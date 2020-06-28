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"الصحة" تعلن تسجيل 3989 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 182493

متحدث "الصحة": نرصد حالات حرجة مرتفعة.. بين ٢٠٠٠ إلى ٢٥٠٠ حالة

قال: في الأيام الأخيرة نلاحظ ارتفاعاً في منحنى نمو العدوى مما يدعونا للحذر أكثر

أكد متحدث وزارة #الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن الوزارة ما زالت ترصد حالات حرجة مرتفعة، إلا أنها تعتبر مستقرة.

وقال اليوم خلال الإيجاز الصحفي الدوري عن مستجدات كورونا: الحالات الحرجة الحالية تم تسجيلها في الأسابيع الماضية والحالات الحرجة ما بين ٢٠٠٠ إلى ٢٥٠٠ حالة، وهي أعداد مرتفعة، لكنها في حدود، ويبدو أنها تستقر حالياً، ونراقبها بشكل يومي.

وتابع: في الأيام الأخيرة نلاحظ ارتفاعاً قليلاً في منحنى نمو العدوى؛ مما يدعونا إلى الحذر أكثر.

متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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متحدث "الصحة": نرصد حالات حرجة مرتفعة.. بين ٢٠٠٠ إلى ٢٥٠٠ حالة
سبق

أكد متحدث وزارة #الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن الوزارة ما زالت ترصد حالات حرجة مرتفعة، إلا أنها تعتبر مستقرة.

وقال اليوم خلال الإيجاز الصحفي الدوري عن مستجدات كورونا: الحالات الحرجة الحالية تم تسجيلها في الأسابيع الماضية والحالات الحرجة ما بين ٢٠٠٠ إلى ٢٥٠٠ حالة، وهي أعداد مرتفعة، لكنها في حدود، ويبدو أنها تستقر حالياً، ونراقبها بشكل يومي.

وتابع: في الأيام الأخيرة نلاحظ ارتفاعاً قليلاً في منحنى نمو العدوى؛ مما يدعونا إلى الحذر أكثر.

28 يونيو 2020 - 7 ذو القعدة 1441
03:56 PM

متحدث "الصحة": نرصد حالات حرجة مرتفعة.. بين ٢٠٠٠ إلى ٢٥٠٠ حالة

قال: في الأيام الأخيرة نلاحظ ارتفاعاً في منحنى نمو العدوى مما يدعونا للحذر أكثر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد متحدث وزارة #الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن الوزارة ما زالت ترصد حالات حرجة مرتفعة، إلا أنها تعتبر مستقرة.

وقال اليوم خلال الإيجاز الصحفي الدوري عن مستجدات كورونا: الحالات الحرجة الحالية تم تسجيلها في الأسابيع الماضية والحالات الحرجة ما بين ٢٠٠٠ إلى ٢٥٠٠ حالة، وهي أعداد مرتفعة، لكنها في حدود، ويبدو أنها تستقر حالياً، ونراقبها بشكل يومي.

وتابع: في الأيام الأخيرة نلاحظ ارتفاعاً قليلاً في منحنى نمو العدوى؛ مما يدعونا إلى الحذر أكثر.

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