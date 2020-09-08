النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الوهيبي": التعليم في السعودية يمرُّ بنقلة نوعية ومستمرة ستسهم في تطويره وتقدُّمه

تدريب معلمي الرياض على توظيف "مايكروسوفت تيمز" في الدراسة

أكد حمد بن ناصر الوهيبي، المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض، أن التعليم في السعودية يمرُّ بنقلة نوعية ومستمرة، ستسهم في تطويره وتقدُّمه في المستقبل القريب. وقال: "لا نتوقع أن تكتمل هذه النقلة دون صعوبات وتحديات، تحتم علينا مواجهتها، وإيجاد الحلول الآنية والمستقبلية لها؛ لذا دوِّنوا أحداثكم اليومية في نقولات التعليم النوعية؛ فسنذكرها مستقبلاً للأجيال القادمة".

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع لجنة التعليم الإلكتروني، بحضور مديري مكاتب التعليم في المنطقة؛ وذلك لمتابعة التقارير الميدانية، والجهود المقدَّمة لدعم قادة المدارس والمعلمين والمعلمات والطلاب وأولياء أمورهم في رحلة التعليم عن بُعد عبر "منصة مدرستي" والمنصات المساندة.

وأضاف: "نعيش في السعودية تطورًا في جميع المجالات والقطاعات، والتعليم ليس بعيدًا عن مواكبة ذلك؛ فالتقنية في التعليم لم تعد جزءًا كما في الماضي، بل العمود الفقري له، من خلال شراكة حقيقية بين المسؤول والمعلم والطالب وولي الأمر لتحسين منصاتنا التعليمية؛ حتى يكون كل بيت من بيوت الوطن منبرًا تعليميًّا وتربويًّا وإرشاديًّا، وصناعة أجيال متقاربة تقنيًّا، كما هي في الواقع".

وأهاب "الوهيبي" بمديري المكاتب التعليمية للعمل والاستثمار الأمثل لمنصة مدرستي التعليمية خاصة، والتعليم عن بُعد عامة، لإيجاد علاقة قوية ومرنة بين المنزل والمدرسة غير مرتبطة بالمكان والزمان. مؤكدًا أن التحديات الحالية "وقتية"، وهناك لجان كثيرة من جميع قطاعات الإدارة لمعالجتها.

ودعا المدير العام للتعليم في منطقة الرياض أولياء الأمور إلى المشاركة في نهضة التعليم، مع توافر الرقابة الرشيدة التي تساعد على توجيه أبنائهم وبناتهم، والإسهام في بناء الوطن، ونقله إلى مراتب متقدمة متسلحين بالعلم والمعرفة. مشددًا على أن "تعليم الرياض" أنشأت لجنة للتعليم الإلكتروني لدعم 4700 مدرسة لاستثمار التقنية، ومواجهة التحديات.

وانطلق اليوم الثلاثاء 20/ 1/ 1442هـ بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض البرنامج التدريبي "توظيف برنامج مايكروسوفت تيمز في التعليم" للمعلمين والمعلمات، الذي يستمر إلى الثلاثاء المقبل.

من جهته، أوضح علي الغامدي، المتحدث الرسمي بـ"تعليم الرياض"، أن البرنامج يهدف إلى تحقيق أفضل مستويات الأداء التدريسي لمعلمي ومعلمات الإدارة للاستفادة من منصة مدرستي، بما يحاكي الواقع، ويتيح عددًا أكبر من بدائل التعليم، ووسائل قياس أداء الطلاب.

وأشار "الغامدي" إلى أن التسجيل متاح لجميع المدارس ومكاتب التعليم للبنين والبنات عبر بوابة الرياض التعليمية من تبويب التدريب -تدريب تقنية المعلومات. مضيفًا بأن موعد البرنامج سيكون من الساعة السابعة حتى التاسعة مساء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الوهيبي": التعليم في السعودية يمرُّ بنقلة نوعية ومستمرة ستسهم في تطويره وتقدُّمه
سبق

أكد حمد بن ناصر الوهيبي، المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض، أن التعليم في السعودية يمرُّ بنقلة نوعية ومستمرة، ستسهم في تطويره وتقدُّمه في المستقبل القريب. وقال: "لا نتوقع أن تكتمل هذه النقلة دون صعوبات وتحديات، تحتم علينا مواجهتها، وإيجاد الحلول الآنية والمستقبلية لها؛ لذا دوِّنوا أحداثكم اليومية في نقولات التعليم النوعية؛ فسنذكرها مستقبلاً للأجيال القادمة".

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع لجنة التعليم الإلكتروني، بحضور مديري مكاتب التعليم في المنطقة؛ وذلك لمتابعة التقارير الميدانية، والجهود المقدَّمة لدعم قادة المدارس والمعلمين والمعلمات والطلاب وأولياء أمورهم في رحلة التعليم عن بُعد عبر "منصة مدرستي" والمنصات المساندة.

وأضاف: "نعيش في السعودية تطورًا في جميع المجالات والقطاعات، والتعليم ليس بعيدًا عن مواكبة ذلك؛ فالتقنية في التعليم لم تعد جزءًا كما في الماضي، بل العمود الفقري له، من خلال شراكة حقيقية بين المسؤول والمعلم والطالب وولي الأمر لتحسين منصاتنا التعليمية؛ حتى يكون كل بيت من بيوت الوطن منبرًا تعليميًّا وتربويًّا وإرشاديًّا، وصناعة أجيال متقاربة تقنيًّا، كما هي في الواقع".

وأهاب "الوهيبي" بمديري المكاتب التعليمية للعمل والاستثمار الأمثل لمنصة مدرستي التعليمية خاصة، والتعليم عن بُعد عامة، لإيجاد علاقة قوية ومرنة بين المنزل والمدرسة غير مرتبطة بالمكان والزمان. مؤكدًا أن التحديات الحالية "وقتية"، وهناك لجان كثيرة من جميع قطاعات الإدارة لمعالجتها.

ودعا المدير العام للتعليم في منطقة الرياض أولياء الأمور إلى المشاركة في نهضة التعليم، مع توافر الرقابة الرشيدة التي تساعد على توجيه أبنائهم وبناتهم، والإسهام في بناء الوطن، ونقله إلى مراتب متقدمة متسلحين بالعلم والمعرفة. مشددًا على أن "تعليم الرياض" أنشأت لجنة للتعليم الإلكتروني لدعم 4700 مدرسة لاستثمار التقنية، ومواجهة التحديات.

وانطلق اليوم الثلاثاء 20/ 1/ 1442هـ بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض البرنامج التدريبي "توظيف برنامج مايكروسوفت تيمز في التعليم" للمعلمين والمعلمات، الذي يستمر إلى الثلاثاء المقبل.

من جهته، أوضح علي الغامدي، المتحدث الرسمي بـ"تعليم الرياض"، أن البرنامج يهدف إلى تحقيق أفضل مستويات الأداء التدريسي لمعلمي ومعلمات الإدارة للاستفادة من منصة مدرستي، بما يحاكي الواقع، ويتيح عددًا أكبر من بدائل التعليم، ووسائل قياس أداء الطلاب.

وأشار "الغامدي" إلى أن التسجيل متاح لجميع المدارس ومكاتب التعليم للبنين والبنات عبر بوابة الرياض التعليمية من تبويب التدريب -تدريب تقنية المعلومات. مضيفًا بأن موعد البرنامج سيكون من الساعة السابعة حتى التاسعة مساء.

08 سبتمبر 2020 - 20 محرّم 1442
08:56 PM

"الوهيبي": التعليم في السعودية يمرُّ بنقلة نوعية ومستمرة ستسهم في تطويره وتقدُّمه

تدريب معلمي الرياض على توظيف "مايكروسوفت تيمز" في الدراسة

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
1
2,285

أكد حمد بن ناصر الوهيبي، المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض، أن التعليم في السعودية يمرُّ بنقلة نوعية ومستمرة، ستسهم في تطويره وتقدُّمه في المستقبل القريب. وقال: "لا نتوقع أن تكتمل هذه النقلة دون صعوبات وتحديات، تحتم علينا مواجهتها، وإيجاد الحلول الآنية والمستقبلية لها؛ لذا دوِّنوا أحداثكم اليومية في نقولات التعليم النوعية؛ فسنذكرها مستقبلاً للأجيال القادمة".

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع لجنة التعليم الإلكتروني، بحضور مديري مكاتب التعليم في المنطقة؛ وذلك لمتابعة التقارير الميدانية، والجهود المقدَّمة لدعم قادة المدارس والمعلمين والمعلمات والطلاب وأولياء أمورهم في رحلة التعليم عن بُعد عبر "منصة مدرستي" والمنصات المساندة.

وأضاف: "نعيش في السعودية تطورًا في جميع المجالات والقطاعات، والتعليم ليس بعيدًا عن مواكبة ذلك؛ فالتقنية في التعليم لم تعد جزءًا كما في الماضي، بل العمود الفقري له، من خلال شراكة حقيقية بين المسؤول والمعلم والطالب وولي الأمر لتحسين منصاتنا التعليمية؛ حتى يكون كل بيت من بيوت الوطن منبرًا تعليميًّا وتربويًّا وإرشاديًّا، وصناعة أجيال متقاربة تقنيًّا، كما هي في الواقع".

وأهاب "الوهيبي" بمديري المكاتب التعليمية للعمل والاستثمار الأمثل لمنصة مدرستي التعليمية خاصة، والتعليم عن بُعد عامة، لإيجاد علاقة قوية ومرنة بين المنزل والمدرسة غير مرتبطة بالمكان والزمان. مؤكدًا أن التحديات الحالية "وقتية"، وهناك لجان كثيرة من جميع قطاعات الإدارة لمعالجتها.

ودعا المدير العام للتعليم في منطقة الرياض أولياء الأمور إلى المشاركة في نهضة التعليم، مع توافر الرقابة الرشيدة التي تساعد على توجيه أبنائهم وبناتهم، والإسهام في بناء الوطن، ونقله إلى مراتب متقدمة متسلحين بالعلم والمعرفة. مشددًا على أن "تعليم الرياض" أنشأت لجنة للتعليم الإلكتروني لدعم 4700 مدرسة لاستثمار التقنية، ومواجهة التحديات.

وانطلق اليوم الثلاثاء 20/ 1/ 1442هـ بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض البرنامج التدريبي "توظيف برنامج مايكروسوفت تيمز في التعليم" للمعلمين والمعلمات، الذي يستمر إلى الثلاثاء المقبل.

من جهته، أوضح علي الغامدي، المتحدث الرسمي بـ"تعليم الرياض"، أن البرنامج يهدف إلى تحقيق أفضل مستويات الأداء التدريسي لمعلمي ومعلمات الإدارة للاستفادة من منصة مدرستي، بما يحاكي الواقع، ويتيح عددًا أكبر من بدائل التعليم، ووسائل قياس أداء الطلاب.

وأشار "الغامدي" إلى أن التسجيل متاح لجميع المدارس ومكاتب التعليم للبنين والبنات عبر بوابة الرياض التعليمية من تبويب التدريب -تدريب تقنية المعلومات. مضيفًا بأن موعد البرنامج سيكون من الساعة السابعة حتى التاسعة مساء.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,759
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,786
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,329
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,383

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

واقعیة التعلیم الافتراضي!!

واقعیة التعلیم الافتراضي!!

عبدالله بن خميس العمري
المرشدون والمرشدات في منزلة بین المنزلتین..!!

المرشدون والمرشدات في منزلة بین المنزلتین..!!

ماجد الحربي
وبدأ عام جديد بين كورونا والتعليم..!

وبدأ عام جديد بين كورونا والتعليم..!

سارة الجهني
السعودية.. والحرب على الفساد

السعودية.. والحرب على الفساد

غسان محمد عسيلان
"الفشليستا".. بكسر اللام

"الفشليستا".. بكسر اللام

فراس طرابلسي
جمعية ألزهايمر.. جهود إنسانية ومتعددة واستثنائية

جمعية ألزهايمر.. جهود إنسانية ومتعددة واستثنائية

حواء القرني
الوسطية وأساليب الإخوان

الوسطية وأساليب الإخوان

علي آل شرمة
صرِّح بمرضك وأصلك قبل زواجك

صرِّح بمرضك وأصلك قبل زواجك

حسن آل عمير
الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

عبدالغني الشيخ
"ناس ما عندها ذوق"..!

"ناس ما عندها ذوق"..!

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة