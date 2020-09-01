الاتفاق يبدأ التحضير لملاقاة ضمك.. و"سليتي" يواصل التأهيل من الإصابة

قبل مواجهة تحديد المصير في الجولة 29

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته اليوم الثلاثاء، على ملعب عبد الله الدبل بالنادي تحضيرًا لاستضافة نظيره ضمك مساء الجمعة المقبل في الجولة 29 من الدوري.

وكان التدريب الذي قاده المدرب الوطني خالد العطوي اشتمل على تمارين استرجاعية للمجموعة الأولى التي شاركت في مباراة التعاون في مسبح النادي، بينما أجرت المجموعة الثانية التي ضمت اللاعبين الذين شاركوا في أجزاء من مباراة التعاون والذين لم يخوضوا المباراة حصة تدريبية متكاملة، بدأت بالتمارين الوقائية قسم بعدها العطوي لاعبي الفريق إلى مجموعتين لتطبيق عددٍ من الجمل التكتيكية، ومنها تدريب الاستحواذ والتحرك من دون كرة، ثم خاض الفريق مناورة جادة على ثلث الملعب، واختتم التدريب بتنفيذ عددٍ من اللاعبين تدريب الكرات الثابتة والمتحركة على حراس المرمى.

وفي سياق متصل يواصل لاعب الوسط التونسي نعيم سليتي برنامجه العلاجي مع الجهاز الطبي بالنادي، بعد أن أظهرت الفحوص إصابة اللاعب بعضلة الفخذ، وسيخضع السليتي للفحص مجددًا بعد أسبوع إلى 10 أيام لتحديد وقت عودته للتدريبات الجماعية، كما يواصل لاعب الوسط فواز الطريس برنامجه العلاجي مع الجهاز الطبي بالنادي، بعد أن أظهرت الفحوص إصابته بعضلة الفخذ، وسيخضع الطريس للفحص مجددًا بعد أسبوعين إلى 3 أسابيع لتحديد وقت عودته للتدريبات الجماعية.