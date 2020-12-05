شاهد.. متسابق يطرح "قعود" أرضاً خلال 7 ثواني "فن وتكتيك"

خلال مسابقة مهرجان الملك عبدالعزيز "القعود قعودك"

تصوير: بندر الرمالي: "زاوية مائلة" و"خبرة" دفعت محمد بن ناجي الصخابرة لطرح "قعود" أرضًا خلال 7 ثواني فقط من دخوله "ساحة النزال"، خلال فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الذي يقيم مسابقة "القعود قعودك" لجمهور منافسات المهرجان، والتي تعمد إلى طرح مجموعة من "القعدان" داخل سياج مغلق، لتتيح للمتشارك "نزال" هدفه طرح القعود أرضًا.



وقال الصخابرة: "إن طرح القعود فن وتكتيك، بالإضافة إلى الخبرة في هذا المجال زاوية الدخول المائلة على القعود وطريقة شد الذيل".



وبكل افتخار أكد الصخابرة أنه يمتلك هذه الخبرة؛ الأمر الذي دفعه للمشاركة بدون أي تردد، ونوه إلى أنه سوف يقدم الجائزة كرامة لأبناء عمه المشاركين في منافسات مسابقات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.



وشارك الصخابرة "النزال" مشاركين آخرين تمكنا أيضاً من طرح "القعود" ولكن بفارق زمني مختلف.





وكان مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل قد طرح المسابقة للمرة الأولى في نسخة العام الماضي.