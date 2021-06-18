الأمم المتحدة تدرج "الحوثي" على القائمة السوداء لمنتهكي حقوق الأطفال

قالت إن الميليشيات الانقلابية قتلت وشوهت 250 طفلاً يمنياً

أدرجت الأمم المتحدة جماعة الحوثي الجمعة، على القائمة السوداء للجماعات المنتهكة لحقوق الأطفال بحسب ما ذكره موقع العربية.

وفي هذا السياق قالت الأمم المتحدة إن "جماعة الحوثي قتلت وشوهت 250 طفلاً يمنياً".

وكانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات قد وثقت في فبراير الماضي (65971) انتهاكاً بحق الأطفال اليمنيين خلال السنوات الأربع الماضية، وذلك في تقرير أطلقته حول انتهاكات الطفولة.

وأكدت الشبكة أن انقلاب الميليشيات الحوثية دفع ما يزيد عن مليوني طفل إلى سوق العمل بحثاً عن فرصة عمل، نتيجة الوضع الاقتصادي المتدهور، کما حرم 4,5 ملايين من التعليم نتيجة تحويل المنشآت التعليمية إلى ثكنات عسكرية للميليشيات ومعسكرات تدريب المجندين.



وأبانت الشبكة أن الأطفال يعيشون وضعاً نفسياً صعباً نتيجة أعمال العنف المفرط، ونتيجة لأعمال القتل والجرائم المشهودة.