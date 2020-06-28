متحدث "الصحة": نرصد حالات حرجة مرتفعة.. بين ٢٠٠٠ إلى ٢٥٠٠ حالة
قال: في الأيام الأخيرة نلاحظ ارتفاعاً في منحنى نمو العدوى مما يدعونا للحذر أكثر
أكد متحدث وزارة #الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن الوزارة ما زالت ترصد حالات حرجة مرتفعة، إلا أنها تعتبر مستقرة.
وقال اليوم خلال الإيجاز الصحفي الدوري عن مستجدات كورونا: الحالات الحرجة الحالية تم تسجيلها في الأسابيع الماضية والحالات الحرجة ما بين ٢٠٠٠ إلى ٢٥٠٠ حالة، وهي أعداد مرتفعة، لكنها في حدود، ويبدو أنها تستقر حالياً، ونراقبها بشكل يومي.
وتابع: في الأيام الأخيرة نلاحظ ارتفاعاً قليلاً في منحنى نمو العدوى؛ مما يدعونا إلى الحذر أكثر.
متحدث "الصحة": نرصد حالات حرجة مرتفعة.. بين ٢٠٠٠ إلى ٢٥٠٠ حالة
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2020-06-28
أكد متحدث وزارة #الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن الوزارة ما زالت ترصد حالات حرجة مرتفعة، إلا أنها تعتبر مستقرة.
وقال اليوم خلال الإيجاز الصحفي الدوري عن مستجدات كورونا: الحالات الحرجة الحالية تم تسجيلها في الأسابيع الماضية والحالات الحرجة ما بين ٢٠٠٠ إلى ٢٥٠٠ حالة، وهي أعداد مرتفعة، لكنها في حدود، ويبدو أنها تستقر حالياً، ونراقبها بشكل يومي.
وتابع: في الأيام الأخيرة نلاحظ ارتفاعاً قليلاً في منحنى نمو العدوى؛ مما يدعونا إلى الحذر أكثر.
28 يونيو 2020 - 7 ذو القعدة 1441
03:56 PM
متحدث "الصحة": نرصد حالات حرجة مرتفعة.. بين ٢٠٠٠ إلى ٢٥٠٠ حالة
قال: في الأيام الأخيرة نلاحظ ارتفاعاً في منحنى نمو العدوى مما يدعونا للحذر أكثر
أكد متحدث وزارة #الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن الوزارة ما زالت ترصد حالات حرجة مرتفعة، إلا أنها تعتبر مستقرة.
وقال اليوم خلال الإيجاز الصحفي الدوري عن مستجدات كورونا: الحالات الحرجة الحالية تم تسجيلها في الأسابيع الماضية والحالات الحرجة ما بين ٢٠٠٠ إلى ٢٥٠٠ حالة، وهي أعداد مرتفعة، لكنها في حدود، ويبدو أنها تستقر حالياً، ونراقبها بشكل يومي.
وتابع: في الأيام الأخيرة نلاحظ ارتفاعاً قليلاً في منحنى نمو العدوى؛ مما يدعونا إلى الحذر أكثر.