغيله لتقديم خدماته للمرضى؛ إذ يضم المركز عدد "24" سريرًا مزودة بأجهزة الغسيل الكلوي؛ منها عدد "10" أسرة لمرضى الغسيل الكلوي السالبين، وعدد "7" أسرة غسيل كلوي مخصصة لمرضى التهاب الفيروس الكبدي "C"، وعدد "3" أسرة غسيل كلوي مخصصة لمرضى التهاب الفيروس الكبدي "B" وغرفة العزل وغرفة فحص وتركيب القسطرة الوريدية وغرفة المعالجة وغرفة تحضير الأدوية والمحاليل الطبية.

إضافة إلى ذلك اطلع على محطة معالجة المياه التي تعمل بطاقة استيعابية عالية تتوافق مع حالات الغسيل الكلوي والمولدات الكهربائية الاحتياطية ومنطقة الانتظار للرجال والنساء، استراحة الموظفين، وغيرها من المرافق العامة التابعة لمركز الغسيل الكلوي بمستشفى محافظة صامطة العام.

كما وقف مدير عام صحة جازان على سير عمل الخدمات الصحية التي تقدم لمرضى الغسيل الكلوي ومدى رضاهم عن الخدمات الصحية المقدمة لهم، مقدمًا شكره وتقديره لمنسوبي المركز من الطاقم الطبي والتمريضي، وحثهم على بذل المزيد من الجهود تجاه المرضى، والارتقاء بالخدمة الصحية التي تقدم للمرضى.

يذكر أن مشروع تطوير بيئة العمل بمركز الغسيل الكلوي بمستشفى صامطة يأتي ضمن المشاريع التطويرية الصحية التي تشرع في تنفيذها صحة جازان عبر العديد من منشآتها الصحية؛ وذلك سعيًا منها إلى رفع جودة الخدمات الصحية التي تقدم للمرضى والمراجعين بمنطقة جازان.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"الحربي" يطلع على سير العمل بمركز الغسيل الكلوي بمستشفى صامطة
سبق

زار مدير صحة جازان عبد الرحمن بن دبي الحربي، مركز الغسيل الكلوي بمستشفى صامطة العام، وتفقد سير العمل، وذلك بعد أن تم الانتهاء من أعمال مشروع تطوير بيئة العمل وتشغيل المركز وتقديم خدماته لمرضى الغسيل الكلوي بمحافظة صامطة.

واطلع "الحربي" على محتوى المركز بعد الانتهاء من مشروع تطوير بيئة العمل وتنفيذه بأحدث المعايير الصحية ومعايير مكافحة العدوى وتشغيله لتقديم خدماته للمرضى؛ إذ يضم المركز عدد "24" سريرًا مزودة بأجهزة الغسيل الكلوي؛ منها عدد "10" أسرة لمرضى الغسيل الكلوي السالبين، وعدد "7" أسرة غسيل كلوي مخصصة لمرضى التهاب الفيروس الكبدي "C"، وعدد "3" أسرة غسيل كلوي مخصصة لمرضى التهاب الفيروس الكبدي "B" وغرفة العزل وغرفة فحص وتركيب القسطرة الوريدية وغرفة المعالجة وغرفة تحضير الأدوية والمحاليل الطبية.

إضافة إلى ذلك اطلع على محطة معالجة المياه التي تعمل بطاقة استيعابية عالية تتوافق مع حالات الغسيل الكلوي والمولدات الكهربائية الاحتياطية ومنطقة الانتظار للرجال والنساء، استراحة الموظفين، وغيرها من المرافق العامة التابعة لمركز الغسيل الكلوي بمستشفى محافظة صامطة العام.

كما وقف مدير عام صحة جازان على سير عمل الخدمات الصحية التي تقدم لمرضى الغسيل الكلوي ومدى رضاهم عن الخدمات الصحية المقدمة لهم، مقدمًا شكره وتقديره لمنسوبي المركز من الطاقم الطبي والتمريضي، وحثهم على بذل المزيد من الجهود تجاه المرضى، والارتقاء بالخدمة الصحية التي تقدم للمرضى.

يذكر أن مشروع تطوير بيئة العمل بمركز الغسيل الكلوي بمستشفى صامطة يأتي ضمن المشاريع التطويرية الصحية التي تشرع في تنفيذها صحة جازان عبر العديد من منشآتها الصحية؛ وذلك سعيًا منها إلى رفع جودة الخدمات الصحية التي تقدم للمرضى والمراجعين بمنطقة جازان.

31 أغسطس 2021 - 23 محرّم 1443
06:20 PM

"الحربي" يطلع على سير العمل بمركز الغسيل الكلوي بمستشفى صامطة

بعد الانتهاء من مشروع تطوير بيئة العمل

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
0
1,784

زار مدير صحة جازان عبد الرحمن بن دبي الحربي، مركز الغسيل الكلوي بمستشفى صامطة العام، وتفقد سير العمل، وذلك بعد أن تم الانتهاء من أعمال مشروع تطوير بيئة العمل وتشغيل المركز وتقديم خدماته لمرضى الغسيل الكلوي بمحافظة صامطة.

واطلع "الحربي" على محتوى المركز بعد الانتهاء من مشروع تطوير بيئة العمل وتنفيذه بأحدث المعايير الصحية ومعايير مكافحة العدوى وتشغيله لتقديم خدماته للمرضى؛ إذ يضم المركز عدد "24" سريرًا مزودة بأجهزة الغسيل الكلوي؛ منها عدد "10" أسرة لمرضى الغسيل الكلوي السالبين، وعدد "7" أسرة غسيل كلوي مخصصة لمرضى التهاب الفيروس الكبدي "C"، وعدد "3" أسرة غسيل كلوي مخصصة لمرضى التهاب الفيروس الكبدي "B" وغرفة العزل وغرفة فحص وتركيب القسطرة الوريدية وغرفة المعالجة وغرفة تحضير الأدوية والمحاليل الطبية.

إضافة إلى ذلك اطلع على محطة معالجة المياه التي تعمل بطاقة استيعابية عالية تتوافق مع حالات الغسيل الكلوي والمولدات الكهربائية الاحتياطية ومنطقة الانتظار للرجال والنساء، استراحة الموظفين، وغيرها من المرافق العامة التابعة لمركز الغسيل الكلوي بمستشفى محافظة صامطة العام.

كما وقف مدير عام صحة جازان على سير عمل الخدمات الصحية التي تقدم لمرضى الغسيل الكلوي ومدى رضاهم عن الخدمات الصحية المقدمة لهم، مقدمًا شكره وتقديره لمنسوبي المركز من الطاقم الطبي والتمريضي، وحثهم على بذل المزيد من الجهود تجاه المرضى، والارتقاء بالخدمة الصحية التي تقدم للمرضى.

يذكر أن مشروع تطوير بيئة العمل بمركز الغسيل الكلوي بمستشفى صامطة يأتي ضمن المشاريع التطويرية الصحية التي تشرع في تنفيذها صحة جازان عبر العديد من منشآتها الصحية؛ وذلك سعيًا منها إلى رفع جودة الخدمات الصحية التي تقدم للمرضى والمراجعين بمنطقة جازان.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,217
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,496
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,744
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,669

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

نقل المعلمات.. القضیة السنویة!

نقل المعلمات.. القضیة السنویة!

مها الجبر
الإذاعات الخاصة.. خذ وخل..!

الإذاعات الخاصة.. خذ وخل..!

ماجد الحربي
فرحة العودة

فرحة العودة

صالح مطر الغامدي
"حراج" التواصل الاجتماعي

"حراج" التواصل الاجتماعي

بندر مغرم الشهري
الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

علي آل شرمة
تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

محمد الصيعري
حكاية بدرية مع مديرتها

حكاية بدرية مع مديرتها

حسن آل عمير
الحقيقة حجر شطرنج

الحقيقة حجر شطرنج

مها الجبر
العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

سعيد آل جندب
التوظيف.. جعجعة بلا طحين

التوظيف.. جعجعة بلا طحين

بندر مغرم الشهري
هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

علي آل شرمة
أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة