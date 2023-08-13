إغلاق 6 منشآت غذائية بـ"أجياد مكة" لمخالفتها للاشتراطات الصحية

تمثلت في تدني مستوى النظافة ووجود حشرات وعدم وجود شهادات

أغلقت وكالة البلديات -ممثلة في بلدية أجياد الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة- 6 منشآت غذائية؛ لمخالفتها للاشتراطات الصحية.

وأوضح رئيس بلدية أجياد الفرعية المهندس بندر بن خضر الشريف، أن الفِرَق الرقابية الميدانية أغلقت 6 منشآت غذائية ضمن نطاق البلدية لمخالفة الاشتراطات الصحية؛ مبينًا أن المخالفات المرصودة على المنشآت تمثلت في تدني مستوى النظافة العامة، ووجود حشرات داخلها، إضافة إلى عدم وجود رخص وشهادات صحية سارية؛ مؤكدًا تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المحلات المخالفة.

وشدد "الشريف" على تكثيف الجولات الرقابية بالمنشآت الغذائية؛ للتأكد من التزامها بتطبيق كل الاشتراطات؛ وذلك حرصًا على كل ما يمس صحة المواطن والمقيم؛ لافتًا إلى أن الفِرَق لن تتهاون في أداء واجبها على أكمل وجه حيال متابعة ورصد جميع المحلات المخالفة، وفي حال وجود ملاحظات ومخالفات بلدية يمكن التواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940)، ليتم اتخاذ كل الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة.