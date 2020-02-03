النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"السقا" تحتفل بـ "إيقاع الزمن" في معرض القاهرة الدولي للكتاب

بحضور "نقلي" والملحق الثقافي وكوكبة من الفنانين والمثقفين والإعلاميين

بحضور السفير السعودي في القاهرة السفير أسامة نقلي، والملحق الثقافي بسفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة الدكتور خالد بن عبد الله النامي، وكوكبة من الفنانين والمثقفين والإعلاميين، احتفلت الإعلامية نانا السقا بحفل توقيع أحدث إصداراتها "إيقاع الزمن" الصادر عن دار روائع للنشر والتوزيع، وذلك بحضور واسع من زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الحادية والخمسين.

وحرص عديد الزوار من مختلف الجنسيات على المشاركة في الحفل والتقاط الصور التذكارية مع الكاتبة. وأبدوا إعجابهم بمضمون الكتاب وما تضمنه من لمحات إنسانية وحياتية ذات مدلولات عميقة.

يضم الكتاب مجموعة من المقالات والخواطر التي نشرتها الكاتبة في عددٍ من الصحف السعودية، أبرزها "عكاظ" و"المدينة" و"البلاد"، وتعكس صورة أكثر عمقًا وأوسع أفقًا للحياة؛ جمعت من خلالها شتات الأرواح، وقدمت تجارب البشر وحكاياتهم، كالحب والصداقة، والعلاقات الإنسانية المعقدة، فخلف كل كلمة حكاية، ووراء كل حكاية كثير من التفاصيل، في هذه المساحة تصحبنا الكاتبة إلى عوالم متباينة يصعب مقاومة الإبحار إليها.

ووصف الكاتب والسيناريست وحيد حامد الذي كتب مقدمة الكتاب "إيقاع الزمن" قائلاً: "نحن أمام كاتبة متمكنة تملك خيالاً مدهشًا، صاغته بلغة رشيقة أقرب إلى لغة الشعر، مع مضمون إنساني يحمل الكثير من القضايا المتنوعة، فاستطاعت أن توصل رسائلها الإنسانية في سهولة ويسر".

وعلى غلاف الكتاب الذي أبدعته سارة فَقِيه ورسمت لوحاته الداخلية خديجة باحميد، قال الكاتب إبراهيم عبدالمجيد:"هذه مقالات من الروح والقلب تحمل الكثير من المشاعر النبيلة حول الحب والفراق، حب صامد عبر الزمان أو حب ضائع أو فراق الأحباء، تترك أثرها على قلب القارئ، الذي سيرتاح إليها في زمن المعارك والقتل والجنون، الكاتبة تكتبها بصدق عميق في المشاعر، وبلغة تحلق مع الحب وتنكسر مع ألم الفراق، وفي براعة روحية أيضًا تُنهي كل مقال بشذرات من شعر الشعراء العرب، عن الحب والجمال والأسى، فتتعمق الحالة في قلب القارئ كأنها قدر، مقالات جميلة هي شحنة من العواطف النبيلة وأقرب إلى الحكايات الهامسة المؤثرة".

وعبرت الكاتبة نانا السقا بدورها عن سعادتها بالحفاوة والأصداء الواسعة التي حققها الكتاب بعد ساعات قليلة من طرحه، مؤكدة أن هذا يعكس زيادة الوعي بأهمية الثقافة والفكر في بناء المجتمعات العربية، وأن الإقبال الواسع على معرض القاهرة الدولي للكتاب يعكس إدراك الأجيال الشابة أهمية القراءة. يُشار إلى أن المعرض افتتحه رئيس الوزراء المصري د. مصطفى مدبولي يوم الأربعاء 22 يناير، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس تحت شعار "مصر إفريقيا ثقافة التنوع"، بمشاركة 40 دولة، ويضم 808 أجنحة عرض، و900 دار نشر، بالإضافة إلى 41 مكتبة من سور الأزبكية، ونحو 3502 فعالية ثقافية وفنية متنوعة. ولأول مرة تم إطلاق تطبيق إلكتروني يُسهم في التيسير على الزائرين معرفة أماكن دور النشر، وما تعرضه من الإصدارات بجميع بياناتها، والفعاليات المصاحبة ومواعيدها.

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

اعلان
"السقا" تحتفل بـ "إيقاع الزمن" في معرض القاهرة الدولي للكتاب
سبق

بحضور السفير السعودي في القاهرة السفير أسامة نقلي، والملحق الثقافي بسفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة الدكتور خالد بن عبد الله النامي، وكوكبة من الفنانين والمثقفين والإعلاميين، احتفلت الإعلامية نانا السقا بحفل توقيع أحدث إصداراتها "إيقاع الزمن" الصادر عن دار روائع للنشر والتوزيع، وذلك بحضور واسع من زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الحادية والخمسين.

وحرص عديد الزوار من مختلف الجنسيات على المشاركة في الحفل والتقاط الصور التذكارية مع الكاتبة. وأبدوا إعجابهم بمضمون الكتاب وما تضمنه من لمحات إنسانية وحياتية ذات مدلولات عميقة.

يضم الكتاب مجموعة من المقالات والخواطر التي نشرتها الكاتبة في عددٍ من الصحف السعودية، أبرزها "عكاظ" و"المدينة" و"البلاد"، وتعكس صورة أكثر عمقًا وأوسع أفقًا للحياة؛ جمعت من خلالها شتات الأرواح، وقدمت تجارب البشر وحكاياتهم، كالحب والصداقة، والعلاقات الإنسانية المعقدة، فخلف كل كلمة حكاية، ووراء كل حكاية كثير من التفاصيل، في هذه المساحة تصحبنا الكاتبة إلى عوالم متباينة يصعب مقاومة الإبحار إليها.

ووصف الكاتب والسيناريست وحيد حامد الذي كتب مقدمة الكتاب "إيقاع الزمن" قائلاً: "نحن أمام كاتبة متمكنة تملك خيالاً مدهشًا، صاغته بلغة رشيقة أقرب إلى لغة الشعر، مع مضمون إنساني يحمل الكثير من القضايا المتنوعة، فاستطاعت أن توصل رسائلها الإنسانية في سهولة ويسر".

وعلى غلاف الكتاب الذي أبدعته سارة فَقِيه ورسمت لوحاته الداخلية خديجة باحميد، قال الكاتب إبراهيم عبدالمجيد:"هذه مقالات من الروح والقلب تحمل الكثير من المشاعر النبيلة حول الحب والفراق، حب صامد عبر الزمان أو حب ضائع أو فراق الأحباء، تترك أثرها على قلب القارئ، الذي سيرتاح إليها في زمن المعارك والقتل والجنون، الكاتبة تكتبها بصدق عميق في المشاعر، وبلغة تحلق مع الحب وتنكسر مع ألم الفراق، وفي براعة روحية أيضًا تُنهي كل مقال بشذرات من شعر الشعراء العرب، عن الحب والجمال والأسى، فتتعمق الحالة في قلب القارئ كأنها قدر، مقالات جميلة هي شحنة من العواطف النبيلة وأقرب إلى الحكايات الهامسة المؤثرة".

وعبرت الكاتبة نانا السقا بدورها عن سعادتها بالحفاوة والأصداء الواسعة التي حققها الكتاب بعد ساعات قليلة من طرحه، مؤكدة أن هذا يعكس زيادة الوعي بأهمية الثقافة والفكر في بناء المجتمعات العربية، وأن الإقبال الواسع على معرض القاهرة الدولي للكتاب يعكس إدراك الأجيال الشابة أهمية القراءة. يُشار إلى أن المعرض افتتحه رئيس الوزراء المصري د. مصطفى مدبولي يوم الأربعاء 22 يناير، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس تحت شعار "مصر إفريقيا ثقافة التنوع"، بمشاركة 40 دولة، ويضم 808 أجنحة عرض، و900 دار نشر، بالإضافة إلى 41 مكتبة من سور الأزبكية، ونحو 3502 فعالية ثقافية وفنية متنوعة. ولأول مرة تم إطلاق تطبيق إلكتروني يُسهم في التيسير على الزائرين معرفة أماكن دور النشر، وما تعرضه من الإصدارات بجميع بياناتها، والفعاليات المصاحبة ومواعيدها.

03 فبراير 2020 - 9 جمادى الآخر 1441
01:39 AM

"السقا" تحتفل بـ "إيقاع الزمن" في معرض القاهرة الدولي للكتاب

بحضور "نقلي" والملحق الثقافي وكوكبة من الفنانين والمثقفين والإعلاميين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
47

بحضور السفير السعودي في القاهرة السفير أسامة نقلي، والملحق الثقافي بسفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة الدكتور خالد بن عبد الله النامي، وكوكبة من الفنانين والمثقفين والإعلاميين، احتفلت الإعلامية نانا السقا بحفل توقيع أحدث إصداراتها "إيقاع الزمن" الصادر عن دار روائع للنشر والتوزيع، وذلك بحضور واسع من زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الحادية والخمسين.

وحرص عديد الزوار من مختلف الجنسيات على المشاركة في الحفل والتقاط الصور التذكارية مع الكاتبة. وأبدوا إعجابهم بمضمون الكتاب وما تضمنه من لمحات إنسانية وحياتية ذات مدلولات عميقة.

يضم الكتاب مجموعة من المقالات والخواطر التي نشرتها الكاتبة في عددٍ من الصحف السعودية، أبرزها "عكاظ" و"المدينة" و"البلاد"، وتعكس صورة أكثر عمقًا وأوسع أفقًا للحياة؛ جمعت من خلالها شتات الأرواح، وقدمت تجارب البشر وحكاياتهم، كالحب والصداقة، والعلاقات الإنسانية المعقدة، فخلف كل كلمة حكاية، ووراء كل حكاية كثير من التفاصيل، في هذه المساحة تصحبنا الكاتبة إلى عوالم متباينة يصعب مقاومة الإبحار إليها.

ووصف الكاتب والسيناريست وحيد حامد الذي كتب مقدمة الكتاب "إيقاع الزمن" قائلاً: "نحن أمام كاتبة متمكنة تملك خيالاً مدهشًا، صاغته بلغة رشيقة أقرب إلى لغة الشعر، مع مضمون إنساني يحمل الكثير من القضايا المتنوعة، فاستطاعت أن توصل رسائلها الإنسانية في سهولة ويسر".

وعلى غلاف الكتاب الذي أبدعته سارة فَقِيه ورسمت لوحاته الداخلية خديجة باحميد، قال الكاتب إبراهيم عبدالمجيد:"هذه مقالات من الروح والقلب تحمل الكثير من المشاعر النبيلة حول الحب والفراق، حب صامد عبر الزمان أو حب ضائع أو فراق الأحباء، تترك أثرها على قلب القارئ، الذي سيرتاح إليها في زمن المعارك والقتل والجنون، الكاتبة تكتبها بصدق عميق في المشاعر، وبلغة تحلق مع الحب وتنكسر مع ألم الفراق، وفي براعة روحية أيضًا تُنهي كل مقال بشذرات من شعر الشعراء العرب، عن الحب والجمال والأسى، فتتعمق الحالة في قلب القارئ كأنها قدر، مقالات جميلة هي شحنة من العواطف النبيلة وأقرب إلى الحكايات الهامسة المؤثرة".

وعبرت الكاتبة نانا السقا بدورها عن سعادتها بالحفاوة والأصداء الواسعة التي حققها الكتاب بعد ساعات قليلة من طرحه، مؤكدة أن هذا يعكس زيادة الوعي بأهمية الثقافة والفكر في بناء المجتمعات العربية، وأن الإقبال الواسع على معرض القاهرة الدولي للكتاب يعكس إدراك الأجيال الشابة أهمية القراءة. يُشار إلى أن المعرض افتتحه رئيس الوزراء المصري د. مصطفى مدبولي يوم الأربعاء 22 يناير، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس تحت شعار "مصر إفريقيا ثقافة التنوع"، بمشاركة 40 دولة، ويضم 808 أجنحة عرض، و900 دار نشر، بالإضافة إلى 41 مكتبة من سور الأزبكية، ونحو 3502 فعالية ثقافية وفنية متنوعة. ولأول مرة تم إطلاق تطبيق إلكتروني يُسهم في التيسير على الزائرين معرفة أماكن دور النشر، وما تعرضه من الإصدارات بجميع بياناتها، والفعاليات المصاحبة ومواعيدها.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,231
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
9,501
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,787
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,407

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

محمد الصيـعري
قضية حراس الأمن..!

قضية حراس الأمن..!

ماجد الحربي
اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

ماجد البريكان
البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

عبدالغني الشيخ
إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

صالح مطر الغامدي
قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

عبدالرحمن المرشد
ظنون الثقافة..!!

ظنون الثقافة..!!

ساير المنيعي
خشم الريال أم سلطة القانون

خشم الريال أم سلطة القانون

زايد الزيادي
طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

صالح مطر الغامدي
(ودنا) بخدمة ممتازة..!

(ودنا) بخدمة ممتازة..!

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة