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صورة.. أصغر حاج في عرفات.. "عمار السوري" محرمًا بعمر ٨ أشهر

يتأمل في الحشود التي تجوب عرفات الله

يتأمل في الحشود التي تجوب عرفات الله، ويلهو مع أسرته ويحاول ترديد ما يلقنونه به من أذكار، مرتديًا الإحرام الصغير الذي أبداه جميلاً ومحط أنظار من حوله.

إنه الطفل السوري "عمار" ويعد حتى تلك اللحظة أصغر المحرمين، وتمكن من استقطاب أنظار الحجاج الذين يداعبونه أثناء عبورهم من جواره.

وعمار هو الحاج الصغير مع أسرته "السورية" يتواجد منذ الصباح بجانب جبل الرحمة الذي استقبل وفود الحجيج بأعداد كبيرة منذ وقت مبكر هذا اليوم.

موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ الحج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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صورة.. أصغر حاج في عرفات.. "عمار السوري" محرمًا بعمر ٨ أشهر
سبق

يتأمل في الحشود التي تجوب عرفات الله، ويلهو مع أسرته ويحاول ترديد ما يلقنونه به من أذكار، مرتديًا الإحرام الصغير الذي أبداه جميلاً ومحط أنظار من حوله.

إنه الطفل السوري "عمار" ويعد حتى تلك اللحظة أصغر المحرمين، وتمكن من استقطاب أنظار الحجاج الذين يداعبونه أثناء عبورهم من جواره.

وعمار هو الحاج الصغير مع أسرته "السورية" يتواجد منذ الصباح بجانب جبل الرحمة الذي استقبل وفود الحجيج بأعداد كبيرة منذ وقت مبكر هذا اليوم.

10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440
09:03 AM
اخر تعديل
10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440
11:04 AM

صورة.. أصغر حاج في عرفات.. "عمار السوري" محرمًا بعمر ٨ أشهر

يتأمل في الحشود التي تجوب عرفات الله

A A A
محمد المواسي - بعثة المشاعر المقدّسة
1
5,056

يتأمل في الحشود التي تجوب عرفات الله، ويلهو مع أسرته ويحاول ترديد ما يلقنونه به من أذكار، مرتديًا الإحرام الصغير الذي أبداه جميلاً ومحط أنظار من حوله.

إنه الطفل السوري "عمار" ويعد حتى تلك اللحظة أصغر المحرمين، وتمكن من استقطاب أنظار الحجاج الذين يداعبونه أثناء عبورهم من جواره.

وعمار هو الحاج الصغير مع أسرته "السورية" يتواجد منذ الصباح بجانب جبل الرحمة الذي استقبل وفود الحجيج بأعداد كبيرة منذ وقت مبكر هذا اليوم.

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