النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الأمم المتحدة تدرج "الحوثي" على القائمة السوداء لمنتهكي حقوق الأطفال

قالت إن الميليشيات الانقلابية قتلت وشوهت 250 طفلاً يمنياً

أدرجت الأمم المتحدة جماعة الحوثي الجمعة، على القائمة السوداء للجماعات المنتهكة لحقوق الأطفال بحسب ما ذكره موقع العربية.

وفي هذا السياق قالت الأمم المتحدة إن "جماعة الحوثي قتلت وشوهت 250 طفلاً يمنياً".

وكانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات قد وثقت في فبراير الماضي (65971) انتهاكاً بحق الأطفال اليمنيين خلال السنوات الأربع الماضية، وذلك في تقرير أطلقته حول انتهاكات الطفولة.

وأكدت الشبكة أن انقلاب الميليشيات الحوثية دفع ما يزيد عن مليوني طفل إلى سوق العمل بحثاً عن فرصة عمل، نتيجة الوضع الاقتصادي المتدهور، کما حرم 4,5 ملايين من التعليم نتيجة تحويل المنشآت التعليمية إلى ثكنات عسكرية للميليشيات ومعسكرات تدريب المجندين.


وأبانت الشبكة أن الأطفال يعيشون وضعاً نفسياً صعباً نتيجة أعمال العنف المفرط، ونتيجة لأعمال القتل والجرائم المشهودة.

ميليشيا الحوثي الإرهابية

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الأمم المتحدة تدرج "الحوثي" على القائمة السوداء لمنتهكي حقوق الأطفال
سبق

أدرجت الأمم المتحدة جماعة الحوثي الجمعة، على القائمة السوداء للجماعات المنتهكة لحقوق الأطفال بحسب ما ذكره موقع العربية.

وفي هذا السياق قالت الأمم المتحدة إن "جماعة الحوثي قتلت وشوهت 250 طفلاً يمنياً".

وكانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات قد وثقت في فبراير الماضي (65971) انتهاكاً بحق الأطفال اليمنيين خلال السنوات الأربع الماضية، وذلك في تقرير أطلقته حول انتهاكات الطفولة.

وأكدت الشبكة أن انقلاب الميليشيات الحوثية دفع ما يزيد عن مليوني طفل إلى سوق العمل بحثاً عن فرصة عمل، نتيجة الوضع الاقتصادي المتدهور، کما حرم 4,5 ملايين من التعليم نتيجة تحويل المنشآت التعليمية إلى ثكنات عسكرية للميليشيات ومعسكرات تدريب المجندين.


وأبانت الشبكة أن الأطفال يعيشون وضعاً نفسياً صعباً نتيجة أعمال العنف المفرط، ونتيجة لأعمال القتل والجرائم المشهودة.

18 يونيو 2021 - 8 ذو القعدة 1442
08:48 PM
اخر تعديل
18 يونيو 2021 - 8 ذو القعدة 1442
11:55 PM

الأمم المتحدة تدرج "الحوثي" على القائمة السوداء لمنتهكي حقوق الأطفال

قالت إن الميليشيات الانقلابية قتلت وشوهت 250 طفلاً يمنياً

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
1,610

أدرجت الأمم المتحدة جماعة الحوثي الجمعة، على القائمة السوداء للجماعات المنتهكة لحقوق الأطفال بحسب ما ذكره موقع العربية.

وفي هذا السياق قالت الأمم المتحدة إن "جماعة الحوثي قتلت وشوهت 250 طفلاً يمنياً".

وكانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات قد وثقت في فبراير الماضي (65971) انتهاكاً بحق الأطفال اليمنيين خلال السنوات الأربع الماضية، وذلك في تقرير أطلقته حول انتهاكات الطفولة.

وأكدت الشبكة أن انقلاب الميليشيات الحوثية دفع ما يزيد عن مليوني طفل إلى سوق العمل بحثاً عن فرصة عمل، نتيجة الوضع الاقتصادي المتدهور، کما حرم 4,5 ملايين من التعليم نتيجة تحويل المنشآت التعليمية إلى ثكنات عسكرية للميليشيات ومعسكرات تدريب المجندين.


وأبانت الشبكة أن الأطفال يعيشون وضعاً نفسياً صعباً نتيجة أعمال العنف المفرط، ونتيجة لأعمال القتل والجرائم المشهودة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,654
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,142
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,262
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,887

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة