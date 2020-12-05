النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 190 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 324 خلال الـ24 ساعة الماضية

شاهد.. متسابق يطرح "قعود" أرضاً خلال 7 ثواني "فن وتكتيك"

خلال مسابقة مهرجان الملك عبدالعزيز "القعود قعودك"

تصوير: بندر الرمالي: "زاوية مائلة" و"خبرة" دفعت محمد بن ناجي الصخابرة لطرح "قعود" أرضًا خلال 7 ثواني فقط من دخوله "ساحة النزال"، خلال فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الذي يقيم مسابقة "القعود قعودك" لجمهور منافسات المهرجان، والتي تعمد إلى طرح مجموعة من "القعدان" داخل سياج مغلق، لتتيح للمتشارك "نزال" هدفه طرح القعود أرضًا.

وقال الصخابرة: "إن طرح القعود فن وتكتيك، بالإضافة إلى الخبرة في هذا المجال زاوية الدخول المائلة على القعود وطريقة شد الذيل".

وبكل افتخار أكد الصخابرة أنه يمتلك هذه الخبرة؛ الأمر الذي دفعه للمشاركة بدون أي تردد، ونوه إلى أنه سوف يقدم الجائزة كرامة لأبناء عمه المشاركين في منافسات مسابقات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.

وشارك الصخابرة "النزال" مشاركين آخرين تمكنا أيضاً من طرح "القعود" ولكن بفارق زمني مختلف.


وكان مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل قد طرح المسابقة للمرة الأولى في نسخة العام الماضي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. متسابق يطرح "قعود" أرضاً خلال 7 ثواني "فن وتكتيك"
سبق

تصوير: بندر الرمالي: "زاوية مائلة" و"خبرة" دفعت محمد بن ناجي الصخابرة لطرح "قعود" أرضًا خلال 7 ثواني فقط من دخوله "ساحة النزال"، خلال فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الذي يقيم مسابقة "القعود قعودك" لجمهور منافسات المهرجان، والتي تعمد إلى طرح مجموعة من "القعدان" داخل سياج مغلق، لتتيح للمتشارك "نزال" هدفه طرح القعود أرضًا.

وقال الصخابرة: "إن طرح القعود فن وتكتيك، بالإضافة إلى الخبرة في هذا المجال زاوية الدخول المائلة على القعود وطريقة شد الذيل".

وبكل افتخار أكد الصخابرة أنه يمتلك هذه الخبرة؛ الأمر الذي دفعه للمشاركة بدون أي تردد، ونوه إلى أنه سوف يقدم الجائزة كرامة لأبناء عمه المشاركين في منافسات مسابقات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.

وشارك الصخابرة "النزال" مشاركين آخرين تمكنا أيضاً من طرح "القعود" ولكن بفارق زمني مختلف.


وكان مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل قد طرح المسابقة للمرة الأولى في نسخة العام الماضي.

05 ديسمبر 2020 - 20 ربيع الآخر 1442
04:00 PM

شاهد.. متسابق يطرح "قعود" أرضاً خلال 7 ثواني "فن وتكتيك"

خلال مسابقة مهرجان الملك عبدالعزيز "القعود قعودك"

A A A
مسلّم الهواملة - الرياض
0
1,448

تصوير: بندر الرمالي: "زاوية مائلة" و"خبرة" دفعت محمد بن ناجي الصخابرة لطرح "قعود" أرضًا خلال 7 ثواني فقط من دخوله "ساحة النزال"، خلال فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الذي يقيم مسابقة "القعود قعودك" لجمهور منافسات المهرجان، والتي تعمد إلى طرح مجموعة من "القعدان" داخل سياج مغلق، لتتيح للمتشارك "نزال" هدفه طرح القعود أرضًا.

وقال الصخابرة: "إن طرح القعود فن وتكتيك، بالإضافة إلى الخبرة في هذا المجال زاوية الدخول المائلة على القعود وطريقة شد الذيل".

وبكل افتخار أكد الصخابرة أنه يمتلك هذه الخبرة؛ الأمر الذي دفعه للمشاركة بدون أي تردد، ونوه إلى أنه سوف يقدم الجائزة كرامة لأبناء عمه المشاركين في منافسات مسابقات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.

وشارك الصخابرة "النزال" مشاركين آخرين تمكنا أيضاً من طرح "القعود" ولكن بفارق زمني مختلف.


وكان مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل قد طرح المسابقة للمرة الأولى في نسخة العام الماضي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,337
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,393
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,151
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,789

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

محمد الحيدر
يمكنك أن تظهر..

يمكنك أن تظهر..

مها الجبر
إذا قلت فعلت

إذا قلت فعلت

سرور بن محمد
ماراثون الفساد ومليار الفزعة

ماراثون الفساد ومليار الفزعة

عبدالغني الشيخ
36 ْ تحت الصفر

36 ْ تحت الصفر

بدر الغامدي
زوجي عينه على راتبي!!

زوجي عينه على راتبي!!

غسان محمد عسيلان
الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

علي آل شرمة
اختر مكانك في هذا العالم

اختر مكانك في هذا العالم

مها الجبر
الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

ماجد البريكان
مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

غسان محمد عسيلان
(هلا بالأحد)..!

(هلا بالأحد)..!

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة